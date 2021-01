Les vitamines sont des nutriments vitaux nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme. On les trouve en abondance dans les plantes. Les vitamines A, C et E sont des antioxydants qui neutralisent les dommages causés par les radicaux libres à nos membranes cellulaires, aux protéines cellulaires et à l’ADN, qui conduisent à la maladie et au vieillissement.

Les huit vitamines B sont la thiamine (B1), la riboflavine (B2), la niacine (B3), l’acide pantothénique (B5), la pyridoxine (B6), la biotine (B7), le folate (B9) et la cyanocobalamine (B12). Les sources végétariennes de vitamine B12 comprennent les champignons, le soja, le lactosérum et la levure nutritionnelle, entre autres.

Les vitamines B aident les fonctions cérébrales, le cœur et le système nerveux, entre autres organes. Ils fabriquent également de nouveaux globules rouges, améliorent notre immunité, gèrent un taux de cholestérol sain et protègent notre peau. Les vitamines D maintiennent les niveaux de calcium et de phosphate du corps tandis que K s’occupe de la coagulation du sang et de la cicatrisation des plaies. Ci-dessous, nous examinons quelques sources de vitamines autres que la viande.

Des légumes

Les légumes à feuilles sombres comme les épinards et le chou frisé contiennent des vitamines A, B, C et E. Les carottes, le brocoli, le chou, le chou-fleur, les pois verts, les patates douces, les poivrons, les asperges et les citrouilles sont particulièrement riches en vitamines.

Des fruits

Les agrumes comme les oranges, les citrons, les limes et les pamplemousses contiennent de la vitamine C ou de l’acide ascorbique. C’est un antioxydant qui protège contre les dommages cellulaires induits par les radicaux libres et aide à réparer les tissus, à maintenir les os et les dents, entre autres fonctions. La goyave, les ananas, les mangues et les baies sont également riches en vitamine C, tout comme les cerises.

Grains entiers

Les grains entiers de blé, de riz, de maïs, d’orge et de millet ont le son, l’endosperme et le germe intacts. Ils sont riches en vitamines B et E, en minéraux et en fibres. Le broyage et le raffinage éliminent la majeure partie de la vitamine. Les céréales transformées et raffinées sont parfois enrichies de vitamines, mais il n’y a pas preuve qu’il profite à la santé des consommateurs.

Les légumineuses

Les légumineuses sont des légumineuses sèches, qui comprennent les lentilles, un aliment de base en Inde. Masoor, Urad, Moong, Arhar et Chana Dal sont les légumineuses de base utilisées dans les cuisines indiennes. Ils sont riches en vitamines B comme le folate, la thiamine et la niacine.

Des noisettes

Les arachides, les noix de cajou, les noix, les amandes, les pistaches sont également de bonnes sources de vitamines. Ces noix sont riches en vitamine E et B.