Cinq raisons pour lesquelles « The Other Black Girl » est une série à voir

« L’autre fille noire » passe des microagressions aux rires majeurs dans cette série Hulu tortueuse

Parfois, être noir dans les entreprises américaines est un cauchemar, et personne ne le sait mieux que Nella Rogers.

Dans la série originale de Hulu L’autre fille noire, Nella est une assistante éditoriale qui en a assez d’être la seule fille noire dans une prestigieuse maison d’édition, Wagner Books.

Nella est constamment confrontée aux microagressions de ses collègues blancs, mais heureusement, elle est soulagée lorsqu’une autre fille noire, Hazel May-McCall, est embauchée.

Hazel est confiante, élégante et populaire, et elle et Nella nouent une amitié rapide ; c’est jusqu’à ce que Nella remarque des signaux d’alarme. Quelque chose ne va pas chez Hazel et elle devra découvrir ce que c’est. Non seulement cela, mais quelque chose de sinistre se passe chez Wagner Books, et la meilleure amie de Nella, Malaika, et son petit ami Owen l’aident à découvrir la vérité tout en faisant rire les téléspectateurs.

Tous les skinfolk ne sont pas des parents et chaque épisode explore cela aux côtés de fins choquantes et de GRANDS rebondissements que nous n’avions absolument pas vu venir.

Basé sur le roman à succès de Zakiya Dalila Harris, L’autre fille noire avec Sinclair Daniel, Ashleigh Murray, Brittany Adebumola, Hunter Parrish, Bellamy Young, Eric McCormack et Garcelle Beauvais, est maintenant diffusé sur Hulu.

Consultez Mes cinq POURQUOI pour savoir pourquoi vous devriez regarder L’autre fille noire sur Hulu !