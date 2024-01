Cinq résidences modernes à San Francisco par Edmonds + Lee Architects : votre prochain employeur ? | Nouvelles

Suite à notre précédente visite chez JG Neukomm Architecture, basé à New York, nous déménageons notre Rencontrez votre prochain employeur série à San Francisco cette semaine pour explorer le travail d’Edmonds + Lee Architects.

Fondée par Robert Edmonds et Vivan Lee, la société d’architecture et de design d’intérieur a bâti un portefeuille acclamé dans les secteurs privé, commercial et institutionnel. Depuis son studio situé dans le Mission District de la ville, le studio opère selon « une approche profondément philosophique avec une profonde expérience de la construction sur le terrain pour produire un travail qui à la fois s’intègre avec sensibilité dans le contexte existant et qui offre de nouvelles opportunités de réflexion. , travailler, faire une pause, restaurer et jouer.

Sur Archinect Jobs, la société recrute actuellement un architecte/concepteur de projet pour rejoindre son bureau de San Francisco. Pour les candidats intéressés à postuler pour le poste, ou pour toute personne souhaitant en savoir plus sur la production de l’entreprise, nous avons rassemblé cinq projets résidentiels d’Edmonds + Lee Architects qui illustrent la philosophie du studio.

Loft d’entrepôt oriental. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Loft d’entrepôt oriental

Situé dans un entrepôt historique dans le quartier de South Beach, le projet Oriental Warehouse Loft a vu une reconfiguration et une rénovation complètes de l’appartement existant. Le projet résultant voit les éléments existants en bois massif et en briques rustiquées laissés apparents, contrastés par des finitions contemporaines des murs, des sols, des accessoires de cuisine et de salle de bains, et un nouvel escalier en porte-à-faux en acier reliant les espaces de vie du rez-de-chaussée aux espaces de couchage en mezzanine.

Loft d’entrepôt oriental. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Loft d’entrepôt oriental. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

“Afin de maximiser l’expérience spatiale du loft, les notions traditionnelles d’intimité domestique ont été abandonnées au profit de relations ouvertes et transparentes”, explique le cabinet. « Les garde-corps opaques de la mezzanine ont été remplacés par des garde-corps en verre sans cadre afin de fournir une connexion visuelle directe avec le salon situé en dessous. Une grande feuille de verre transparente surdimensionnée élimine encore davantage l’intimité dans la salle de bains principale en permettant une vue depuis et vers l’intérieur de la salle de bains sur le reste du loft au-delà.

Loft d’entrepôt oriental. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Loft d’entrepôt oriental. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Résidences Châtaigniers

Les résidences Chesnut voient un nouveau bâtiment de quatre étages construit dans le quartier Marine de la ville, contenant trois unités en copropriété. À l’extérieur, les détails contemporains sont destinés à contraster avec les bâtiments dominants de style marina de la région, avec une façade avant composée d’un revêtement pare-pluie en panneaux de ciment et de fenêtres et de portes du sol au plafond.

Résidences châtaignes. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Résidences châtaignes. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

“Avec de nombreux vitrages, les unités intérieures sont baignées de lumière et disposent d’une palette de matériaux raffinés composée de murs blancs, de parquet en chêne à larges planches et de pierre naturelle dans toutes les salles de bains”, explique l’entreprise. “Une attention particulière a été portée à la conception de l’éclairage et un éclairage sur rail de type musée a été déployé partout pour créer une atmosphère de galerie à toutes les unités.”

Résidences châtaignes. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Résidences châtaignes. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Souvenez-vous de la maison

Située sur une parcelle à flanc de colline dans la vallée de Noe, la Remember House comprend une résidence familiale de quatre étages organisée autour d’une colonne vertébrale centrale. À l’intérieur, les concepteurs ont combiné une circulation verticale proéminente avec une palette de matériaux d’un blanc éclatant pour créer une « maison spacieuse, vibrante et géométriquement attrayante », en mettant l’accent sur l’empilement vertical continuant jusqu’à la volumétrie extérieure de la maison.

Souvenez-vous de House. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Souvenez-vous de House. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

« La volumétrie de quatre étages conduit généralement à un espace qui semble étroit ou répétitif, c’est pourquoi les architectes ont travaillé pour rendre la circulation verticale à la fois évocatrice et précieuse, en renonçant à la maison de style crêpe de San Francisco et en ouvrant la maison en section, maximisant ainsi l’impression. d’espace et un sentiment d’aventure architecturale », explique le cabinet. « Cela signifiait un petit sacrifice en termes d’espace physiquement utilisable, mais un gain énorme en termes d’architecture agréable. Des espaces à double hauteur et un escalier centré dans la colonne vertébrale centrale de la maison encouragent les clients et leurs visiteurs à s’engager dans chaque niveau.

Souvenez-vous de House. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Souvenez-vous de House. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

188 Octavie

188 Octavia voit un projet résidentiel de 27 logements construits sur une ancienne parcelle appartenant à la ville sur le boulevard Octavia. À l’extérieur, la façade est conçue en référence à la baie vitrée victorienne traditionnelle, mais avec une « composition abstraite de baies tridimensionnelles articulées qui utilisent la profondeur et la répétition pour fournir un intérêt visuel ». À l’intérieur, quant à eux, les unités donnent la priorité à l’accès à la lumière du soleil, à l’air et à une connexion visuelle avec la rue, tandis que le toit accueille un jardin paysager.

188 Octavie. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

188 Octavie. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

“Notre proposition honore la forte tradition de Hayes Valley et de San Francisco en matière de logements résidentiels multifamiliaux situés sur une présence commerciale dynamique et orientée vers les piétons”, explique l’équipe. “Le Parcel T de 27 unités s’intègre parfaitement dans le tissu existant de la ville et s’exprime comme une œuvre importante de l’architecture contemporaine.”

188 Octavie. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

188 Octavie. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Maison de commutation

Edmonds + Lee ont conçu la Switchback House pour leur propre famille, avec un plan inversé de style loft qui « associe la connaissance approfondie des architectes du contexte et des codes urbains de San Francisco à leurs matériaux et à leur esthétique architecturale nets et clairs ». Pour maintenir un budget efficace, l’équipe a utilisé des cloisons sèches à fossettes pour les garde-corps, de l’acier peint pour les escaliers et des matériaux de tous les jours réutilisés de manière créative pour une grande partie des détails de la maison. À l’extérieur, la façade est composée de panneaux de finition préfabriqués tandis qu’à l’intérieur, un « Ikea Hack » autoproclamé a vu l’équipe mesurer la taille standard des étagères Ikea pour déterminer les dimensions des espaces de rangement.

Maison Switchback. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Maison Switchback. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

« En travaillant non seulement en tant que leurs propres clients mais aussi en tant que leurs propres promoteurs soucieux de leur budget, les architectes ont pu éviter la pression typique du marché consistant à maximiser la superficie en pieds carrés et se concentrer plutôt sur les problèmes qualitatifs », explique le cabinet. «En conséquence, ils ont pu travailler de manière créative – en inversant le plan pour placer le salon au dernier étage et les chambres au niveau inférieur – pour donner vie au sentiment de vie de style loft qu’ils souhaitaient, sans renoncer l’ambiance de quartier intime de leur environnement immédiat ou la connexion avec les rues animées de San Francisco.

Maison Switchback. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Maison Switchback. Image fournie par : Edmonds + Lee Architects

Rencontrez votre prochain employeur est l’une des nombreuses séries hebdomadaires en cours présentant les opportunités disponibles sur notre site d’emploi de pointe. Notre Faits saillants du poste La série examine les opportunités d’emploi intrigantes et d’actualité actuellement disponibles sur Archinect Jobs, tandis que nos résumés hebdomadaires organisent les opportunités d’emploi par lieu, niveau de carrière et description de poste.