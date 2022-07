Cinq recommandations pour améliorer la communication clinique

Les secondes comptent dans le domaine de la santé. Un patient victime d’un accident vasculaire cérébral, par exemple, a moins de chance d’indépendance fonctionnelle et une probabilité accrue de mortalité lorsque le traitement est retardé. Il en va de même pour les crises cardiaques, la septicémie et de nombreuses autres conditions médicales : le temps presse.

“Une réponse plus rapide équivaut à de meilleurs résultats pour la qualité et le coût des soins”, a déclaré Will O’Connor, MD, directeur de l’information médicale (CMIO), TigerConnect. La clé d’un temps de réponse plus rapide est un système de communication clinique efficace. “La communication clinique contextuelle en temps réel est la référence absolue”, a-t-il noté.

D’autre part, une mauvaise communication clinique entraîne des résultats négatifs pour les patients, des flux de travail inefficaces et l’épuisement professionnel des cliniciens. “L’analyse des causes profondes montre que la majorité des erreurs qui causent des dommages aux patients sont causées par des erreurs de communication”, a déclaré O’Connor.

Pour toutes ces raisons – l’impact sur les soins aux patients, la collaboration en matière de soins et l’expérience des cliniciens – une communication clinique efficace est la clé du succès des organisations de soins de santé (HCO). O’Connor a partagé cinq recommandations pour aider les HCO à améliorer la communication clinique.

1. Ne pas utiliser le DSE pour la communication clinique. Les DSE sont essentiels pour les opérations hospitalières et la plupart incluent une fonction de communication. Cependant, a déclaré O’Connor, c’est une erreur de s’appuyer sur le DSE pour la communication clinique. Les DSE ne sont pas conçus pour fournir la communication contextuelle en temps réel dont les cliniciens ont besoin. De plus, les systèmes de DSE excluent les membres de l’équipe de soins en dehors du système hospitalier, comme un médecin de soins primaires en pratique privée ou un soignant familial. Enfin, les fonctionnalités de communication du DSE sont souvent difficiles d’accès et d’utilisation – c’est pourquoi de nombreux cliniciens conçoivent des solutions de contournement. “Les déploiements les plus réussis de la technologie de communication clinique reproduisent l’expérience de communication du consommateur”, a déclaré O’Connor. “C’est quelque chose qu’un DSE ne fait pas.” Cependant, un système de communication clinique bien conçu reproduit non seulement l’expérience de communication du consommateur en termes de facilité d’utilisation, mais il ajoute également de la valeur avec des fonctionnalités qui prennent en charge la confidentialité, la sécurité et la collaboration en matière de soins.

2. Utiliser une plateforme de communication clinique dans toute l’organisation. “Lorsqu’une organisation décide du système de communication clinique qu’elle utilisera, elle doit le mettre en œuvre dans toute l’organisation et rendre son utilisation obligatoire pour tout le monde”, a-t-il déclaré. Après la mise en place d’un système de communication clinique efficace, “les preuves d’amélioration deviennent rapidement si accablantes qu’aucune personne raisonnable ne peut nier que c’est la bonne chose à faire”. En d’autres termes, rendre obligatoire l’utilisation de l’application pour la communication entre les équipes soignantes donne au système l’opportunité de prouver ses avantages et son caractère indispensable à toutes les parties prenantes.

3. Éliminer les téléavertisseurs. “L’industrie de la santé est la seule grande industrie qui s’appuie encore sur cette technologie obsolète”, a-t-il souligné. Les téléavertisseurs sont coûteux, inefficaces et perturbateurs pour l’expérience du patient et du clinicien. De plus, ils sont un moyen de communication peu fiable car il n’y a aucun moyen de vérifier si le destinataire a reçu la page ou quand il pourrait répondre. O’Connor recommande de remplacer la communication par téléavertisseur par un système de communication clinique qui exploite le Wi-Fi. Un système Wi-Fi peut inclure des paramètres par défaut qui indiquent si les destinataires ont reçu une notification, ainsi que s’ils ont vu la notification. Cela favorise la transparence dans la communication. Cette approche présuppose que l’organisation procédera à une évaluation de la couverture Wi-Fi dans toutes les installations afin d’identifier et de remédier aux points morts. Cela garantit non seulement que le système de communication clinique fonctionnera, mais également que tous les autres outils dépendant du Wi-Fi, tels que le DSE, sont également pris en charge.

4. Consolider les horaires de garde des cliniciens. La plupart des systèmes de santé ont de multiples façons déconnectées de documenter les cliniciens de garde, allant des feuilles de calcul Excel au tableau blanc dans la chambre du patient.

« La question, ‘Qui couvre ce patient ?’ est demandé mille fois par jour dans les systèmes de santé à travers le pays », a déclaré O’Connor. “Et il ne s’agit pas seulement du médecin de garde, il s’agit également de savoir qui couvre du point de vue des soins infirmiers, qui est l’infirmière gestionnaire, qui est le physiothérapeute, etc.” Consolider et numériser les horaires de garde et les rendre accessibles via le système de communication clinique peut s’avérer payant en termes d’efficacité accrue et de prise de décision meilleure et plus rapide. “C’est un domaine d’opportunités pour tout le monde”, a-t-il souligné.

5. Commencez maintenant. « L’épuisement professionnel des infirmières et des médecins atteint des sommets historiques », a souligné Mme O’Connor. “L’installation d’un système de communication clinique qui garantit que les bonnes informations sont transmises aux bonnes personnes en temps réel a un impact profondément positif sur l’expérience des soignants et contribue grandement à lutter contre le stress et l’épuisement professionnel.”

