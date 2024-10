Cinq ressortissants chinois accusés d’avoir dissimulé une visite à minuit sur un site militaire du Michigan

DÉTTROIT — Les autorités américaines ont accusé cinq ressortissants chinois d’avoir menti et tenté de brouiller leurs traces, plus d’un an après avoir été confrontés dans l’obscurité près d’un site militaire isolé du Michigan où des milliers de personnes s’étaient rassemblées pour des exercices d’été.

Les cinq hommes, qui étaient alors étudiants à l’Université du Michigan, n’ont pas été inculpés pour ce qui s’est passé au Camp Grayling en août 2023. Ils sont plutôt accusés d’avoir induit les enquêteurs en erreur sur le voyage et d’avoir conspiré pour effacer les photos de leurs téléphones, selon une plainte pénale. déposé devant le tribunal fédéral.

Le FBI a noté dans le dossier judiciaire de mardi qu’il y avait eu des cas d’étudiants chinois prenant des photos de sites de défense vitaux aux États-Unis.

Rien dans le dossier judiciaire ne révèle si les cinq hommes étaient en garde à vue. Les courriels sollicitant des commentaires du FBI et du bureau du procureur américain n’ont pas été immédiatement renvoyés mercredi.

À l’été 2023, les cinq hommes ont été affrontés après minuit près d’un lac par un sergent-major de la Garde nationale de l’Utah. L’un d’eux a déclaré : « Nous sommes des médias » avant de récupérer ses affaires et d’accepter de quitter la zone, a indiqué le FBI.

Le FBI a appris que les hommes avaient réservé une chambre dans un motel voisin une semaine avant d’être repérés à l’extérieur de Camp Grayling, à 321,8 kilomètres au nord de Détroit.

Quatre mois plus tard, l’un des hommes a été interrogé par les agents frontaliers à l’aéroport de Détroit avant de se rendre en Corée du Sud et en Chine. Il a déclaré aux enquêteurs que lui et d’autres avaient fait un voyage dans le nord du Michigan « pour voir des étoiles filantes », a indiqué le FBI.

Une vérification de son disque dur externe a révélé deux images de véhicules militaires prises la nuit même de la rencontre avec l’officier de la Garde nationale, a indiqué le FBI.

Les quatre autres hommes ont été interrogés en mars dernier après leur arrivée à Chicago sur un vol en provenance d’Islande. Ils ont reconnu avoir été dans le nord du Michigan en août 2023, mais ils ont déclaré que c’était pour voir une pluie de météores, a indiqué le FBI.

Ils ont mentionné l’officier de la Garde nationale mais l’ont uniquement appelé « le soldat », un campeur ou « un gars sympa », selon la plainte pénale.

En décembre dernier, les hommes ont communiqué sur WeChat au sujet de la suppression des photos de leurs appareils photo et de leurs téléphones, ont indiqué les enquêteurs.

Le FBI a déclaré que les cinq hommes avaient obtenu leur diplôme au printemps dernier de l’Université du Michigan. Ils faisaient partie d’un programme conjoint entre l’université et l’Université Jiao Tong de Shanghai, en Chine.

