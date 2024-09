Cinq signes surprenants qui pourraient indiquer que vous en souffrez

Emma Bardwell, éminente spécialiste de la ménopause, prévient qu’il est facile d’ignorer certains symptômes sans se rendre compte que vous entrez peut-être en périménopause.

En ce qui concerne la périménopause, le précurseur souvent négligé de la ménopause, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et les sautes d’humeur sont généralement les premiers symptômes qui viennent à l’esprit. Mais saviez-vous que cette condition peut en fait se présenter sous plusieurs formes ? 80 symptômes différentsdont beaucoup pourraient vous surprendre et peuvent être facilement négligés ?

Bien qu’on estime qu’il y a actuellement 13 millions de femmes périménopausées ou ménopausées au Royaume-Uni, soit un tiers de la population féminine totale du pays, environ 45 % d’entre elles déclarent ne pas savoir quels symptômes sont liés à cette pathologie. Selon une étude publiée dans le British Journal of General Practice, beaucoup les attribuent à tort au stress, au vieillissement ou à d’autres problèmes de santé.

Près de la moitié des femmes dans le monde ne se sentaient pas préparées ou ne comprenaient pas la périménopause et ont été surprises lorsqu’elle a commencé.

Emma Bardwell, spécialiste de la ménopause, a exhorté les femmes à prêter attention à cinq symptômes surprenants de la périménopause

Dans le cadre du Mois mondial de sensibilisation à la ménopause, Emma Bardwellnutritionniste agréée et experte en santé des femmes et en ménopause pour Fer actifexplique cinq symptômes moins connus auxquels vous devez faire attention – et quand vous devez contacter votre médecin généraliste.

1 | Vous avez des règles irrégulières ou abondantes

« Les premiers signes de la périménopause peuvent être subtils et faciles à manquer », explique Bardwell, nutritionniste agréée, rédactrice en santé et auteure de The Perimenopause Solution. « L’un des premiers signes avant-coureurs est un changement dans la régularité de vos règles ou des saignements menstruels plus abondants que d’habitude. En général, c’est à ce moment-là que la durée de votre cycle commence à varier de sept jours ou plus. Vous pouvez également passer d’un cycle menstruel prévisible à des saignements aléatoires ou à une absence totale de règles.

« La ménorragie, ou règles abondantes, est un effet secondaire courant des fluctuations hormonales, souvent dues à l’accumulation d’œstrogènes non compensés dans la muqueuse utérine, et coexiste fréquemment avec des cycles anovulatoires et des saignements menstruels irréguliers. Des saignements prolongés ou abondants (inondations) peuvent entraîner une perte de fer, ce qui peut éventuellement entraîner une carence en fer au fil du temps. »

Suivi des règles Les outils d’analyse de votre cycle menstruel peuvent être très utiles pour vous aider à en savoir plus sur votre corps : comment se déroule votre cycle menstruel, quand vous risquez de manquer de fer et les conséquences sur votre santé. « Le suivi des changements physiques et mentaux tout au long de votre cycle peut être un outil puissant pour vous aider à visualiser et à établir des liens entre les schémas de symptômes, ce qui les rend plus faciles à anticiper et à gérer. Le fait de disposer de données et d’informations sur votre propre corps et votre cycle vous aide à vous sentir plus en contrôle de votre santé et de votre bien-être lorsque vous faites face aux changements qui accompagnent la périménopause », explique Rhiannon White, directrice des produits de l’application de santé féminine Indice.

Une enquête menée en 2024 par Active Iron a révélé fatigue et lassitude La périménopause est le deuxième symptôme le plus courant de la périménopause. 63 % des femmes en souffrent et 80 % déclarent se sentir fatiguées en permanence. « Pendant la périménopause, les niveaux d’œstrogène et de progestérone de votre corps commencent à fluctuer. Ces fluctuations provoquent des symptômes qui peuvent conduire à la fatigue de la périménopause », explique Bardwell.

« La périménopause est souvent accompagnée d’interruptions du sommeil, ce qui fait que de nombreuses femmes se réveillent épuisées. Cette fatigue peut entraîner des conséquences physiques et des problèmes cognitifs, comme des difficultés de réflexion, de concentration, de mémoire ou de prise de décision. Il est facile de comprendre comment ces symptômes peuvent affecter la qualité de vie d’une femme, rendant les activités quotidiennes comme le travail, les relations et l’exercice de plus en plus difficiles. »

3 | Vos muscles et vos articulations vous font mal et sont raides

« Pendant la périménopause et la ménopause, les niveaux d’hormones comme l’œstrogène, la progestérone et la testostérone diminuent puis restent bas pour toujours. Ces trois hormones ont de nombreux effets bénéfiques dans tout votre corps. Elles réduisent l’inflammation partout, y compris dans le système musculo-squelettique », explique Bardwell.

« Cela signifie que lorsque les femmes ont de faibles niveaux de ces hormones, il y a souvent plus d’inflammation dans les muscles, les articulations et les tissus mous, ce qui entraîne des symptômes de douleurs et de raideurs musculaires et articulaires. Certaines femmes peuvent également souffrir de troubles tels que la fasciite plantaire (douleur sous le pied, autour du talon et de la voûte plantaire), le syndrome du canal carpien, l’épaule gelée ou une arthrite plus généralisée. »

4 | Fonction thyroïdienne réduite

Pendant la périménopause, la baisse des niveaux d’œstrogènes et de progestérone peut réduire la fonction thyroïdienne, car ces hormones aident à réguler l’équilibre thyroïdien. Étant donné que les troubles thyroïdiens sont dix fois plus fréquents chez les femmes et augmentent avec l’âge, il n’est pas rare que les femmes périménopausées développent également des troubles thyroïdiens.

Bardwell explique que les problèmes de thyroïde peuvent avoir un impact sur les femmes périménopausées, tant sur le plan physique que mental. En particulier, vous pourriez ressentir une prise de poids, de la fatigue et une réduction du taux métabolique du corps, entre autres symptômes. « Si la fonction thyroïdienne est perturbée pendant la périménopause, cela peut affecter la capacité du corps à métaboliser les nutriments. Cela peut également avoir un impact sur votre capacité à absorber efficacement le fer, ce qui peut entraîner une carence en fer et des conséquences plus larges sur la santé », ajoute Bardwell.

5 | Vous développez de faibles niveaux de fer

Le manque de fer dû à des saignements menstruels abondants est assez courant, avec des taux de prévalence allant de 30 à 60 % chez les femmes périménopausées. Cependant, s’il n’est pas traité, un manque de fer peut entraîner de la fatigue, des étourdissements, des difficultés de concentration et même un risque accru d’affaiblissement de la fonction immunitaire.

« Bien que de plus en plus fréquents chez les femmes périménopausées, les faibles niveaux de fer peuvent être étonnamment difficiles à identifier pour les femmes, car les symptômes – tels que la fatigue, la faiblesse et les étourdissements – sont souvent subtils et chevauchent souvent ceux attribués aux changements hormonaux de la périménopause », explique Bardwell.

« De nombreuses femmes s’adaptent à ces symptômes au fil du temps, sans se rendre compte que leur niveau d’énergie et leur bien-être général ont progressivement diminué. Étant donné la fréquence de ce phénomène, il est essentiel que les femmes, en particulier celles qui présentent un risque élevé, restent vigilantes et envisagent de faire vérifier leur taux de fer si elles présentent des symptômes persistants. »

Comment gérer un faible taux de fer ? Bardwell explique que même si le régime alimentaire peut aider, il peut ne pas être suffisant. Les suppléments sont une option, mais ils provoquent souvent des effets secondaires comme des nausées et de la constipation, ce qui conduit de nombreuses femmes à arrêter de les prendre. Elle conseille de choisir un supplément de fer qui est cliniquement prouvé pour augmenter les niveaux de fer avec des effets secondaires minimes pour une meilleure énergie et une santé à long terme.