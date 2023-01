Cinq réflexions des Red Wings lors de la pause All-Star : les meilleurs scénarios pour la course d’étirement

Les Red Wings ont atteint la pause des étoiles après la défaite 2-0 de vendredi contre les Islanders. Voici cinq pensées alors qu’ils se reposent avant la course d’étirement.

1. Le match de vendredi allait toujours être difficile pour Detroit, un match sur la route en seconde période consécutive et la dernière manche de trois matchs en quatre soirs – dont les deux premiers sont allés en prolongation. D’autant plus contre une équipe des Islanders qui cherchait absolument à gagner.

Cela dit, ce n’était que le dernier exemple de l’incapacité des Red Wings à empiler les victoires de la manière dont ils auraient besoin pour faire une poussée crédible en séries éliminatoires. À 50 points en 48 matchs, ils sont à cinq points du dernier joker mathématiquement parlant, mais même cela est un peu décevant. À l’heure actuelle, le rythme pour la dernière place en séries éliminatoires de la Conférence de l’Est est de 94 points. Pour y arriver, les Red Wings auraient besoin de récolter 1,29 point de classement par match sur la dernière partie. Seules sept équipes de la ligue ont été meilleures que ce clip cette saison.

Et le fait est que 94 semble être bas. La saison dernière, il en a fallu 100.

J’ai l’impression, à la lecture de vos commentaires, que le nombre de fans des Red Wings qui gardent encore espoir pour les séries éliminatoires diminue de toute façon, avec l’installation d’un cerveau de brouillon. Mais pour ceux qui gardent encore espoir, le seul vrai chemin va nécessiter un sérieux victoire consécutive ou deux. Et ce n’est tout simplement pas quelque chose que nous avons vu cette équipe des Red Wings faire cette saison – leur plus long match est de quatre matchs, contre San Jose, Columbus, Nashville et l’Arizona à la fin novembre.

Detroit a certainement bien fait pour réduire les pertes désastreuses cette saison. Ils sont améliorés, sans aucun doute. Mais il est tout simplement trop difficile de participer aux séries éliminatoires sans quelques séquences de victoires prolongées en cours de route.

2. Cela étant dit, il y a quelques scénarios individuels qui m’intéresseront particulièrement, à commencer par l’émergence continue de Michael Rasmussen. De toute évidence, il joue l’un des meilleurs hockey de sa jeune carrière en ce moment, et ses deux aides sur les deux matchs gagnants en prolongation cette semaine en témoignent.

Une grande partie de ce jeu vient sur l’aile, et Derek Lalonde a indiqué après le match de mardi que les centres de l’équipe ont commencé à suggérer qu’ils le voulaient sur leur ligne. Ce n’est pas difficile de voir pourquoi, car c’est un joueur qui peut faire le sale boulot et faire des jeux pour ses coéquipiers. Son patinage semble être encore plus rapide cette saison, mais plus que tout, il a l’air confiant.

Rasmussen a été excellent ces derniers temps. Lalonde a dit hier soir, vous savez qu’un ailier est bon quand chaque centre commence à suggérer qu’il veut jouer avec lui. Peut voir pourquoi la façon dont il va en ce moment https://t.co/Cn0hAaCc6l – Max Bultman (@m_bultman) 27 janvier 2023

À 23 ans, il est à l’âge naturel pour ce genre d’évasion, surtout pour un grand homme. Et l’autre chose intéressante, c’est que quand vous le regardez, il a toujours l’air de pouvoir en remplir encore plus.

3. À l’autre bout des choses en ce moment se trouve Tyler Bertuzzi, qui n’a pas été en mesure de trouver le moindre rythme cette saison après avoir été dans et hors de l’alignement avec des blessures. Vous vous sentez vraiment pour Bertuzzi, pour qui ce timing ne pouvait pas être pire dans une année de contrat. Mais il est également difficile d’ignorer que cela ne clique pas pour lui.

Il y a eu des moments au cours de sa carrière où il est devenu trop mignon avec son jeu et a retourné les rondelles inutilement. Mais ils ont presque toujours été suivis d’étirements forts où il a été perturbateur lors de l’échec avant et a mis la rondelle dans le filet. Cette année, ce dernier tronçon n’a pas encore commencé. Je me demande si ce ne sont pas seulement les blessures, mais le temps passé en dehors de la structure défensive et de l’identité de gestion des risques que les Red Wings développent qui le blessent.

La question est, combien de temps lui faudra-t-il pour trouver son jeu ? Et en tant qu’UFA en attente, la date limite des échanges du 3 mars persiste également en arrière-plan de tout cela.

4. Magnus Hellberg a stoppé 27 des 29 tirs contre les Islanders, ce qui n’était pas suffisant pour la victoire, mais c’est quand même une solide performance à tout point de vue. Pour moi, Hellberg étant en mesure de fournir une telle performance est doublement important, car Detroit ne peut pas continuer à demander autant à Ville Husso dans la foulée. Aussi exceptionnel que Husso ait été tant de soirs cette année, son pourcentage d’arrêts est maintenant tombé à seulement 0,901 après avoir disputé 34 des 48 matchs de Detroit. À la marque des 20 matchs à la mi-décembre, il était de 0,918.

Il y a un élément de difficulté d’horaire en jeu là-bas, mais cela semble également trop familier à ce que Detroit a vécu avec Alex Nedeljkovic la saison dernière. Et les Red Wings ne peuvent pas se permettre que celui-ci se déroule de la même manière qu’au printemps.

Les Red Wings en sont conscients — plus tôt cette semaine, Lalonde connaissait le nombre exact de matchs qu’il est sur le point de commencer, 58, sur le dessus de sa tête lors d’une conférence de presse — et l’entraîneur a admis : « Je pense que nous avons a sorti un Ville Husso fatigué quelques matchs et il n’a pas été le plus pointu.

Mais leur dilemme n’est pas difficile non plus à sympathiser : un soir donné – à l’exclusion des dos à dos – Husso est clairement leur meilleure chance de gagner dans le but. À un moment donné, vous devez tracer la ligne pour avoir une vue d’ensemble… mais où est-elle exactement ?

Detroit pense que, sur le plan du talent, il a l’avantage d’être un gardien de but n ° 1 légitime. Mais il y a un équilibre entre voir ce potentiel et l’utiliser de cette façon en ce moment alors qu’il n’a jamais joué plus de 42 matchs de saison régulière en tant que professionnel. Même avec les séries éliminatoires incluses la saison dernière, il n’a atteint que 47 ans.

La façon dont les Red Wings sont capables de maîtriser sa charge de travail tout en donnant à leur équipe une chance de gagner sera quelque chose à surveiller à coup sûr.

5. Une dernière remarque sur la position de Detroit au classement. Même si le chemin vers les séries éliminatoires semble long, il y a une certaine valeur pour les Red Wings à au moins être en mesure de voir ce chemin par opposition aux années passées, surtout avec un nouvel entraîneur.

Lalonde est très satisfait de l’adhésion qu’il a obtenue à l’approche défensive qu’il a prêchée toute la saison. Mais garder ce buy-in est beaucoup plus facile lorsque les joueurs sentent qu’ils sont toujours “dedans”, même lorsque les calculs sont contre eux.

En fin de compte, les probabilités sont ce qu’elles sont, et elles ne sont pas en faveur de Detroit. Mais il y a toujours une valeur future dans le fait que les Red Wings restent à portée de cri du dernier joker.

(Photo de Michael Rasmussen : David Kirouac / USA Today)