MEGHAN Markle n’est PAS à l’aise avec Kate et William malgré le front uni des Fab Four, a révélé un expert en langage corporel.

Le prince de Galles, Kate Middleton, le prince Harry et la duchesse de Sussex ont rencontré des sympathisants samedi soir alors qu’ils regardaient les milliers d’hommages floraux touchants laissés à la reine.

Les quatre membres de la famille royale ont tenté de montrer un front uni alors qu’ils rencontraient des membres du public lors de la longue marche de Windsor samedi Crédit : Getty

À partir du moment où Meghan est sortie de la voiture jusqu’à ce qu’elle s’arrête sur place, elle avait les mains jointes à sa taille dans un subtil geste de barrière. Crédit : Ciel

Les quatre membres de la famille royale ont discuté et serré la main des membres du public lors de la longue promenade de Windsor alors que des centaines de personnes se rassemblaient pour rendre hommage à Sa Majesté.

Mais l’expert en langage corporel Judi James dit que malgré les efforts pour mettre en avant un front uni au milieu d’un fossé béant entre les couples – cinq signes affichés par Meghan suggèrent que tout n’est pas tout à fait comme il semble.

Mme James a déclaré au Sun que le premier drapeau rouge est la façon dont Meghan a les mains jointes sur la taille dans un “geste de barrière”.

Elle a expliqué: “A partir du moment où elle est sortie de la voiture et s’est arrêtée sur place avec ses mains jointes à sa taille dans un subtil geste de barrière …

“En regardant Kate traverser à grands pas pour se tenir aux côtés de William et Harry, le langage corporel de Meghan suggérait des niveaux de maladresse réprimés.”

L’expert craint également que ce soit un signe de méfiance combiné à un désir de soutenir et de consoler son mari Harry.

Cela vient comme…

Un deuxième signe inquiétant était William étendant son bras pour faire avancer Meghan et la présenter à leur hôte alors qu’ils arrivaient pour rencontrer le public.

C’était un geste chaleureux de la part du prince de Galles, a suggéré Mme James, car cela montrait que William voulait que Meghan accueille Meghan dans le giron.

Elle se retient initialement, séparée des trois autres membres de la famille royale.

Mais Meghan s’avance, puis fait le geste “inhabituel” de serrer la main plutôt que de répondre aux mains déjà offertes par l’hôte.

Ceci est suivi par Harry plaçant sa main autour de la taille de sa femme, ce qui, selon Mme James, donne “des signaux de réconfort et de soutien”.

Les signes d’inconfort ont continué lorsque Meghan a pu être vue tenant la main de Harry alors que les quatre se déplaçaient pour saluer le public.

Mme James a déclaré: “Une fois que le couple a pu se tenir la main et reculer légèrement pour la marche, elle avait l’air plus assurée.

C’était son pouce qui frottait celui d’Harry dans le fermoir pour montrer que le besoin de soutien était passé d’elle à lui. Judi James, experte en langage corporel

“Et c’était son pouce qui frottait celui d’Harry dans le fermoir pour montrer que le besoin de soutien était passé d’elle à lui.”

Un quatrième cadeau suggérant l’inconfort de Meghan est ses “rituels fréquents et plutôt emphatiques de coups de cheveux” alors qu’elle lisait des hommages floraux.

Mme James a expliqué: “Certains de ces éléments étaient pratiques, grâce au penchant et à la flexion, mais certains ressemblaient à des signaux d’auto-rassurance et d’auto-motivation qui auraient pu être davantage liés à la bravade.”

L’inconfort de Meghan a cependant été contrebalancé par la foule.

Les sympathisants de Windsor ont offert une chaleur qui a créé une Meghan et un Harry plus détendus – mais cela n’a pas duré longtemps.

Après avoir fait le tour, les deux couples se sont regroupés à la fin et l’ambiance a changé.

Cela était évident lorsque les quatre sont montés dans une voiture en attente de départ.

Mme James a déclaré: “Alors que Kate ouvrait la portière de sa propre voiture et sautait sur le siège avant, Meghan s’arrêta.”

‘MALADRESSE’

Cela a incité Harry à ouvrir la porte de sa femme et à “la diriger vers son siège”.

C’est un signe que “la maladresse est revenue” lorsque les Sussex se sont retrouvés en compagnie de William et Kate.

Cela survient alors que le roi Charles III conduira la famille royale à pied dans une procession poignante derrière le cercueil de la reine lorsqu’il traversera Édimbourg aujourd’hui.

Sa Majesté sera emmenée du palais de Holyroodhouse à la cathédrale Saint-Gilles voisine dans un sombre voyage pour permettre au public de lui rendre hommage.

Le cortège quittera la maison du Palais de Holyrood à 14h35.

Le roi Charles conduira à pied une partie de la famille royale, qui devrait être le duc d’York, le comte de Wessex, la princesse royale et son mari le vice-amiral Sir Tim Laurence.

On ne sait pas si les princes William et Harry et les épouses Kate et Meghan Markle seront impliqués dans le cortège – mais il y a des spéculations qu’ils feront partie du cortège.

On pense que les frères en conflit marchent côte à côte mercredi, lorsque leur grand-mère arrive à Londres, et lundi prochain pour les funérailles de la reine.

Un deuxième signe inquiétant était William lorsqu’il a “ dirigé la chorégraphie ” en ouvrant le bras pour accueillir la duchesse dans le giron – le langage corporel de Meghan suggère qu’elle n’est pas à l’aise Crédit : Ciel

Un troisième signe d’inconfort était le pouce de Meghan frottant celui de Harry dans le fermoir – cela montre qu’un “besoin de soutien était passé d’elle à lui” Crédit : AP

Un quatrième cadeau suggérant que l’inconfort de Meghan est ses «rituels fréquents et plutôt emphatiques de coups de cheveux» Crédit : Ciel

Le dernier cadeau a été la «maladresse» lorsque Kate a sauté à l’avant d’une voiture – incitant Harry à ouvrir la porte de sa femme et à «la diriger vers son siège» Crédit : Ciel

En saluant la foule, on pouvait voir Meghan tenir la main de Harry Crédit : AP

Malgré un front uni, tout ne va pas bien entre les Fab Four, a suggéré l’expert en langage corporel Crédit : Ian Whittaker – News Group Newspapers Ltd

Le prince William serre la main d’un jeune alors qu’il remercie le public pour ses hommages touchants à sa défunte grand-mère Crédit : Reuters

Judi James dit qu’un fossé béant existe toujours entre les couples malgré l’apparence commune Crédit : James Whatling