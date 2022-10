Cinq spoilers explosifs d’Emmerdale alors que les derniers instants de Faith Dingle sont révélés

FAITH Dingle a accepté son sort après avoir reçu un diagnostic de cancer en phase terminale.

L’actrice Sally Dexter tire sa révérence d’Emmerdale alors que son personnage prend son dernier souffle avant un anniversaire explosif.

1. Faith rend le dernier soupir

Les fans de savon redoutaient le moment où ils auraient à dire au revoir au vétéran audacieux et excentrique du village.

Le personnage a révélé qu’elle souffrait d’un cancer pendant l’été et sa belle-fille Moira (représentée par Natalie J. Robb) a été la première à connaître son état.

Cette fois, Moira a été la seule résidente à tout savoir sur l’intention de Faith de mettre fin à ses jours selon ses propres conditions.

Faith est prête à mettre son plan en action cette semaine.

À venir, après une conversation sincère avec Aaron (l’acteur de retour Danny Miller), Faith a une idée.

Débordante d’excitation, elle partage ses plans pour une journée en famille avec le reste des Dingles, affirmant qu’ils iront tous au bord de la mer.

Lorsque sa santé se détériore et que leur voyage semble compromis, Faith insiste pour qu’ils poursuivent leur voyage.

Pendant ce temps, son fils Cain (Jeff Hordley) est déterminé à trouver une solution et, après une planification secrète, Faith est bouleversée de voir ce qu’ils ont fait alors que les Dingles et ses amis lui amènent le bord de mer.





Une Faith reconnaissante regarde sa famille s’amuser, ravie de la perfection de sa journée.

Mieux encore, lorsque Diane Sugden revient dans le village éponyme et que Cain lui demande même de danser – mettant leurs griefs au lit une fois pour toutes – Faith est aux anges.

Une fois sa journée terminée, Faith tient avec bonheur une photo de sa famille contre elle, mais sa belle-fille Moira est perturbée, sachant que Faith laisse entendre qu’elle pourrait bientôt mettre fin à ses jours.

Moira cherche désespérément à empêcher Faith de se suicider, tandis que le vétéran du village lui assure qu’elle ne poursuivra pas son plan de si tôt.

Mais un regard coupable de Faith taquine ses véritables intentions et elle fait bientôt ses adieux voilés.

Dans des scènes ultérieures, Nate Robinson (Jurell Carter) conduit sa grand-mère au lit, ignorant qu’elle va bientôt mettre fin à ses jours.

Une fois seule, Faith éteint son téléphone et jette un dernier regard sur les photos de l’aventure d’hier.

Faith se prépare à finir ses jours seule et, plus tard, Cain entre pour réaliser ce qu’elle a fait.

Dévasté, il essaie de la garder à l’aise alors qu’elle se rapproche de la mort.

L’homme dur d’Emmerdale a le cœur brisé lorsqu’il remarque que Faith a rendu son dernier souffle.

La famille et les amis de Faith entendent bientôt parler de sa mort et sont dévastés.

2. Chas passe à côté

Mais alors que son frère Cain a réussi à être aux côtés de Faith lors de ses derniers instants, Chas (Lucy Pargeter) est trop distraite par les questions de cœur.

Depuis plusieurs semaines, le manager de Woolpack entretient une liaison avec l’homme d’affaires local Al Chapman (Michael Wildman) et le couple a refusé d’annuler les choses malgré avoir été pris dans le passé.

Mais la mort de Faith pourrait-elle tout changer pour Chas, bien que le diagnostic de ce dernier les ait rapprochés ?

Chas va d’abord s’inquiéter pour Al suite à une confrontation avec son fils Aaron.

Al a clairement exprimé ses sentiments pour Chas et, dans des scènes ultérieures au Woolpack, il demande à savoir où elle voit leur relation aller.

Lorsqu’il la voit heureuse avec sa famille, Al est alors convaincu qu’il l’a déjà perdue.

Mais dans une tournure des événements surprenante, Al est ravi et choqué d’entendre Chas qui professe son amour.

Pour couronner le tout, Chas a également pris une décision : elle veut être avec lui.

Le couple planifie leur escapade à l’hôtel et Al est déterminé à garder l’esprit de Chas loin de sa mère mourante, Faith.

Il annonce ensuite qu’il a officiellement acheté une maison pour eux deux et qu’il est prêt à célébrer avec elle.

Al encourage Chas à se déconnecter du monde et à profiter de leur temps ensemble et elle éteint son téléphone.

Mais alors que les nombreux appels de son mari Paddy restent sans réponse, pourrait-elle regretter d’avoir passé autant de temps avec Al ?

3. Tracy annonce une nouvelle choc

Outre le drame qui frappe sa famille, Nate Robinson devra également s’adapter une nouvelle fois à son ancienne compagne Tracy Metcalfe.

L’actrice Amy Walsh a repris son rôle dans les scènes récentes du drame basé dans le Yorkshire après son congé de maternité.

Bien qu’il soit impliqué avec Naomi Anderson, Nate est très conscient qu’il nourrit toujours des sentiments amoureux pour la mère de sa fille Frankie.

Tracy est surprise par sa relation avec Naomi après les avoir aperçus ensemble dans le village éponyme cette semaine.

Cependant, Tracy a ses propres nouvelles en disant à sa sœur Vanessa Woodfield (Michelle Hardwick) qu’elle parlera à Nate de ses fiançailles avec un homme nommé Ollie – mais elle a du mal à trouver le bon moment.

Avant qu’ils ne s’en rendent compte, un moment chargé les amène à partager une rencontre illicite.

Les deux ex se redressent maladroitement et Tracy panique lorsqu’elle entend Vanessa s’approcher, précipitant Nate hors de la porte arrière en rien d’autre que son caleçon.

Tracy fait tout ce qu’elle peut pour feindre un air de normalité mais Vanessa la connaît bien et se méfie immédiatement.

Le vétérinaire du village repère bientôt le téléphone et le jean de Nate, mais ses soupçons sont confirmés lorsqu’il arrive pour récupérer ces articles.

Vanessa désespère quand Tracy admet qu’elle a toujours des sentiments pour Nate.

Les ex travailleront-ils sur leur relation ?

Ou Tracy choisira-t-elle de rester avec son fiancé ?

4. Nicola se venge

Pendant ce temps, Nicola King (Nicola Wheeler) est loin d’être prête à laisser les choses aller quand il s’agit de son attaque brutale.

Et avec Naomi Anderson (Karene Peter) errant dans le village éponyme, Nicola est prête à riposter pour lui donner une leçon.

Mais pour ce faire, elle cible son père, le vicaire local Charles (Kevin Mathurin).

Cette semaine, Charles est dévasté d’apprendre que quelqu’un a déposé une plainte à son sujet auprès de l’évêque.

Il soupçonne immédiatement Nicola d’être derrière tout cela et avertit sa fille de ne pas riposter.

Dans les scènes ultérieures, cependant, Charles est pris dans une conversation acrimonieuse avec Nicola.

Nicola est au sommet du monde lorsque l’évêque croit qu’elle ment au sujet de Charles abusant de son pouvoir de vicaire.

Mais quand Laurel Thomas lui dit que ses actions pourraient coûter à Emmerdale un très bon vicaire, son humeur chute.

Nicola fera-t-il marche arrière ?

5. Kim voit rouge

Alors que leurs noces approchent à grands pas, Kim Tate (Claire King) et Will Taylor (Dean Andrews) devraient être au sommet du monde.

Mais avec Harriet Finch (Katherine Dow Blyton) déterminée à récupérer Will, malgré sa propre relation avec Dan Spencer, le mariage ne se déroulera sûrement pas sans agitation.

Will admet d’abord à Bob que sa déclaration à Harriet n’était rien de plus qu’une erreur d’ivresse.

Les choses vont de mal en pis pendant un moment particulièrement chargé et Will s’enfuit, laissant Harriet croire qu’il a toujours des sentiments pour elle.

Dan devient méfiant mais Harriet lui cache ses vrais sentiments et, se sentant coupable, décide de ne pas assister au mariage de Will.

Kim est perplexe de voir la réaction de Will à l’absence d’Harriet de leur mariage et il insiste pour qu’elle assiste à la cérémonie.

Will dit également à Harriet qu’il aimerait la rencontrer – et elle retrouve ses espoirs une fois de plus.

Une Kim curieuse décide de retrouver Will et elle le repère à la casse avec Harriet.

Elle est stupéfaite quand il lui devient clair qu’Harriet se bat pour l’amour de Will.

Que va-t-elle faire ?

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi à 19h30 sur ITV.