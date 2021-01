«Dimanche ho ya lundi – roz khao ande». Cette expression familière et très populaire était utilisée dans les publicités dans le cadre de la campagne la plus persuasive et la plus divertissante qui faisait la promotion de la nécessité de consommer des œufs.

Telle était et est toujours l’importance des œufs dans notre alimentation. Pour améliorer votre plan de santé, vous devez donner à votre corps l’œuf nutritif. Ce qui surmonte le tout, c’est la disponibilité facile de cet aliment polyvalent riche de nombreuses propriétés saines.

Mais pour être plus précis, pourquoi devez-vous inclure cet aliment blanc de forme ovale dans votre alimentation? Découvrons par nous-mêmes.

1. Obtenez un approvisionnement adéquat en protéines:

Que vous soyez un culturiste, un passionné de fitness ou que vous souhaitiez seulement avoir une alimentation saine, consommez des œufs. Les œufs sont une source complète de protéines. 1 œuf contient 6 grammes de protéines. Les protéines sont nécessaires pour les muscles, renforçant l’immunité, contrôlant la glycémie, améliorant la force. Les œufs contiennent également des acides aminés. Ce sont des superaliments en raison de leurs nutriments sains englobants.

2. Obtenez l’approvisionnement en choline:

L’œuf est l’une des meilleures sources alimentaires de choline. 1 œuf contient plus de 100 mg de choline. La choline est un nutriment destiné à construire des membranes cellulaires, à produire des molécules de signalisation dans le cerveau.

3. Améliorez votre vue:

Les œufs contiennent de la lutéine et de la zéaxanthine qui sont de puissants antioxydants pour la rétine. En particulier, les jaunes d’œufs sont riches en ces nutriments et leur consommation réduit les risques de cataracte et de dégénérescence maculaire. 1 œuf entier est enrichi en vitamine A, B12 et en acide folique.

4. Obtenez un bon cholestérol amélioré:

Vous pouvez éviter le risque de maladies cardiaques en vous assurant que votre corps a la bonne quantité de bon cholestérol ou de HDL. La consommation constante d’œufs est connue pour augmenter les niveaux de HDL dans le corps. En outre, maintient votre tension artérielle à distance.

5. Obtenez un approvisionnement suffisant en acides gras oméga-3:

Les œufs sont riches en acides gras oméga-3 qui aident à lutter contre la dépression. Les œufs prennent soin de la santé du cerveau, réduisent les maladies liées au métabolisme, abaissent la tension artérielle et réduisent l’inflammation.