Cinq spoilers explosifs Hollyoaks pour cette semaine

MAXINE Minniver profite d’une soirée entre amis, malgré la présence d’un mystérieux attaquant.

Cette semaine, Hollyoaks aborde la sécurité des femmes avec un scénario percutant impliquant Nikki Sanderson.

1. Les villageois tentent d’attraper le mystérieux piqueur

Tout le monde à Chester est sous le choc d’un récent incident impliquant Lizzie Chen-Williams.

Mais au lieu de réagir par peur, de nombreux habitants ont décidé de riposter.

Maxine, Theresa McQueen (Jorgie Porter), Verity Hutchinson (Eva O’Hara) et Zoe Anderson (Garcia Brown) ont notamment pris position en boycottant les bars, clubs et pubs locaux.

Ce faisant, elles prennent la décision de se rendre à Liverpool pour une soirée entre filles.

Mais les choses se compliquent rapidement lorsque Verity se faufile dans une flasque secrète et que les filles retirent leurs bracelets à pointes.

Pendant ce temps, Tom Cunningham organise une soirée entre garçons avec Romeo Nightingale, Prince McQueen et Shaq Qureshi, car ils ont tous l’intention d’attraper l’attaquant.

Cependant, un manque de femmes les pousse à se tourner vers l’alcool… et Eric Foster veille à ce que les boissons continuent à couler.





2. Maxine se fait attaquer

Alors que les filles continuent leur soirée, elles ne réalisent pas que Maxine a été séparée du groupe.

Mais les choses vont de mal en pis lorsqu’elle se fait expulser du club et que sa sortie passe également sous le radar – tout comme Theresa et Verity la prennent pour quelqu’un d’autre.

Dans un prochain épisode intitulé “The Long Walk Home”, Maxine rentre chez elle sans son téléphone et sans argent.

L’épisode la verra examiner si différents choix auraient pu changer le résultat de sa soirée… car elle est violemment agressée.

Juliet a quitté Peri pour être avec Nadira – mais pourraient-ils se réunir ?[/caption]

3. Peri et Juliette tentent de se réconcilier

La chimie demeure entre les anciens amants Juliet Nightingale (Niamh Blackshaw) et Peri Lomax (Ruby O’Donnell).

Et après avoir partagé un baiser, Juliette rend visite à Peri, catégorique sur le fait qu’elle dira la vérité à Nadira Valli (Ashling O’ Shea).

Les trois parties se rencontrent au gymnase et Juliet essaie de dire la vérité à Nadira jusqu’à ce que Peri intervienne étonnamment et change son histoire.

Dans les scènes ultérieures, Peri et Juliet se retrouvent à nouveau seuls alors qu’ils sortent boire un verre avec leurs amis lorsque Nadira et Lizzie obtiennent le tour suivant.

Complètement éprise, Peri va au-delà pour être autour de Juliette et quand elle découvre qu’elle est malade pour le travail, elle décide de lui rendre visite.

Cependant, une découverte surprenante au sujet de Juliette pourrait briser tous ses espoirs de réconciliation.

Que réserve Peri et Juliette ?

Le chagrin est-il à venir pour Nadira?

Goldie creuse dans le nuage de Sylver[/caption]

4. Goldie fait une découverte choc

La mort de Sylver McQueen pourrait obtenir la résolution qu’elle mérite cette semaine.

À venir, Goldie McQueen (Chelsee Healey) fait face au retour imminent de Mercedes d’Alicante et son esprit est partout.

Mais elle est bouleversée lorsqu’elle fait une découverte choquante en creusant dans le nuage de Sylver.

Lorsque Mercedes arrive, Goldie est armée et prête avec de nouvelles informations, mais elle est interrompue par Mercedes qui décide d’être honnête avec la famille sur ce qu’elle leur a caché.

Un vote familial laisse plus tard tout le monde se sentir brisé et trahi et Goldie prend une triste décision.

Pourrait-elle être sur le fils de Mercedes, Bobby Costello ?

5. Félix fait une promesse

Après que sa famille se soit apparemment effondrée, Mercedes McQueen (Jennifer Metcalfe) se rend sur la tombe de son défunt mari Sylver, où elle tombe sur Felix Westwood (Richard Blackwood).

Le couple trouve un terrain d’entente pour défendre ses enfants quoi qu’il arrive.

Mercedes lui raconte alors ce qui se passe chez elle, ce à quoi Félix répond en affirmant qu’il sera là pour elle.

Ce nouveau lien pourrait-il évoluer vers quelque chose de plus sérieux ?

Hollyoaks est diffusé sur Channel 4.