Les bananes sont l’un des fruits les plus sains et les plus facilement disponibles en Inde et présentent de nombreux avantages pour la santé. La plante est utilisée dans l’alimentation indienne pour ses fruits, ses fleurs et son tronc pour préparer un grand nombre de recettes, tandis que les feuilles sont utilisées pour servir de la nourriture. Ils sont une bonne source de glucides, de potassium, de vitamines et de minéraux essentiels et ont un pourcentage élevé de teneur en eau. Il existe de nombreuses façons dont les bananes peuvent être ajoutées à notre alimentation. Ci-dessous, nous partageons cinq de ces options.

1. Avec du pain

Les bananes jaunes sont généralement consommées au petit-déjeuner. Ils sont soit consommés directement après le pelage, soit coupés en morceaux. Ces tranches peuvent être placées entre deux tranches de pain et consommées ou elles peuvent être grillées ou grillées. On peut ajouter des confitures de fruits ou du beurre pour aider les tranches de banane à coller aux surfaces du pain.

2. Avec des céréales

Les bananes sont également consommées avec des céréales comme l’avoine cornflakes. Les céréales peuvent être trempées dans un bol rempli de lait de produits laitiers ou d’autres sources comme les amandes et le soja. La chair des bananes jaunes, de préférence les variétés indigènes, doit être simplement coupée en tranches et ajoutée aux céréales trempées dans le bol. On peut également ajouter du miel biologique ou du jaggery pour adoucir davantage le plat.

3. Comme beignets

Les bananes vertes plutôt que les jaunes sont utilisées pour cuire les beignets et consommées avec du riz, des soupes de lentilles et des currys. Les tranches peuvent être simplement frites après avoir mariné dans du sel et du curcuma. Ils peuvent également être frits en les plongeant dans une pâte à base de maïzena et de sel.

4. Cuire le kofta

Les bananes vertes sont pelées après les avoir bouillies pendant environ 20 minutes. Ils sont ensuite écrasés et mélangés avec de la farine de maida, de la pâte de gingembre, du sel et un peu de sucre. Les boules sont roulées à partir de ce mélange et frites jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Les boules frites sont ensuite utilisées pour préparer un curry appelé kofta, avec des tranches de pommes de terre et diverses épices.

5. Cuire le shukto

Cette recette bengali est cuisinée avec des tranches de banane verte, des pommes de terre, du brinjal, des pilons et de la courge amère. Ceux-ci sont ensuite cuits avec du gingembre, cinq épices, du curcuma, du sel et du sucre.