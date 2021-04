SHARON Bentley fait un retour spectaculaire sur les pavés la semaine prochaine à Coronation Street – alors que Jenny fait de son mieux pour exposer ses arrière-pensées.

Voici ce qui se passe la semaine prochaine sur les pavés…

1. Sharon revient

La fille adoptive de Rita, Sharon, bascule sur les pavés la semaine prochaine avec une histoire sanglante.

Sharon reçoit la sympathie de Rita lorsqu’elle explique qu’elle a un cancer et que Ian s’est enfui avec une femme qu’il a rencontrée sur Internet.

Lorsque Sharon explique également que son frère Wayne est décédé et qu’elle est seule, Rita suggère d’emménager avec elle pendant quelques semaines.

2. Jenny verrouille les cornes avec Sharon

Mais quand Rita présente Sharon à Jenny, expliquant qu’elle a également encouragé Jenny, Jenny est hostile et convainc plus tard Gemma qu’on ne peut pas faire confiance à Sharon.

Plus tard, ils expliquent clairement qu’ils ne laisseront pas Sharon blesser à nouveau Rita et qu’elle doit disparaître net.

Mais quand Rita a vent de leur plan, elle intervient et leur dit d’arrêter de se mêler, affirmant que Sharon mérite une seconde chance.

Est-ce que Sharon va causer des problèmes?

3. Faye jette Craig

Alors que Faye est sur le point de comparaître devant le tribunal pour avoir attaqué Adam Barlow, le policier Craig dit à Kirk qu’il va démissionner de la police afin qu’il puisse donner la priorité à sa relation avec Faye la semaine prochaine.

Mais quand Kirk trouve Faye à Victoria Garden et lui parle de la décision de Craig, Faye se précipite pour lui dire qu’il n’y a aucun moyen de le laisser jeter l’éponge – et qu’il vaut mieux qu’ils se séparent.

Comment Craig va-t-il réagir?

4. Aadi frappe Corey

Le frère d’Asha, Aadi, sera ébranlé lorsqu’il aperçoit Corey émergeant de la chambre d’Asha.

Aadi est furieux de réaliser qu’il est resté la nuit et menace de le dire à Dev.

Corey n’est pas dérangé et fait un jibe cruel sur l’énorme appétit sexuel d’Asha, mais il est resté sans voix quand Aadi lui donne un coup de poing au visage.

Asha réalisera-t-elle qu’elle fait une énorme erreur?

5. Nina a le cœur brisé par Seb

Nina admet à Roy qu’elle tombe amoureuse de Seb la semaine prochaine à Corrie après que les jeunes tourtereaux se soient rendus ensemble à un concert.

Mais plus tard dans la semaine, Nina surprend Ed et Paul se moquer de son apparence et est horrifiée lorsque Seb se moque des blagues au lieu de la défendre.









Nina se précipite avant que Seb ne la voit et le confronte plus tard et lui dit qu’elle allait lui demander d’emménager avec elle – mais que maintenant elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui.

Seb est vidé et essaie de se frayer un chemin pour sortir de la situation.

Nina lui donnera-t-elle une autre chance?