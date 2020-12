Nous connaissons déjà l’importance du calcium dans notre corps et les médecins nous prescrivent souvent des suppléments de calcium pour augmenter la présence de calcium dans le corps.

Cependant, en plus d’avaler des comprimés, que se passe-t-il si nous vous disons qu’il existe des recettes alléchantes, nos propres recettes de desi qui s’avèrent être un excellent fournisseur de calcium.

Fondamentalement, en moyenne, un adulte doit consommer 1000 mg de calcium par jour. Et il faut être conscient du fait que le corps ne peut pas absorber seul le calcium. La vitamine D facilite l’absorption. Notre cuisine indienne avec sa nature éclectique et diversifiée remplit parfaitement cette fonction à notre grand soulagement.

Il existe de nombreuses façons d’utiliser des recettes indiennes pour assurer l’absorption du calcium. Vous pouvez prévenir une carence en calcium en incluant les délicieuses recettes indiennes riches en calcium suivantes dans votre plan de repas:

1. Paneer bhurji: Le Paneer (fromage cottage) est riche en calcium et en protéines. Améliorez ses bienfaits en ajoutant du kasuri methi, de la coriandre, du curcuma, de la poudre de cumin, des tomates sautées, des piments verts et en faire un joli paneer bhurji brouillé. Vous pouvez le servir avec du pain, des parathas ou des rotis.

2. Ragi dosa, ragi roti: La farine de ragi est super riche en calcium avec du fer et des protéines. Vous pouvez mélanger la farine de ragi avec du caillé, des feuilles de coriandre, des piments verts, de l’oignon et cuire dans de l’huile de coco, l’avoir avec un chutney de coco. Ou vous pouvez simplement le rouler dans un chapatti / roti et le déguster avec du curry.

3. Curry de légumes à feuilles vertes: Le fenugrec, les épinards sont une excellente source de calcium. Riche en fibres alimentaires, potassium, magnésium – ces légumes verts lorsqu’ils sont incorporés avec des épices indiennes telles que le curcuma, le gingembre et les graines de moutarde améliorent l’absorption du calcium dans notre corps. Les parathas au fenugrec, le dosa aux épinards, les épinards et l’omelette aux œufs font partie des recettes indiennes les plus délicieuses riches en calcium que vous puissiez savourer.

4. Chat Rajma: Cet aliment à base de plantes, populaire pour les protéines et les fibres, est également une excellente source de calcium. Ajoutez des pois chiches bouillis, du poivron sauté, des tomates, du curcuma, du jus de citron, du ghee et vous obtenez un délicieux plateau riche en calcium.

5. Til laddo: Les graines de sésame sont une incroyable source de calcium. Préparez un nombre illimité de collations avec du sésame et vous êtes prêt à partir. Les laddos, chikkis faits avec la richesse de la noix de coco, jaggery, sont de merveilleux aliments riches en calcium. C’est une nourriture pour l’âme et le corps.

Ayez une densité osseuse saine en assurant la bonne quantité de calcium en consommant avec bonheur ces délicieux aliments indiens riches en calcium.