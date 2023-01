Cinq spoilers Hollyoaks à couper le souffle: la peur monte pour les villageois portés disparus et un adolescent est en danger de mort

MERCEDES McQueen est sous le choc de l’arrestation de son fils Bobby cette semaine.

Cependant, un autre jeune Hollyoaks est laissé dans un état critique après qu’un voyage de camping ait tourné au vinaigre.

PHOTOS À LA CHAUX

Maxine Minniver organise une marche mais rien ne se passe comme prévu

La vie d'un adolescent Hollyoaks est en jeu

Mercedes échappe à tout contrôle

1. Mercedes a du mal à faire face

Des scènes récentes diffusées sur Channel 4 ont montré Bobby Costello prêt à recevoir une compensation pour ses crimes.

Le jeune garçon a admis avoir tué Verity Hutchinson mais elle n’est qu’une de ses nombreuses victimes.

Sa mère Mercedes McQueen (jouée par Jennifer Metcalfe) a été choquée au-delà des mots alors que son fils faisait face à d’énormes problèmes juridiques.

Bobby pourrait être jeté derrière les barreaux pendant plusieurs décennies pour ses actions meurtrières.

À venir cette semaine, Mercedes et Diane O’Connor (Alex Fletcher) trouvent un terrain d’entente en voulant protéger leurs enfants – mais comment vont-elles s’y prendre ?

Plus tard, Mercedes est submergée et recourt à retomber dans ses vieilles habitudes en noyant son chagrin.

Mais cela aura un impact sur sa romance naissante avec Felix Westwood (Richard Blackwood).

Lorsqu’elle se jette sur lui, Félix lui fait comprendre qu’il ne veut pas profiter de son état d’ébriété.

Mercedes finit par l’insulter, laissant Félix blessé.

Peut-il l’aider à rester sur le droit chemin ?

Mercedes pourra-t-elle soutenir Bobby ?

PHOTOS À LA CHAUX

Maxine se bat pour les droits des femmes à Hollyoaks

2. Maxine prévoit une marche

Pendant ce temps, Maxine Minniver (Nikki Sanderson) est déterminée à faire passer un message après avoir été la cible d’attaques misogynes ces derniers mois.

Elle fait équipe avec Lizzie Chen-Williams (Lily Best) cette semaine, car cette dernière a également été dopée lors d’une soirée.

Le couple fait la promotion de leur marche pour la sécurité cette semaine lorsque Jack et Darren s’inscrivent pour montrer leur soutien.

Diane décide même d’approuver leurs actions en offrant à Maxine The Dog le lieu de sa réunion de rassemblement le lendemain.

Cependant, Diane et son mari Tony Hutchinson (Nick Pickard) réalisent plus tard qu’ils sont en double réservation à The Dog après avoir oublié la réservation du vicaire local pour une fête religieuse privée.

Mais Diane refuse d’annuler sur Maxine et est prête à se plier en quatre pour que ça marche.

Malheureusement, Tony est de plus en plus ennuyé par le groupe de rallye féminin pour être trop bruyant.

Maxine est donc déterminée à clarifier l’air avec Tony avant que la marche n’ait lieu mais il refuse d’assister à l’événement.

Pour couronner le tout, il ne veut même pas non plus d’une Diane en convalescence à la marche, même si elle en a marre d’être choyée et part seule.

Heureusement pour Maxine, Damon Kinsella (Jacob Roberts) lui lance une bouée de sauvetage et propose le Love Boat comme nouveau lieu.

La marche est sur le point de commencer mais personne ne se présente à l’heure.

Juste au moment où Maxine est prête à abandonner, une foule de personnes portant des pancartes apparaît… mais tous sont arrêtés dans leur élan lorsque le PC Sam Chen-Williams leur dit qu’ils ont eu une plainte pour bruit.

Maxine est bouleversée quand il est clair que Tony a porté plainte.

PHOTOS À LA CHAUX

DeMarcus a peur pour sa relation avec Vicky Grant

3. DeMarcus a peur pour l’avenir

Ailleurs à Chester, DeMarcus Westwood (Tomi Ade) était prêt pour une nouvelle relation amoureuse avec Vicky Grant (Anya Lawrence).

Cependant, lorsqu’elle a commencé à envisager de rentrer chez elle pour vivre avec sa mère, le couple a commencé à penser à la distance qui les séparerait.

Cette semaine, les deux adolescents entendent Felix parler du fait qu’il pense que leur relation à distance ne fonctionnera pas.

Plus tard, à l’école, les élèves commencent à parler de ce qu’ils ont prévu pour leur avenir et DeMarcus baisse les yeux, dégonflé.

Il s’ouvre ensuite à Charlie Dean (Charlie Behan) sur ses inquiétudes quant au départ de Vicky – et propose une idée.

Le garçon dit à Vicky qu’il serait prêt à déménager à Margate avec elle, mais elle n’est pas sûre.

Est-ce la fin pour le jeune couple ?

PHOTOS À LA CHAUX

4. Des villageois disparaissent

Vicky et DeMarcus devront attendre avant de tout comprendre alors que Charlie décide d’organiser un voyage de camping dans les bois.

Le couple, Charlie, part aux côtés d’Ella Richardson (Erin Palmer), Shing Lin Leong (Izzie Yip) et Leah Barnes (Elá-May Melek Demircan) et commence par boire de l’alcool.

Ils mentent même à leurs parents sur l’endroit où ils vont.

Pourtant, Darren voit à travers Charlie quand il fait semblant d’être malade, mais l’adolescent parvient à convaincre son père de le laisser aller camper.

Une fois qu’ils sont tous installés, deux garçons plus âgés tombent sur le camping, demandent à se joindre à la fête et offrent de l’herbe en échange d’alcool.

Leah convainc le groupe de les laisser rester – mais est-ce sage ?

Nancy découvre plus tard la vérité et veut ramener Charlie à la maison mais Darren la persuade de le laisser s’amuser, la distrayant avec du temps seul.

Mais Scott Drinkwell, Ste Hay et Felix comprennent tous que quelque chose ne va pas, craignant que leurs enfants aient tous disparu.

PHOTOS À LA CHAUX

Quelle est la prochaine étape pour Vicky ?

5. La vie de Vicky est en danger

Les choses vont de mal en pis au camping lorsque la fête devient incontrôlable et que Vicky s’effondre.

Les adolescents essaient de réveiller une Vicky inconsciente et Darren remarque que quelque chose ne va pas quand il jette un coup d’œil à ses appels manqués.

Vicky est transportée d’urgence à l’hôpital dans un état critique – avec tout l’enfer qui se déchaîne.

Les parents essaient de comprendre ce qui s’est passé et Ste a le cœur brisé quand Leah admet qu’elle a enlevé de l’herbe à des étrangers.

Il lui crie dessus dans un accès de rage alors que les émotions continuent de monter autour d’eux.

Darren et Nancy ne savent pas ce qu’ils doivent faire avec leur fils et le premier est blâmé pour l’avoir laissé aller camper en premier lieu.

Ailleurs, Zara et Cindy interrogent Lin et Ella pendant que les deux filles essaient de les convaincre qu’elles sont parties quand elles ont réalisé que les garçons plus âgés avaient de la drogue.

Mais qu’est-il vraiment arrivé à Vicky ?

Hollyoaks est diffusé quotidiennement sur Channel 4.