Cinq remplaçants : à quels changements peut-on s’attendre cette saison ?

Les managers de la Premier League et de la Ligue anglaise de football (EFL) peuvent effectuer jusqu’à cinq remplacements par match cette saison, comme la plupart des meilleures divisions européennes.

Cinq sous-marins ont été autorisés pour la première fois à la fin de la saison 2019-2020 affectée par le coronavirus, mais – contrairement à plusieurs autres ligues – la Premier League et l’EFL sont revenus à trois sous-marins l’année suivante.

Le changement de règle sera bien accueilli par les managers des meilleurs clubs, mais les critiques ont fait valoir qu’il favorise les équipes avec des équipes plus profondes.

Pour comprendre son impact potentiel, PA a analysé les données de la Liga espagnole, de la Serie A italienne, de la Bundesliga allemande et de la Ligue 1 française – qui ont toutes autorisé cinq remplacements au cours des deux dernières saisons.

Les remplaçants obtiendront plus de minutes

Cinq sous-marins aideront à garder les joueurs frais pendant ce qui sera une saison exténuante (John Walton / PA)

Il va sans dire qu’une augmentation de la disponibilité des sous-marins entraînera une augmentation correspondante de leur temps de jeu.

Les remplaçants représentaient un peu plus de 6% des minutes jouées dans les meilleures ligues nationales européennes au cours des deux saisons précédant le coronavirus (2017-18 et 2018-19). Ce chiffre est passé à près de 10 % en 2020-21 et 2021-22.

L’augmentation des minutes des sous-marins est constante dans les six meilleurs clubs et ceux qui terminent plus bas dans le tableau.

Cependant, les équipes sont moins susceptibles d’utiliser leur allocation complète de sous-marins qu’elles ne l’étaient auparavant.

(Graphique PA)

Depuis le changement de règle, les managers ont utilisé les cinq sous-marins environ la moitié du temps (52%). Cela se compare à 90% des équipes qui ont effectué les trois changements complets au préalable.

Les gestionnaires doivent apporter des modifications plus tôt et plus tard

Avec deux remplaçants supplémentaires disponibles, les managers peuvent répartir leurs changements sur la dernière partie d’un match.

Au cours des deux dernières saisons, les équipes des meilleures ligues européennes ont effectué leur premier remplacement à la 56e minute et leur dernier changement à la 83e.

Cela se compare à la 58e et à la 81e minute, respectivement, au cours des deux saisons avant le coronavirus.

Les managers peuvent effectuer des doubles remplacements sans risquer de manquer de changements (Peter Byrne/PA)

Le nombre de changements effectués à la mi-temps a augmenté de 76%, les managers étant moins soucieux d’économiser les remplacements en cas de blessure ou d’expulsion.

De même, il y a eu une augmentation de 66% du nombre de sous-marins pendant le temps additionnel à la fin d’un match, contre une augmentation de 48% du nombre de sous-marins dans l’ensemble.

Les défenseurs verront le plus grand soulèvement en quelques minutes

Le nombre de minutes jouées par les défenseurs remplaçants a presque doublé depuis l’introduction de cinq remplaçants en Liga, Serie A, Bundesliga et Ligue 1.

Les défenseurs ont connu une augmentation plus importante que toute autre position, à 86%, les milieux de terrain et les attaquants enregistrant des augmentations de 53 et 44% respectivement.

(Graphique PA)

Cela dit, les remplaçants ont toujours représenté une plus faible proportion des minutes des défenseurs au cours des deux dernières saisons (six pour cent) que les milieux de terrain (12 pour cent) ou les attaquants (17 pour cent).

Les minutes seront réparties plus uniformément entre les équipes

Les équipes ont utilisé leurs remplaçants supplémentaires pendant les matchs pour gérer la charge de travail des joueurs et partager les minutes au sein de l’équipe.

Cela signifie que les 11 premiers sont remplacés plus souvent et jouent moins de minutes qu’auparavant, tandis que les joueurs marginaux voient leur implication augmenter.

(Graphique PA)

Sur la base des données de 2017-18 et 2018-19, par rapport à 2020-21 et 2021-22, le talisman d’un club (leur joueur le plus utilisé) devrait perdre environ une demi-heure de temps de jeu.

En fait, les numéros un à 11 de l’équipe devraient tous s’attendre à une baisse du nombre de minutes, avec la plus forte baisse parmi les quatrième, cinquième et sixième choix les plus réguliers.

Les numéros d’escouade de 12 à 25 devraient connaître une augmentation quasi unanime.

Quels joueurs pourraient en profiter ?

Les preuves de l’Europe continentale suggèrent que la croissance la plus rapide du temps de jeu concernera les joueurs qui font régulièrement partie de l’équipe mais qui quittent rarement le banc en vertu de la règle des trois remplaçants.

Voici une liste de joueurs qui ont fait au moins 25 équipes de match en Premier League la saison dernière, mais qui ont eu moins de 500 minutes à leur actif.

Steve Alzate (Brighton)

Ross Barkley (Chelsea)

Ayoze Pérez (Leicester)

Yan Valéry (Southampton)

Morgan Sanson (Aston Villa)

Hamza Choudhury (Leicester)

Joe Gomez (Liverpool)

Luke Cundle (Loups)

Crysencio Summerville (Leeds)

Kortney Hause (Aston Villa)

Bien qu’il soit peu probable que ces types de joueurs commencent plus de matchs, leurs chances de faire des camées depuis le banc augmenteront.