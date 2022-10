Cinq spoilers massifs de Coronation Street alors que James Bailey quitte les pavés

La carrière de JAMES Bailey a été compromise après avoir subi une crise cardiaque.

Le footballeur quitte Coronation Street cette semaine. Voici tout ce que vous devez savoir.

James Bailey a dû abandonner sa carrière après avoir eu une crise cardiaque[/caption]

Mais il y a une nouvelle opportunité devant lui[/caption]

Malheureusement, cela l’implique de laisser Weatherfield derrière lui[/caption]

Sa sortie pourrait-elle être définitive ?[/caption]

1. James quitte Weatherfield

L’acteur Nathan Graham quitte les pavés après avoir passé trois ans à Weatherfield en tant que James Bailey.

Le footballeur du comté de Weatherfield a découvert qu’il souffrait de cardiomyopathie après avoir eu une crise cardiaque sur le terrain.

Depuis, sa carrière a dû être écourtée et James a du mal à trouver ses marques.

Cette semaine, son oncle Ronnie (interprété par Vinta Morgan) lui dit qu’il y a un centre pour jeunes près de Lewisham à la recherche d’un entraîneur de football et que le poste pourrait être parfait pour lui.

James se rend compte que c’est proche de l’endroit où son ancienne flamme, Danny Tomlinson, vit à Londres, ce qui le pousse à les appeler immédiatement.

Un James excité dit plus tard à Ronnie qu’il a obtenu le poste au centre de jeunesse et qu’il commence le lendemain.

Plus tard, au Bistro, James annonce à sa famille qu’il a décroché un nouveau travail formidable, mais cela signifie qu’il devra déménager à Londres.

Ed et Aggie, ainsi que leurs deux autres enfants, Michael et Dee-Dee, font leurs adieux à James alors qu’il quitte la rue.

Sa sortie est-elle définitive ?





Stu Carpenter pourra-t-il un jour blanchir son nom ?[/caption]

2. Alya prend un risque pour Stu

Mais pendant que James se sauve, un autre membre de la famille Bailey est prêt à s’installer à Weatherfield, laissant sa vie à Los Angeles derrière lui alors qu’elle prend en charge le cas de Stu Carpenter.

Dee-Dee Bailey (joué par Channique Sterling-Brown) aidera Alya Nazir (Sair Khan) à effacer le nom de l’ancien sans-abri après qu’il ait été accusé à tort du meurtre de son ex-amant.

Arrivant dans les pavés, Stu se prépare nerveusement à rencontrer sa petite-fille Eliza au Speed ​​Daal et est ravi quand leur rencontre se passe bien.

L’ambiance change malheureusement lorsque son ex-femme Lucy (représentée par Lynda Rooke) arrive et insiste pour que Bridget et Eliza quittent le restaurant immédiatement et un Stu dévasté les regarde partir.

Pendant ce temps, Dee-Dee dit à Alya qu’il n’y avait aucune trace de l’ADN de Stu sur le sac de Charlie mais qu’il sera coûteux de faire à nouveau tester les preuves.

Alya aperçoit alors Eliza et Bridget quittant Speed ​​Daal et court après eux – avant d’accuser une Lucy énervée de cacher des informations vitales liées au cas de Stu.

Avec la ferme conviction que Lucy en sait plus qu’elle ne le dit, Alya est déterminée à trouver l’argent pour le test ADN.

Plus tard, cependant, Stu dit à Yasmeen et Alya qu’il ne veut plus poursuivre son affaire et veut laisser le passé dans le passé.

Le chef du Speed ​​​​Daal explique ensuite qu’il préfère se concentrer sur la connexion avec sa fille et sa petite-fille, estimant que rester concentré sur l’affaire peut l’empêcher de nouer une relation avec elles.

Cela n’arrête pas du tout Alya et, quand Dee-Dee lui dit qu’elle a obtenu le financement pour le test, Alya garde les souhaits de Stu secrets et dit à l’avocat que tout ce qui concerne son cas doit passer par elle.

Alya va encore plus loin pour s’assurer qu’elle peut prouver l’innocence de Stu car elle suppose que Lucy pourrait être la véritable coupable.

Quand Eliza se présente au Speed ​​Daal, Stu insiste pour appeler Bridget mais Alya voit une opportunité d’inviter Lucy et Bridget pour le thé.

Elle colle ensuite Dee-Dee et, produisant une tasse que Lucy a bue plus tôt, insiste pour qu’ils la fassent tester pour l’ADN.

Dee-Dee fait savoir plus tard à Alya qu’elle a décidé de ne pas retourner à son travail à Los Angeles, mais elle n’en a pas encore parlé à sa famille et, lorsqu’elle appelle avec des papiers pour qu’Alya signe, Zeedan Nazir se rend compte qu’elle n’a pas abandonné l’affaire de Stu.

L’avocat se rend compte de ce qu’Alya a fait et rage quand elle a dit la vérité.

Alya est-elle sur le point de prouver que Stu n’a jamais assassiné Charlie ?

Aaron Sandford va trop loin[/caption]

3. Aaron attaque Paul

Ailleurs, Aaron Sandford (interprété par James Craven) compte toujours sur sa petite amie Summer Spellman (Harriet Bibby) pour le soutenir alors que son père continue de le terroriser à la maison.

Cependant, le comportement du garçon est hors de propos cette semaine et Paul Foreman (Peter Ash) sera malheureusement celui qu’il ciblera.

Tout commence quand Aaron dit à Summer qu’il a confisqué le portefeuille de son père pour l’empêcher d’acheter de l’alcool et qu’il a découvert un sac de cannabis.

Le couple est trop curieux pour résister à l’idée d’essayer des brownies à l’herbe fraîchement cuits, ce qui a conduit Billy Mayhew et Todd Grimshaw à les trouver en train de rire et de rire dans l’appartement.

L’évêque devant venir d’une minute à l’autre, Billy est consterné et les envoie se cacher dans la chambre.

Todd essaie de s’assurer qu’un autre désastre ne se produise pas lorsqu’il surprend l’évêque sur le point d’essayer l’un des brownies et lui crie d’arrêter.

Plus tard, Billy enseigne à Aaron les dangers de la drogue et des siestes d’été, lui disant qu’elle en a assez qu’on lui dise quoi faire.

De plus en plus de problèmes se profilent à l’horizon pour Aaron lorsque son père arrive au garage de Kevin Webster, visiblement ivre et instable.

Il menace son fils pour l’argent volé et l’herbe avant d’être envoyé par Kevin.

Summer est bientôt choqué d’apprendre que le père d’Aaron l’a attendu et l’a attaqué quand il est rentré à la maison.

Mais Paul Foreman a aussi un mot à dire à Aaron après avoir appris de Fiz Stape qu’il avait volé de l’herbe à son père.

Paul appelle à l’appartement du fleuriste et accuse Aaron d’avoir égaré sa pupille adolescente Summer.

Il attrape ensuite le bras d’Aaron, ignorant qu’il est meurtri, et le jeune grimace de douleur.

Aaron ne peut pas contenir sa colère et se déchaîne, frappant Paul au visage pendant que Summer regarde sous le choc.

Paul dit alors à Billy qu’il le dénoncera à la police, forçant Aaron à expliquer à Billy qu’il est régulièrement battu par son père.

Billy est sympathique, prêt à empêcher Peter de dénoncer Aaron à la police pour voies de fait.

Arrivera-t-il à lui à temps ?

Paul montrera-t-il de la gentillesse à Aaron après leur altercation ?

Ken et Wendy devraient-ils donner une autre chance à leur romance ?[/caption]

4. Wendy et Ken prennent une décision choc

Ken Barlow (William Roache) a peut-être changé d’avis à propos de sa relation avec Wendy Crozier (Robert Kerr).

Alors qu’ils ont pris la décision de rester amis, une décennie après que le fidèle du savon ait dit à l’assistante sociale qu’il ne voulait rien avoir à faire avec elle, leur lien semble faire place à des sentiments plus forts.

Le couple a récemment été impliqué dans une pièce de théâtre, mais Ken a du mal à séparer ses affaires de ses affaires personnelles.

À venir, Ken s’éloigne du scénario de Roxanna et Brian Packham l’accuse de grossir le rôle de Wendy simplement parce qu’il a des sentiments pour elle.

Ken nie avec véhémence que ce soit le cas – même s’il est clair que Brian a touché une corde sensible.

Plus tard, Brian prend Ken à part et l’avertit que Mary Taylor est sur le point de quitter la pièce, laissant cette dernière désireuse d’annuler toute prétention de partialité.

Cela incite Ken à demander à Nigel de travailler avec Wendy sur son monologue et elle est déçue par son apparent camouflet.

Le fossé entre Ken et Wendy pourrait grandir dans des scènes ultérieures alors que Nigel dit au pilier de Corrie qu’il aimerait demander au travailleur social de sortir lui-même.

Ken lui donne sa bénédiction mais Wendy est confuse lorsqu’elle réalise que le rendez-vous était son idée.

Elle finit par se lasser des jeux et confronte Ken pour obtenir des réponses – ce qui l’amène à lâcher une bombe.

Wendy appelle le n ° 1 et explique qu’elle a été choquée par sa déclaration et avoue ses propres sentiments, ajoutant qu’elle aimerait être sa compagne.

Cependant, cela l’aide également à prendre une autre décision car elle affirme qu’elle est prête à abandonner son rôle principal dans la pièce en faveur de Mary.

Y a-t-il plus entre Tim Metcalfe et Aggie Bailey?[/caption]

5. Aggie et Tim se faufilent

En parlant de chimie, Tim Metcalfe et Aggie Bailey passent encore du temps ensemble mais leur comportement secret devient de plus en plus suspect.

Le chauffeur de taxi de Weatherfield Tim (interprété par Joe Duttine) se souvient de son anniversaire de mariage la semaine prochaine.

Heureuse d’aider, Aggie (Lorna Laidlaw) propose d’aller faire du shopping avec lui pour s’assurer qu’il n’achète pas à sa femme Sally (Sally Dynevor) un cadeau qu’elle jugerait sans imagination.

Bien que leur lien soit clairement fort, les deux résidents finissent par mentir sur la façon dont ils ont passé leur temps.

Dans des scènes ultérieures, Ed demande où était Aggie et elle se rend compte qu’elle a déjeuné avec une petite amie au lieu de lui parler du voyage de shopping avec Tim.

Tim prétend plus tard avoir oublié son anniversaire de mariage pour tenter de liquider Sally.

Malheureusement, le plan se retourne contre lui et Sally se déchaîne en déchirant sa carte, laissant le n ° 4 en colère.

Cela l’incite à la retrouver, s’excusant abondamment pour sa farce.

Il lui offre ensuite un beau collier pour leur anniversaire.

Sur la lune et en récompense du cadeau attentionné de Tim, Sally décore le n ° 4 comme une grotte romantique et lui prépare un repas spécial pour son anniversaire.

Une fois de plus, Tim se faufile plus tard vers Aggie, lui donnant un collier pour la remercier de l’avoir aidé.

Mais lorsque sa fille Dee-Dee admire le collier, Aggie ne peut s’empêcher de se sentir coupable.

Y a-t-il quelque chose de plus dans leur amitié ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.