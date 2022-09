Cinq spoilers explosifs d’Emmerdale pour cette semaine alors que Sandra Flaherty ruine la vie de sa fille Liv

Les motivations de SANDRA Flaherty sont très claires pour les téléspectateurs depuis qu’elle a secoué le village éponyme pour la première fois.

Ses intrigues tournent mal pour sa fille Liv. Découvrez tous les drames à venir d’Emmerdale.

Liv Flaherty est sous la terrible influence de sa mère[/caption]

Elle tombe du wagon cette semaine[/caption]

Et Sandra se prépare à prendre tout son argent[/caption]

Mais Mandy peut-elle exposer les intrigues de Sandra à Liv avant qu’il ne soit trop tard ?[/caption]

1. Mandy prépare sa vengeance

Cette semaine, Sandra Flaherty (représentée par Joanne Mitchell) va encore plus loin pour creuser un fossé entre Liv (Isobel Steele) et son mari Vinny Dingle (Bradley Johnson).

Et elle semble réussir lorsqu’elle parvient à convaincre Liv de vendre la maison.

Vinny est blessé de voir que son autre moitié est prête à se débarrasser de la propriété sans l’impliquer ni même lui mentionner ses intentions.

Le couple commence à se chamailler après le retour de Sandra et Liv de somptueuses vacances à l’étranger – et l’ancien sourit alors que les tourtereaux ne s’entendent pas.

Les tensions continuent de monter mais Mandy Dingle est bien consciente que Sandra ne prépare rien de bon.

Dans des scènes ultérieures, l’esthéticienne jouée par Lisa Riley affirme à Vinny que Sandra est la seule raison de sa dispute avec Liv et qu’elle est prête à exposer le fauteur de troubles une fois pour toutes.

Mandy révèle à son fils qu’elle a un plan de vengeance après que Sandra a volé dans son salon de beauté et a même manipulé un Rishi Sharma vulnérable pour qu’il passe la nuit avec elle.

Vinny s’excuse ensuite auprès de sa femme et Liv est ravie de son changement d’avis alors qu’ils acceptent de déménager ensemble en Espagne.





Mandy recrute Jimmy King dans son plan contre Sandra alors que Vinny tente de remettre son mariage sur les rails.

Désireux de commencer, Jimmy feint d’être intéressé par l’achat de la maison tandis que Vinny et Mandy écoutent la réponse de Sandra dans l’espoir qu’elle se trompe.

Cependant, les choses s’aggravent à nouveau lorsque Liv découvre que Mandy et Vinny essayaient tous les deux de piéger sa mère.

Fumant, Liv expulse Vinny, ce qui le pousse à être tout aussi bouleversé et à exclure complètement la lutte pour son mariage – et Mandy a le cœur brisé pour son fils.

Malheureusement, Liv est aveugle aux intentions de sa mère[/caption]

2. Liv prend une décision choquante

Les intrigues de Mandy et Vinny n’empêchent pas Liv de faire confiance à sa mère, mais les choses sont sur le point d’empirer pour elle.

Après avoir été dopée à l’alcool par Sandra, Liv continue de lutter contre sa dépendance à l’alcool.

Sachant cela, Sandra montre à quel point il peut être difficile de rester à l’écart de l’alcool, poussant Liv plus loin vers la tentation.

De retour à la maison, Sandra feint la colère mais est ravie de voir que sa fille est tombée du wagon.

Une Liv ivre laisse échapper son compte d’épargne sans cesse croissant – et Sandra lui donne plus d’alcool.

Liv s’endort alors que Sandra s’apprête à accéder au compte en ligne de Liv… tout est prêt à le vider.

Est-ce vraiment trop tard ?

Faith Dingle a essayé de créer des souvenirs heureux[/caption]

3. Faith veut affronter son destin

Pendant ce temps, après avoir créé des souvenirs plus heureux avec ses amis les plus proches et ses proches, malgré tous les méfaits qu’elle a causés, Faith Dingle pense qu’il est temps pour elle d’affronter la mort.

Désespérée d’avoir une certaine forme de contrôle sur sa vie alors que son cancer prend le dessus, elle prend la décision de mettre fin à ses jours selon ses propres conditions.

Une fois de plus, sa belle-fille Moira (Natalie J. Robb) devra garder le secret du vétéran du village.

À venir, Faith est soulagée lorsqu’elle se rend compte que Moira n’a pas informé son fils Cain (Jeff Hordley) de ses projets.

Pour rendre les choses encore plus complexes pour Moira, Faith est déterminée à avoir son aide à la fin mais le fermier résiste.

La santé de Faith prend encore une autre tournure vers le bas et Moira arrive à la conclusion qu’elle manque de temps.

Dans les scènes ultérieures, Moira est amenée à changer d’avis et accepte d’être aux côtés de Faith lorsqu’elle se suicide – mais elle sanglote, déchirée et pleine d’espoir de faire le bon choix.

Le lendemain, elle a du mal à garder le secret de Faith lorsque Cain insiste pour planifier des soins palliatifs pour sa mère.

Tout comme son frère, Chas (Lucy Pargeter) est tout aussi catégorique et quand Faith planifie une journée de plaisir pour tout le monde, l’atmosphère est ternie par la conversation sérieuse de ses enfants.

Faith est inondée de culpabilité et, une fois seule avec Moira, on lui demande de partager ses plans pour sa mort.

Mais Faith refuse, sachant que Moira aurait des ennuis car l’aide au suicide est un crime.

Faith ira-t-elle vraiment jusqu’au bout ?

Kerry Wyatt n’est pas d’accord avec la relation entre Noah et Amelia[/caption]

4. Kerry complote contre Amelia et Noah

Noah Dingle et Amelia Spencer (Jack Downham et Daisy Campbell) se sont rapprochés plus que jamais ces dernières semaines, en particulier après que la jeune fille a découvert qu’elle était enceinte.

Malheureusement pour eux, le père d’Amelia, Dan, est contre leur amour et a même poussé le garçon à rompre avec sa fille.

Heureusement, la jeune fille de 16 ans a découvert ce que son père avait fait et le couple s’est réconcilié.

Mais il y a un autre villageois qui a décidé de prendre des mesures contre eux – Kerry Wyatt (Laura Norton).

À venir, Noah est agréablement surprise lorsqu’elle suggère une opportunité d’emploi, pensant qu’il s’agit d’une branche d’olivier.

Cependant, Amelia et Noah voient bientôt à travers Kerry, sachant que l’offre d’emploi est en fait un stratagème pour se débarrasser de Noah, encore une fois.

Le lendemain, Kerry arrive à la conclusion qu’elle a peut-être besoin d’aide pour séparer Noah et Amelia et convainc Dan de se joindre à eux.

Plus tard, la propre mère de Noah, Charity (Emma Atkins), s’implique également.

Kerry n’est plus le plus grand fan de Noah depuis qu’il a traqué et tenté d’agresser Chloe Harris et tient à protéger Amelia de lui, notamment en raison de sa grossesse.

Noah et Amelia seront-ils vraiment séparés ?

Kim Tate et Dawn Taylor ne s’entendent pas[/caption]

5. Dawn lance un ultimatum à Will

Il y a plus de drame familial à venir dans les Dales alors que Kim Tate (Claire King) et Dawn Taylor (Olivia Bromley) continuent d’être à couteaux tirés.

Malheureusement, cela pourrait avoir un impact dévastateur sur les noces à venir de Kim avec Will (Dean Andrews), le père de Dawn.

Comme les téléspectateurs d’ITV s’en souviendront peut-être, Dawn a été expulsée de Home Farm après que les deux femmes se soient disputées au sujet de Clemmie et Millie ne s’entendant pas.

À venir, la frustration de Dawn face aux mensonges de Millie Tate mijote tandis que Will a du mal à cacher son ressentiment face à Kim qui a expulsé sa fille de la maison.

Le lendemain matin, le petit-déjeuner est une affaire glaciale alors que Will réfléchit au refus de Dawn d’assister à leur mariage.

Bien que Kim essaie de s’excuser auprès de Dawn, ses efforts peuvent ne pas être les bienvenus alors que l’atmosphère tendue grandit entre elle et Will, comme l’a remarqué Lydia Dingle.

Le couple finit par se réconcilier – mais ce n’est pas suffisant pour Dawn et Will s’inquiète de plus en plus de savoir si le mariage devrait réellement avoir lieu.

Plus tard, Harriet Finch (Katherine Dow Blyton) rappelle à Will que s’il choisit d’épouser Kim, il risque de perdre complètement sa fille et son petit-fils Lucas.

Pour aggraver les choses pour Kim, PC Harriet Finch ressent une nouvelle attirance pour Will mais fait de son mieux pour étouffer ses sentiments pour lui.

Mais elle finira par cesser de se retenir.

Lorsque Kim se rend compte qu’Harriet s’est immiscée dans sa relation, elle la menace de l’empêcher de s’impliquer.

Dans des scènes ultérieures, Harriet raconte à Will tout sur la menace de Kim et réaffirme son amour pour lui.

La pression devient trop forte pour Kim et elle commence à exclure plusieurs invités de son mariage avec Will… incitant Will à réfléchir à leur relation.

Cela l’amène à tout remettre en question, y compris sa décision de se marier avec l’entrepreneur impitoyable.

Est-ce la fin du chemin pour Kim et Will ?

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi à 19h30 sur ITV.