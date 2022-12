Cinq spoilers EastEnders explosifs: des secrets ENFIN révélés, une sortie choc et un engagement surprise

LE moment est venu pour les téléspectateurs de BBC One de dire au revoir à Mick Carter.

La star d’EastEnders, Danny Dyer, quitte la série cette semaine alors que son amant à l’écran obtient enfin une récompense.

Tout s'emballe cette semaine

Shirley travaille dur pour essayer d'exposer Janine

Le méchant est rattrapé par la vérité

1. Janine est exposée

Personne n’échappe jamais à la vérité à Albert Square et, malheureusement pour elle, Janine Butcher (représentée par Charlie Brooks) ne fait pas exception.

Les mensonges du méchant sont ENFIN révélés dans un épisode de Noël à couper le souffle.

Cette semaine, il n’y aura pas assez d’intrigues pour qu’elle déroute Shirley Carter (Linda Henry).

À venir le matin de Noël, Shirley est déterminée à exposer Janine pour qui elle est vraiment, mais doit encore bien assembler deux et deux.

Elle se dirige vers The Vic aux côtés de Linda pour faire la paix avec Mick (Danny Dyer).

Mais Janine est prise de panique lorsque Jada Lennox (Kelsey Calladine-Smith) fait son retour et qu’elle est déterminée à l’éloigner de Linda.

Elle a un tour dans sa manche et étourdit Linda et Shirley en les invitant au déjeuner de Noël – mais il y a un choc encore plus grand qui l’attend.

L'acteur Danny Dyer se retire d'EastEnders ce Noël

2. Mick passe son dernier jour au Square

Autour de la table pour le déjeuner, Shirley continue d’essayer d’exposer Janine jusqu’à ce qu’une dispute vicieuse s’ensuive.

Janine garde la tête haute et continue d’ignorer toutes les accusations de Shirley, mais sa fille Scarlett Moon (Tabitha Byron) entre.

Les secrets et les mensonges sortent tous au grand jour et The Vic est pris d’assaut tandis que le monde de Mick s’effondre autour de lui.

Le propriétaire du pub est obligé de faire face à une dure réalité de sa vie – que va-t-il faire ?

Une chose est certaine, Mick se retirera une fois pour toutes d’Albert Square.

Les résidents sont stupéfaits d'apprendre que le Queen Vic n'ouvrira pas après Noël

3. Le choc prend le dessus sur Walford

Pourtant, alors que les téléspectateurs sauront comment Mick quittera Walford après neuf ans, les résidents ne découvriront les événements du jour de Noël que le lendemain matin.

La confusion règne sur la place cette semaine lorsque les résidents découvrent que The Vic n’ouvrira pas.

Plus tard dans le feuilleton de la BBC, des nouvelles de ce qui s’est passé le jour de Noël laissent tout le monde stupéfait au-delà des mots.

Les événements deviennent un sujet de conversation massif à Walford, mais la pauvre Scarlett est malmenée lorsqu’elle est la cible de la colère de quelqu’un.

Comment les résidents réagiront-ils au départ de Mick ?

Zack et Whitney peuvent-ils devenir un couple ?

4. Whitney et Zack se rapprochent

Whitney Dean (Shona McGarty) a récemment découvert qu’elle était enceinte du bébé de Zack Hudson.

Les choses pourraient enfin évoluer avec le chef incarné par James Farrar.

Dans les scènes à venir, Zack fait fondre le cœur de Whitney avec un geste gentil et propose de lui préparer le dîner.

Whitney est impressionné par ses compétences en cuisine et le couple se rapproche encore plus quand il lui fait un massage des pieds.

Mais leur doux moment est interrompu par Chelsea Fox et Felix Baker.

Cependant, tous deux sautent sur l’occasion pour dire à Zack d’y aller quand Whitney quitte la pièce pour se changer.

Va-t-il suivre leurs conseils ?

Jay décide qu'il est temps de poser la question

5. Un couple se fiance

Comme les téléspectateurs le savent peut-être, Lola Pearce (interprétée par l’actrice sortante Danielle Harold) a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale inopérable plus tôt cette année.

Depuis, elle vit pleinement sa vie aux côtés de ses proches, dont sa fille Lexi et son partenaire Jay Brown (Jamie Borthwick).

Dans les scènes à venir du drame basé à Londres, le mécanicien est prêt à officialiser son engagement envers Lola en posant la question.

Et quel meilleur jour pour demander sa main à Noël ?

Ensuite sur EastEnders, Lola se réveille pour trouver Lexi ouvrant ses cadeaux et Jay lui tend un joli cadeau.

Plus tard, Billy Mitchell (joué par Perry Fenwick) félicite son ancien fils adoptif Jay d’avoir suivi Lola tout au long de son épreuve de santé.

Jay révèle immédiatement qu’il va proposer le même jour.

Il décide donc de rendre la journée spéciale en faisant appel à Ben Mitchell (Max Bowden).

Ensemble, le couple parvient à organiser un miracle de Noël en plein air alors que Jay demande la main de Lola en mariage.

Que dira-t-elle ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.