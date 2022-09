NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La police russe a arrêté cinq personnes qui ont proposé aux autorités d’arrêter et d’accuser Vladimir Poutine de trahison pour sa décision de lancer l’invasion de l’Ukraine, ce qui a entraîné des résultats catastrophiques pour la Russie et ses intérêts.

“Le fait que plusieurs députés municipaux de Saint-Pétersbourg, la ville natale de Poutine, se soient manifestés en accusant [him] de trahison et appelant à son retrait est très important », a déclaré Rebekah Koffler, ancienne officier du renseignement de la DIA et auteur de « Putin’s Playbook », à Fox News Digital.

“Ils savent que la punition sera sévère. Ils peuvent facilement être condamnés à mort sur la base de la loi fédérale russe. L’importance de cet acte de défi et de dissidence par une poignée de responsables russes ne peut être surestimée.”

Les députés ont appelé l’organe directeur central connu sous le nom de Douma à punir Poutine pour les innombrables morts de militaires, provoquant des sanctions économiques d’autres pays, motivant l’OTAN à s’étendre et conduisant l’Ukraine à renforcer sa puissance militaire.

Leur premier point est que le président est blâmé pour la perte de l’armée, selon le journal russe Kommersant. Le deuxième problème est l’économie. Les députés pointent du doigt le retrait des investisseurs de Russie et la “fuite des cerveaux”.

Le groupe a également tenu Poutine directement responsable d’avoir incité la Finlande et la Suède, auparavant neutres, à rejoindre l’OTAN, augmentant ainsi la puissance et la présence de l’alliance le long de la frontière russe.

Mais, un jour après que sept députés ont rédigé leur appel, les autorités leur ont ordonné de se présenter à la police pour “discréditer l’armée”. Deux des députés sont partis sans suite.

L’offensive de l’Ukraine contre la Russie dans la région orientale contestée du Donbass a connu un brusque revirement de situation. L’armée ukrainienne a avancé de 30 miles en seulement trois jours depuis le 1er septembre, marquant des progrès significatifs lors d’une offensive majeure.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a également affirmé que l’armée avait réussi à reprendre près de 400 miles carrés de territoire détenu par les Russes au cours des derniers mois.

Et la Russie a subi des pertes importantes au cours de sa campagne. Le directeur de la CIA, William Burns, et le chef du renseignement britannique, Sir Ronald Moore, ont déclaré en juillet qu’ils pensaient que la Russie avait perdu environ 15 000 soldats, avec “peut-être trois fois” plus de soldats blessés.

Si l’Ukraine peut maintenir cet élan, cela pourrait raviver la pression parmi les responsables pour qu’ils agissent et changent le destin de la Russie, selon Koffler.

“Il est possible qu’ils aient décidé de risquer leur vie afin de créer un élan parmi le peuple russe pour évincer Poutine, ce qui est une chose incroyablement difficile à faire car Poutine s’est entouré d’agents de sécurité et de renseignement fidèles”, a expliqué Koffler. “Même il y a deux mois, je dirais qu’un coup d’État en Russie est peu probable.

“Aujourd’hui, alors que la contre-offensive ukrainienne prend de l’ampleur et que la Russie est devenue aussi paria que la Corée du Nord, je n’exclus pas la possibilité d’un changement de régime organisé de l’intérieur.”

Koffler a noté que la mort de Mikhaïl Gorbatchev a peut-être provoqué cet acte de défi. Gorbatchev a joué un rôle dans la réparation des relations entre l’Union soviétique et les États-Unis, et ses funérailles ont attiré des milliers de Russes pour le pleurer malgré la tentative de Poutine d’en minimiser l’importance en excluant des funérailles d’État complètes et en ne se présentant même pas lui-même aux funérailles.

“Nous assistons peut-être au début du prochain chapitre de l’histoire russe”, a déclaré Koffler. “La période de transition, si c’est bien de cela qu’il s’agit, sera très risquée. Après tout, nous avons affaire à une puissance nucléaire.”