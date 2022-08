Cinq signatures en Premier League à surveiller

Manchester (Royaume-Uni) (AFP) – Les clubs de Premier League ont une fois de plus déployé leurs muscles financiers dans la course aux meilleurs talents du monde avant le coup d’envoi vendredi de la saison 2022/23.

AFP Sport se penche sur cinq des plus grosses recrues de l’été qui cherchent à avoir un impact.

Erling Haaland (Manchester City)

City a répondu à son besoin d’un attaquant central et a demandé à l’un des joueurs les plus recherchés au monde de le faire, après avoir battu la concurrence de toute l’Europe pour Haaland.

La clause de rachat du Norvégien du Borussia Dortmund était un bargian à 51 millions de livres sterling (63 millions de dollars), mais les frais de signature, les frais d’agents et les salaires signalés au cours d’un contrat de cinq ans coûteraient à City 190 millions de livres sterling.

Haaland a peut-être eu un début à oublier car il a raté pratiquement un but ouvert lors de la défaite 3-1 de City contre Liverpool dans le Community Shield samedi.

Mais Pep Guardiola a prévenu les challengers de son équipe pour le titre “les buts viendront”.

Haaland a marqué 86 buts en 89 matchs pour Dortmund et bien qu’il ait été signé comme la dernière pièce pour faire passer les hommes de Guardiola en Ligue des champions, son arrivée fait des champions les favoris pour un cinquième titre de champion en six ans.

Darwin Nunez (Liverpool)

Contrairement à Haaland, Nunez a parfaitement débuté sa carrière à Liverpool en marquant et en remportant un penalty contre City dans le Community Shield.

Les Reds ont misé sur l’Uruguayen pour faire évoluer ses options offensives après le départ de Sadio Mane vers le Bayern Munich.

Nunez a coûté 75 millions d’euros à Benfica (77 millions de dollars), mais ces frais pourraient atteindre 100 millions d’euros en fonction de son succès à Anfield.

Luis Diaz devrait prendre la place de Mane à gauche des trois premiers de Liverpool, Nunez éliminant progressivement Roberto Firmino.

Sa présence aérienne offre aux hommes de Jurgen Klopp un point focal différent en attaque, mais cela pourrait prendre un certain temps aux Reds pour s’adapter.

Lisandro Martinez (Man Utd)

Une grande partie du débat sur la seule signature importante de United a porté sur la façon dont sa petite présence de 5 pieds 9 pouces (1,8 m) fera face aux rigueurs de la Premier League.

L’Argentin est bien connu du nouveau manager de United, Erik ten Hag, qui a signé Martinez pour l’Ajax.

Des frais de transfert de 57 millions de livres sterling suggèrent que Ten Hag considère Martinez comme un titulaire régulier à Old Trafford, mais il reste à voir dans quelle position.

Martinez a joué au poste d’arrière central, d’arrière gauche et de milieu de terrain central pendant son séjour avec les champions des Pays-Bas.

Ten Hag l’utilisait le plus souvent au cœur de sa défense, ce qui mettrait la position du capitaine de United Harry Maguire sous la menace avec le vainqueur de la Coupe du monde français Raphael Varane également en compétition pour commencer au poste de défenseur central.

Raheem Sterling (Chelsea)

Acteur clé des deux premiers triomphes de City en Premier League sous Pep Guardiola, Sterling s’est retrouvé lentement devancé à l’Etihad par l’arrivée de Jack Grealish et l’émergence de Phil Foden.

Toujours un élément essentiel des plans du manager anglais Gareth Southgate dans une année de Coupe du monde, Sterling s’est déplacé vers le sud pour devenir le visage de la nouvelle ère de Chelsea.

Le joueur de 27 ans était la première recrue des Blues depuis que le consortium de Todd Boehly a acheté le club à Roman Abramovich.

Chelsea a cruellement besoin d’un buteur s’il veut rivaliser avec City et Liverpool pour le titre et Sterling est le membre le plus probable de l’équipe de Thomas Tuchel pour marquer 20 buts.

Il a atteint cette marque trois saisons de suite entre 2017 et 2020 et aura les minutes garanties qu’il n’a pas obtenues sous Guardiola au cours des deux dernières années pour atteindre ce décompte une fois de plus.

Gabriel Jésus (Arsenal)

Jesus a été une autre victime de la richesse des talents offensifs de City alors que le Brésilien espère relancer sa carrière aux Emirats avant la Coupe du monde.

Bien qu’il ait remporté sept trophées majeurs à l’Etihad, Jesus n’est jamais devenu le successeur de Sergio Aguero que City espérait acheter il y a six ans.

Arsenal avait cruellement besoin d’un attaquant après les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette.

Jesus a déjà excité les fans des Gunners après avoir marqué sept fois en pré-saison, y compris lors de la raclée de Chelsea et de Séville.