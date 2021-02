Cinq raisons pour lesquelles on devrait inclure le ghee dans son alimentation quotidienne

Rappelez-vous comment nos mères continuent d’ajouter cette cuillerée de ghee sur les rotis, parathas, laddoos pour assurer notre bonne santé! Eh bien, le ghee ou beurre clarifié est l’un des aliments naturels les plus incroyables précieux de l’Ayurveda depuis des siècles.

En raison de ses bienfaits extraordinaires pour la santé, notre «desi» ghee a maintenant acquis une reconnaissance internationale. Considéré comme de l’or liquide par certains, le ghee est une centrale nutritionnelle et un aliment indien de base hautement recommandé.

Les avantages d’avoir une cuillerée de ghee tous les jours sont immenses. Par conséquent, pour récolter sa valeur nutritionnelle exceptionnelle, il faut incorporer cet ingrédient merveilleux dans les repas de tous les jours.

Voici un aperçu de ses avantages:

Renforce l’immunité

Puisque le ghee est chargé de vitamines liposolubles essentielles D, K, E et A, ces nutriments accélèrent les fonctions de notre corps, y compris l’immunité. La capacité du ghee à aider le corps à absorber les minéraux liposolubles et les vitamines d’autres aliments, nourrit notre système immunitaire en l’armant avec les bons mécanismes de défense. De plus, le desi ghee par excellence est connu pour posséder des propriétés antibactériennes, antifongiques et antioxydantes qui protègent contre les virus, la grippe, la toux et le rhume.

Améliore la digestion

Le ghee est une excellente source d’acide butyrique. C’est un acide gras à chaîne courte qui est créé lorsque les bonnes bactéries dans l’intestin décomposent le butyrate de fibres alimentaires. Les cellules du côlon utilisent l’acide butyrique comme source d’énergie préférée.

Il est idéal pour dynamiser les parois intestinales. Avoir du ghee également pour traiter les troubles intestinaux, tels que la maladie de Crohn.

Augmente la mémoire

Les graisses saturées saines dans le ghee stimulent le fonctionnement cognitif. Il prévient les dommages cellulaires et tissulaires, favorise la longévité. Manger du ghee le matin à jeun améliore le processus de rajeunissement cellulaire qui stimule le processus de guérison de notre corps.

Favorise une peau saine et éclatante

Les propriétés anti-inflammatoires riches en antioxydants du ghee apaisent la peau, réduisent l’inflammation, la pigmentation, retardent le vieillissement, éliminent les toxines du corps. Il agit comme un hydratant naturel qui donne de l’éclat à votre peau et à vos cheveux.

Fournisseur d’énergie, favorise la perte de poids

Les acides gras à chaîne moyenne et courte présents dans le ghee en font un super-aliment ayurvédique ultime qui est considéré comme une source d’énergie riche. En outre, le fait que le ghee ait des acides gras oméga sains, la masse maigre du corps est augmentée et la masse grasse réduite, ce qui le rend idéal pour la perte de poids.

Outre les raisons mentionnées ci-dessus pour inclure le ghee dans l’alimentation quotidienne, il doit être consommé pour un bon cœur, une bonne vue, la prévention du cancer, la constipation et une bonne santé générale.