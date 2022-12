Cinq sièges s’ouvrent au conseil municipal de Marengo en avril, mais seuls les titulaires se présentent – Shaw Local

Marengo n’aura pas de course compétitive pour son conseil municipal lors des prochaines élections, suscitant la colère de quelques-uns des titulaires face au manque d’implication de la communauté.

Cinq sièges sont à gagner en avril et cinq candidats, tous titulaires, se sont présentés.

L’élection intervient à un moment crucial du développement de Marengo, alors que la ville envisage de développer l’échangeur de l’Interstate 90 et de la Route 23 au sud de la ville, ce que les responsables de la ville et du comté espéraient depuis longtemps pourrait entraîner une aubaine économique pour la région.

Parallèlement au développement, l’infrastructure de Marengo a attiré l’attention des résidents et des échevins comme potentiellement le plus grand défi auquel la ville est confrontée à l’avenir.

Michael Miller est le seul candidat du quartier 1 ; tout comme Michael DeSerto dans le quartier 2. Darin Mobley se présente seul dans le quartier 3, tandis que le quartier 4 avait deux sièges libres. Michael Proffitt y a déposé une candidature pour un mandat de deux ans et Carla Weiss pour celui de quatre ans. Tous les cinq siègent actuellement au conseil d’administration.

DeSerto a déclaré que le manque de documents déposés pour le conseil municipal donne l’impression que la ville a perdu le sens de la communauté. C’est la deuxième fois qu’il se présentera sans opposition, a-t-il déclaré.

“Je pense que la construction d’un sentiment de communauté est l’une de mes plus grandes priorités”, a déclaré DeSerto.

Lui et Miller ont tous deux noté qu’il y avait beaucoup de gens en ville qui se plaignent que les choses tournent mal, mais ne s’impliquent pas.

Alors que Mobley a déclaré que lui et quelques autres étaient relativement nouveaux et qu’il y avait donc encore du sang frais au conseil municipal, il a déclaré qu’il encourageait toujours les gens à participer.

“Je pense que nous avons maintenant un bon groupe d’échevins et nous travaillons bien ensemble pour faire avancer la ville dans la bonne direction, à mon avis”, a déclaré Mobley.

Alors que la ville entre en 2023, le conseil municipal a pour objectif d’attirer les entreprises en ville – avec la priorité pour le corridor I-90 – et de moderniser ses infrastructures.

Le corridor I-90 et Route 23 marque le premier endroit où le comté de McHenry est connecté à l’autoroute. La ville a également récemment reçu une subvention nécessaire pour lancer les infrastructures nécessaires dans la région. En conséquence, il a été ciblé par de nombreux responsables locaux comme un endroit potentiel pour apporter un développement et des affaires considérables.

“Nous devons d’abord installer des services publics là-bas”, a déclaré Miller. « Cela va prendre beaucoup de temps et d’argent. Cela ne se fera pas du jour au lendemain. »

DeSerto a déclaré qu’il aimerait voir des entreprises liées à la fabrication, mais son objectif ultime est de créer des emplois. Cela pourrait à son tour conduire à davantage de développement résidentiel, ce qui pourrait attirer des entreprises qui généreront des taxes de vente.

“J’aimerais voir une autre épicerie en ville”, a déclaré DeSerto.

Mobley a déclaré qu’il n’avait pas de préférence en termes de type d’entreprise dans la région, tant que cela contribue à la croissance de la ville et des recettes fiscales. Proffitt a déclaré que les entreprises commerciales ou manufacturières seraient positives.

“Avoir des emplacements commerciaux pratiques est un avantage pour tous”, a déclaré Mobley.

Loin de l’échangeur et plus près du cœur de la ville, Miller a déclaré que l’accent devait être mis sur la mise en place des bonnes entreprises pour aider à promouvoir la communauté et la croissance. Un exemple qu’il a donné est une quincaillerie, que Marengo n’a pas actuellement.

“Nous voulons nous assurer que ce que nous obtenons en ville est le meilleur à long terme”, a déclaré Miller.

Les candidats ont également souligné la nécessité d’améliorer l’infrastructure de la ville, y compris ses routes et ses réseaux d’eau et d’égouts. Plusieurs, dont DeSerto, l’ont cité comme le plus grand défi pour la ville à l’avenir.

“Nous avons donné un coup de pied dans la boîte au cours des 30 dernières années”, a déclaré DeSerto.

Mobley a qualifié l’infrastructure de sa plus grande priorité. Il a déclaré que sans une infrastructure solide, il serait beaucoup plus difficile d’attirer de nouvelles entreprises, et avec la taille de Marengo, il a déclaré que la ville travaillait avec un “budget tendu”.

“C’est ce que nos résidents utilisent chaque jour”, a-t-il déclaré. “Nous essayons de mettre nos dollars dans les choses qui auront le plus d’impact.”

Selon Proffitt, le budget était une préoccupation en termes de modernisation des routes. Dans l’ensemble, il veut juste garder le navire stable.

“Ce n’est pas très faisable pour nous de paver beaucoup de terrain chaque année”, a-t-il déclaré.

Les tentatives pour atteindre Weiss ont échoué.