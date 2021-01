L’acidité survient lorsque l’estomac produit un excès d’acide chlorhydrique, provoquant une sensation de brûlure dans l’estomac, la poitrine et le cou, appelée brûlure d’estomac. Les acides ainsi que la nourriture sont éjectés dans l’œsophage lors du reflux gastro-œsophagien ou du RGO. Les aliments gras et épicés et la bactérie Helicobacter Pylori sont les principales causes de cette maladie.

L’acidité chronique peut provoquer un cancer de l’œsophage. L’acidité peut être traitée dans une certaine mesure avec ces cinq remèdes maison mentionnés ci-dessous.

1. Bicarbonate de soude

Le bicarbonate de sodium, communément appelé bicarbonate de soude, est utilisé dans les maisons comme remède contre les reflux acides aigus. Il est de nature alcaline et neutralise les acides lorsqu’il est mélangé à l’eau, mais c’est un remède à court terme. Les patients souffrant de cas chroniques d’acidité excessive doivent consulter un gastro-entérologue. Le bicarbonate de soude est également riche en sels et n’est donc pas idéal pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle.

2. Cumin

En médecine ayurvédique, le cumin ou le Jeera mélangé à de l’eau peut aider à réduire l’acidité et les ballonnements. Le cumin est de nature alcaline et par conséquent neutralise les acides, tout comme la levure chimique. Il aide également à soulager l’indigestion et est efficace pour aider à gérer la pression artérielle. Des études ont montré que les extraits de cumin noir peuvent aider à guérir les ulcères gastriques.

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2702910/)

3. Gingembre

Le gingembre, comme le cumin, est alcalin et contribue à réduire l’acidité. Le reflux acide provoque une affection appelée œsophagite ou inflammation de la muqueuse de l’œsophage. Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires qui aident à traiter les ulcères gastriques.

4. Tulsi

Des études ont montré que Tulsi, également connu sous le nom de basilic sacré, a des propriétés curatives qui peuvent aider à traiter les ulcères gastriques. La consommation de Tulsi entraîne également une augmentation de la sécrétion de mucus cellulaire, qui protège les garnitures de l’estomac et de l’œsophage des lésions ulcéreuses. Tulsi contient également des propriétés anti-inflammatoires comme le gingembre.

5. Curcuma

Le curcuma contient un composé de couleur jaune appelé curcumine, qui possède des propriétés anti-inflammatoires qui aident à protéger l’estomac des sécrétions d’acide excessives. La curcumine est également un antioxydant et est efficace dans le traitement des ulcères gastriques.