Cinq révélations que le prince Harry pourrait déchaîner sur les Royals dans ses nouveaux mémoires alors qu’il promet d’être «tout à fait véridique»

LE PRINCE Harry a juré d’être « totalement véridique » dans ses prochains mémoires.

Le duc, 36 ans, a annoncé qu’il écrivait un nouveau livre sur sa vie – avec des informations selon lesquelles la nouvelle a déjà déclenché un « tsunami de peur » dans le palais à propos de ce que le prince pourrait révéler.

Le prince Harry s’apprête à publier ses mémoires Crédit : Splash News

Harry pourrait faire des révélations explosives dans le livre Crédit : PA : Association de la presse

Il devrait détailler ses expériences de croissance en tant que royal, sa relation avec sa femme Meghan, son départ du cabinet et son déménagement en Californie ainsi que l’éducation de ses enfants.

Ce sont quelques-unes des révélations explosives que Harry peut faire dans ses mémoires.

Qui a fait les commentaires racistes sur le fils de Harry ?

Lors de l’entretien du couple avec Oprah Winfrey plus tôt cette année, Meghan Markle a affirmé qu’il y avait eu des conversations avec Harry et un membre de la « famille » au sujet de leur fils à naître et de la couleur de sa peau.

Elle a également déclaré que le fils du couple, Archie, n’avait pas été nommé prince après « des inquiétudes et des conversations » sur « à quel point sa peau serait sombre à sa naissance.

Mais l’homme de 39 ans a refusé de dire qui avait commencé ces conversations, affirmant que ce serait « dommageable » pour eux.

Harry a déclaré qu’il « ne partagerait jamais » tous les détails de la discussion, mais qu’on lui a demandé au début de sa relation avec Meghan, à quel point la peau de leurs enfants pouvait être foncée.

Cependant, il peut choisir de tout révéler dans son livre.

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Quel est le côté de Harry dans sa rupture avec William ?

Harry et son frère William se sont disputés – avec des informations selon lesquelles les frères se sont brouillés à propos de Meghan.

Les Sussex ont fait des vagues lorsqu’il a été annoncé qu’ils quitteraient le palais de Kensington et s’installeraient dans le Frogmore Cottage de Windsor – au milieu des spéculations selon lesquelles une rupture s’était développée entre les deux couples parce que « Kate et Meghan sont des personnes très différentes ».

Bien qu’ils se soient réunis et se tiennent côte à côte plus tôt ce mois-ci pour dévoiler une statue de leur mère, la princesse Diana, les proches de la famille royale pensent que la fracture de Harry et William pourrait ne jamais être guérie.

Une autre source proche des frères affirme que Harry est toujours un « étranger », car les choses sont « encore trop crues » pour William.

« Malgré William et Harry se réunissant pour la seule cause de commémorer l’héritage de leur mère, Harry est très à l’extérieur », a déclaré l’initié au Mirror.

«Ils ont fait un spectacle, ont fait ce qu’ils avaient à faire pour s’assurer que la journée se déroule sans accroc et ont dit au revoir.

« Ce n’était rien de plus, il n’y avait rien à discuter. Les choses sont encore beaucoup trop crues pour que William et les autres membres de la famille divertissent Harry, il est donc préférable de laisser les choses mentir pour le moment. «

A-t-il dit à la reine de nommer sa fille Lillibet avant sa naissance ?

Il y a eu une certaine controverse quant à savoir si Harry et Meghan ont demandé à la reine s’ils pouvaient utiliser son surnom privé Lilibet pour leur petite fille née cette année.

Le duc et la duchesse de Sussex ont admis avoir acheté les domaines Internet Lilibet Diana et Lili Diana avant que Harry ne parle à sa grand-mère.

Harry et Meghan ont insisté pour les avoir arrachés pour empêcher les profiteurs d’encaisser.

Mais Penny Junor, la biographe du prince, a déclaré: «Il n’a clairement pas consulté la reine à ce stade. C’est une politesse courante de demander, et ce n’est pas une grand-mère ordinaire, c’est la reine.

Les Sussex ont menacé de poursuivre la BBC après avoir cité une source disant qu’ils n’avaient « jamais demandé » la permission de nommer leur fille Lilibet.

Ils ont insisté sur le fait que la reine était le premier membre de la famille qu’Harry a appelé après la naissance – et qu’elle était « soutenue » de leur choix. Buckingham Palace n’a pas commenté, mais des sources ont déclaré qu’elle avait été « dite, pas demandée ».

A-t-il vraiment dit « ce que Meghan veut, Meghan l’obtient » ?

Le prince Harry aurait crié « ce que Meghan veut, elle l’obtient » au personnel royal avant son mariage en 2018.

Selon le biographe royal Robert Jobson, le duc de Sussex était tellement « stressé » par la préparation du mariage qu’il est devenu « irritant et colérique » avec ceux qui l’entouraient.

La nouvelle biographie Charles at Seventy: Thoughts, Hopes And Dreams affirme qu’Harry « élèverait la voix » pour s’assurer que Meghan Markle répondrait à tous ses souhaits.

Et bien que le duc et la duchesse de Sussex aient semblé détendus et insouciants le jour de leur mariage à Windsor, l’expert royal écrit : « Les semaines qui ont précédé le mariage avaient été bien plus tendues pour Harry et Meghan que la plupart des gens ne le pensaient. »

Cependant, le biographe affirme que « que ces traitements aient eu beaucoup d’impact sur Harry est discutable », car il a continué à devenir de plus en plus colérique avec le personnel royal dans les semaines qui ont précédé le mariage.

Qui a empêché Meghan d’obtenir du soutien alors qu’elle luttait contre la santé mentale?

Meghan a fondu en larmes lorsqu’elle a révélé qu’elle avait dit au prince Harry qu’elle « ne voulait plus être en vie » et qu’elle avait des pensées suicidaires lors de l’entretien avec Oprah.

La duchesse de Sussex a déclaré qu’elle avait demandé de l’aide au cabinet après avoir lutté contre sa santé mentale – affirmant que c’était son mari qui l’avait « sauvée ».

Meghan a affirmé qu’on lui avait dit qu’elle ne serait pas en mesure de demander de l’aide car cela « ne serait pas bon pour l’institution ».

Fondant en larmes, Meghan enceinte a déclaré: « Je n’ai tout simplement pas vu de solution.

« Je ne voulais plus être en vie. »

Et elle a déclaré que lorsqu’elle avait demandé de l’aide à l’équipe des ressources humaines du palais, on lui avait dit que parce qu’elle n’était pas une employée rémunérée, elle ne pouvait pas être prise en charge.