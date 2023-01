Cinq spoilers explosifs d’Emmerdale: confession de choc, attaque brutale et un résident est transporté d’urgence à l’hôpital

DES SECRETS se dévoilent cette semaine dans les Dales et la police est plus que jamais proche de la vérité.

Le drame s’accélère à Emmerdale et un habitant se rend compte qu’il marche sur des œufs.

TVI

Des secrets se dévoilent petit à petit dans le village éponyme[/caption] TVI

Plusieurs résidents font face à un interrogatoire policier intense cette semaine[/caption] TVI

Ils sont déterminés à garder leur histoire[/caption] TVI

Mais qui la police va-t-elle croire ?[/caption]

1. Les résidents sont interrogés

Après avoir lutté avec une mauvaise conscience pour le meurtre d’Al Chapman, Kyle Winchester a révélé son implication.

Le jeune garçon joué par Huey Quinn a eu du mal à laisser son père Cain Dingle (interprété par Jeff Hordley) prendre la responsabilité de ses actions.

Cette semaine, la police doit rassembler toutes les preuves possibles pour aller au fond des choses.

Les habitants de Five Dales sont donc confrontés à d’intenses interrogations.

À venir sur ITV, la mère de Kyle, Amy Wyatt (Natalie Ann Jamieson), est inquiète lorsqu’un policier s’approche d’elle.

Moira Dingle (Natalie J. Robb) est également confrontée aux autorités de Butler’s Farm, tout comme son frère Mackenzie Boyd (Lawrence Robb) à Jacob’s Fold.

Tous sont priés de se rendre au commissariat pour y être interrogés.

Dans la salle d’entrevue, Moira s’en tient à son histoire alors que DS Malik l’interroge sur son voyage avec Kyle.

Mackenzie est tout aussi discrète à propos du jeune garçon, mais une Amy paniquée a du mal à s’en tenir à la ligne lors de sa propre interview.

Le fils de Moira, Matty Barton (Ash Palmisciano), est secoué lorsque DS Malik lui rappelle les graves conséquences de pervertir le cours de la justice.

Dans les scènes suivantes, Matty, Moira, Amy et Mackenzie se réunissent pour une réunion de crise à Butler’s Farm.

Ils se rendent vite compte de l’ampleur des enjeux…

Pour aggraver les choses, Moira s’inquiète de plus en plus pour Caleb Milligan (Will Ash) et son implication dans l’affaire Kyle.

TVI

Kyle Winchester est prêt à faire face aux conséquences de ses actes[/caption]

2. Kyle avoue (encore)

Le nouveau venu Caleb a essayé de révéler la vérité au grand jour tout en élaborant un plan pour aider Kyle de la meilleure façon possible.

Mais quand elle et Amy remettent en question ses méthodes, Caleb est sur la défensive, bien conscient de la gravité de la situation.

DS Malik s’approche bientôt de Kyle lui-même et le garçon anxieux est amené pour un interrogatoire.

Au poste de police, l’enfer commence à se déchaîner alors que Kyle réaffirme qu’il est celui qui a tué Al.

Les autorités vont-elles le croire ?

Ou pourraient-ils penser qu’il se met dans l’eau chaude pour permettre à son père de rentrer à la maison ?

TVI

L’aventure d’un soir de Mack sera-t-elle exposée à Charity ?[/caption]

3. Chloé a un problème de santé

Bien qu’il soit quelque peu impliqué dans l’épreuve de Kyle, Mack Boyd a beaucoup plus à faire que prévu.

Le beau gosse est nerveux chaque fois qu’il pense que son aventure d’un soir devient publique dans le village éponyme.

Comme les téléspectateurs le savent, Mack est le père du bébé à naître de Chloé (Jessie Elland) et il cherche désespérément à cacher la vérité, en particulier à sa partenaire Charity Dingle.

Mais quand Sarah Sugden arrive avec des nouvelles de Chloé s’effondrant et transportée d’urgence à l’hôpital, Mackenzie est paniqué.

Dans des scènes ultérieures, la future mère est surprise de voir Sarah aux côtés de Mack et Charity.

L’idole ne peut s’empêcher de se sentir coupable lorsqu’il écoute les épreuves que Chloé a traversées.

Quand ils sont enfin seuls ensemble, il jure de faire tout ce qu’il peut pour la soutenir, elle et le bébé.

Le lendemain, Mack résiste lorsque son ami Nate Robinson (Jurell Carter) suggère qu’il pourrait vouloir faire plus avec son bébé qu’il ne le laisse entendre.

Pendant ce temps, Charity (Emma Atkins) se demande ce qui se passe quand Sarah prévoit une sortie pour Chloé.

Cette dernière s’apprête à sortir de l’hôpital mais elle est mal à l’aise lorsque Charity et Sarah lui proposent de la ramener chez elles.

Pour aggraver les choses, aucun d’eux ne prendra non pour réponse, bien que Chloé essaie de trouver un moyen de sortir de vivre avec eux.

Avant longtemps, cependant, Chloé est ramenée chez elle et Mack a du mal à cacher sa panique quand il voit qu’elle a tous emménagé.

Il décide de faire tout ce qu’il peut pour la pousser hors de la maison – mais ses efforts pourraient-ils se retourner contre lui ?

TVI

Rhona s’inquiète de l’influence de Naomi sur April[/caption]

4. Rhona attaque un voisin

Pendant ce temps, April Windsor (Amelia Flanagan) teste ses limites à la maison et Rhona Goskirk (Zoe Henry) s’inquiète de plus en plus pour elle.

Mais la vétérinaire va trop loin lorsqu’elle s’en prend à une de ses voisines par souci pour sa belle-fille.

Naomi Walters (Karene Peter) est dans sa ligne cible cette semaine.

À venir, quand Naomi arrive en retard au travail au Woolpack, il est clair qu’il y a encore des tensions entre elle et Rhona.

Les choses vont de mal en pis lorsque Marshall arrive au Café Main Street et qu’une dispute éclate avec April.

Il y a plus de problèmes à venir, cependant, alors qu’April frappe le garçon et Rhona est horrifiée.

Pour couronner le tout, elle apprend aussi qu’April s’est aussi fait un piercing.

Nicola King (Nicola Wheeler) n’arrange pas les choses et, à cause d’elle, Rhona s’inquiète davantage de l’influence néfaste de Naomi.

Bientôt, Rhona décide de confronter Naomi à propos de son influence sur April dans le Woolpack… mais la dispute se termine par une altercation physique.

Rhona est alors livide lorsque son propre mari Marlon Dingle (Mark Charnock) ne prend pas son parti.

Le lendemain, Rhona essaie de faire la paix avec April en organisant une soirée surprise sur le thème des années 80. Cela fonctionnera-t-il ?

Malheureusement pour Naomi, sa dispute avec Rhona aura des conséquences sur son avenir au pub local.

Quand elle arrive pour trouver Charity, la propriétaire de Woolpack, qui pose des questions à Rhona à son sujet, elle redoute ce qui va arriver.

Dans des scènes ultérieures, Naomi dit à son père Charles qu’elle a été renvoyée.

April dit ensuite à Rhona et Marlon que le piercing au nombril était son idée, laissant le vétérinaire avec une décision difficile à prendre.

TVI

Bernice reçoit un énorme choc[/caption]

5. Bernice se débat

Ailleurs dans les Dales, Bernice Blackstock (Samantha Giles) a hâte de reprendre le B&B alors qu’Eric Pollard et Brenda Walker se préparent à prendre leur retraite.

Cependant, sa sœur Nicola craint de prendre de l’avance sur les plans de son nouveau travail.

Malheureusement pour Bernice, Nicola avait raison de s’inquiéter.

Bernice se fait tirer le tapis sous les pieds lorsque le projet de Pollard de vendre la Grange la met au chômage alors qu’elle quittait le salon de Mandy Dingle pour sa nouvelle entreprise.

Comment Bernice s’en sortira-t-elle ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine à partir de 19h30 sur ITV.