Cinq secrets Chipotle que les fans ne connaissent peut-être pas – y compris pourquoi la chaîne fait payer les clients 4% de plus

CINQ secrets Chipotle ont été révélés que même les plus grands fans de la marque ne connaissent peut-être pas.

Un secret a même révélé pourquoi le restaurant de la chaîne bien-aimée facture plus que jamais auparavant.

Les gens aiment Chipotle, mais la marque a été dans l’eau chaude dans le passé pour des maladies d’origine alimentaire, des violations du droit du travail et même des rats. Crédit : Getty

La marque alimentaire d’inspiration mexicaine Chipotle a une masse de fans à travers les États-Unis, mais il y a beaucoup de choses sur l’entreprise dont ceux qui l’aiment ne sont peut-être pas au courant.

Selon Eat This, Not That!

Maladie d’origine alimentaire

Ce restaurant a souvent attiré l’attention pour des dérapages en matière de sécurité alimentaire.

Alors que les casseroles d’aliments chauds et sélectionnables font partie de l’attrait de Chipotle, c’est une science de la restauration qui maintient chaque casserole à la bonne température et remplace une nouvelle édition du bon aliment au bon moment.

De 2015 à 2018, plus de 1 100 personnes seraient tombées malades à cause du norovirus, de l’E. Coli et de la salmonelle, “en relation avec des restaurants de la région de Los Angeles, de Boston, de Virginie et de l’Ohio”, selon un communiqué de presse du ministère de la Justice. .

L’épidémie de maladie d’origine alimentaire a fait l’objet d’une longue enquête et a même entraîné une baisse temporaire de leur stock, selon Food Safety News.

Dans la résolution, Chipotle a accepté de payer des frais de 25 millions de dollars pour la charge, la plus importante d’un restaurant à l’époque, a indiqué le communiqué de presse du DOJ, en plus d’accepter “de développer et de suivre un programme amélioré et complet de conformité en matière de sécurité alimentaire”.

La société a déclaré dans une réponse de 2015 à la propagation d’E.Coli : “La source du problème semble avoir été contenue pendant une période fin octobre”, selon Business Insider.

“En réponse à cet incident, Chipotle a pris des mesures agressives pour s’assurer que ses restaurants sont aussi sûrs que possible.”

Leur site comporte une page entière sur la sécurité alimentaire qui se lit en partie : “En regardant la chaîne d’approvisionnement, nous avons créé de nouveaux modèles qui nous permettent d’atténuer davantage les risques, tels que les viandes sous vide et les inhibiteurs secondaires dans les haricots et le maïs.

« De plus, nous apportons des ressources financières et l’expertise de l’industrie pour aider les petits producteurs locaux à améliorer leurs systèmes pour répondre à nos normes de sécurité alimentaire au lieu d’imposer des exigences et de s’en aller si elles ne peuvent pas être respectées.

Réduction des portions

Les grandes portions sont un plaisir notoire pour les Chipotle, mais ces tailles énormes peuvent faire face à des temps incertains.

Une augmentation des commandes numériques, en partie due à la pandémie, aurait incité Chipotle à comprendre que leurs coûts pourraient être réduits en gardant leurs portions cohérentes au lieu d’exagérer sur chaque article comme de nombreux clients l’aiment, affirme Eat This.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve solide de cela, un Redditor l’a remarqué.

Dans un fil de discussion intitulé “Les employés ont-ils pour instruction de donner de plus petites portions aux commandes en ligne ?”, un utilisateur qui s’est décrit comme formateur pour le magasin a répondu : “Nous vous donnons la taille réelle des portions sur les commandes numériques.

“En ligne, nous donnons de plus grandes portions pour empêcher les clients d’en demander plus. C’est juste plus rapide.”

L’équivalent d’une journée de graisse

Aussi délicieux soit-il, un seul burrito Chipotle peut contenir jusqu’à une journée de nutriments, comme des graisses.

Leur burrito carnitas préparé avec du guacamole et du riz brun contient 49 grammes de gras, 970 calories et 94 grammes de glucides.

Chaque jour, une personne devrait consommer entre 44 et 77 grammes de matières grasses, en fonction de son poids et d’autres facteurs, ce qui place déjà le consommateur d’un burrito dans cette fourchette, selon Eat This.

Plus d’argent pour les travailleurs, moins pour les clients

Il ne fait aucun doute que les travailleurs de Chipotle rendent un service très recherché, et leurs salaires ont récemment augmenté à leur tour.

Cependant, l’entreprise ne s’est pas contentée d’économiser de l’argent sur le dessus pour le donner à ses employés.

Au lieu de cela, les prix des menus ont simplement été augmentés de 4% pour maintenir un salaire équitable et compétitif pour le concert de manutention des aliments et de service à la clientèle, en plus de compenser la hausse des coûts alimentaires, selon Nation’s Restaurant News.

Malheureusement pour Chipotle, cela ne fait pas d’eux des anges en matière de droit du travail.

Une action en justice a été déposée contre la société de New York.

Chipotle aurait changé les horaires des travailleurs juste avant les quarts de travail, exigeant des employés qu’ils travaillent en double, et d’avril 2014 à janvier 2020, seulement 24 heures de congé de maladie par an ont été accordées au lieu des 40 légalement requises, selon le Département de la protection des consommateurs et des travailleurs. procès.

Cette année, l’entreprise a accepté de verser 20 000 $ en récompense à environ 13 000 travailleurs qui ont subi les violations alléguées, conformément au procès.

La peur des rats

Les humains ne sont pas les seuls à aimer le Chipotle.

Pour un emplacement de New York en novembre 2020, le magasin a subi une fermeture forcée en raison de plusieurs travailleurs souffrant de morsures de rat, et Jacobin a passé en revue l’un de ses employés qui était là pendant la peur des rats.

“J’étais inquiet du type de maladies que je pouvais attraper”, a-t-il déclaré au point de vente par l’intermédiaire d’un interprète.

Pourtant, la goutte d’eau n’a pas fait déborder le vase jusqu’à ce que le problème des rats se soit tellement aggravé, que les parasites aient grignoté les fils de l’ordinateur et que les employés ne puissent plus exécuter les commandes.

Comme on dit, le spectacle doit continuer.

Dans un communiqué, Chipotle a déclaré qu’ils avaient fermé le restaurant pendant la période de l’infestation et que la cause des rats était des restaurants adjacents dans la même rue, selon NBC New York.

Auparavant, The Sun avait indiqué quel article ne pas commander chez Chipotle.

Lisez ici ce que Chipotle a fait après que les fans ont découvert une astuce de menu spéciale à 3 $.