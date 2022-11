Cinq raisons pour lesquelles Microsoft devrait ramener la Surface Neo

Ah, la Surface Neo.

Le pliable Windows à double écran de Microsoft a été annoncé avec beaucoup d’enthousiasme en octobre 2019, mais une version ne s’est jamais concrétisée.

Bien que l’appareil n’ait jamais été officiellement annulé, sa page a été retirée discrètement du site Web de Microsoft un an plus tard, peu de temps avant sa mise en vente.

L’abandon de Windows 10X (le système d’exploitation qu’il allait exécuter) était largement considéré comme marquant la fin de la Surface Neo, mais il y a encore une faible chance que Microsoft revienne à une conception similaire.

Plus de trois ans après cette révélation initiale, je pense que Surface Neo serait désormais en bien meilleure position pour réussir. Voici cinq raisons pour lesquelles Microsoft ne devrait pas abandonner complètement l’appareil et publier à la place une version révisée en 2023.

1. Microsoft s’est imposé comme un fabricant pliable

Le Surface Duo a été annoncé en même temps que le Neo, mais il est sorti comme prévu fin 2020. Il a fallu quelques mois de plus pour arriver en dehors des États-Unis, et cet appareil d’origine avait d’importants problèmes matériels et logiciels.

Sans se laisser décourager, Microsoft est allé de l’avant et a sorti le Surface Duo 2 à la fin de l’année dernière. C’était un grand pas en avant en termes de conception et de fonctionnalités, avec des mises à jour logicielles fréquentes améliorant considérablement l’expérience utilisateur.

Une remise importante semble être devenue le nouveau prix régulier, et cela a mis le Duo 2 sur le radar des consommateurs pour la première fois. Si vous envisagez d’acheter un nouveau pliable, Microsoft est maintenant au moins dans cette conversation.

2. La Surface Neo est la bonne taille pour la productivité

Microsoft a présenté le Surface Duo comme un appareil de productivité mobile, mais vous aurez du mal à faire un travail correct sur deux écrans de 5,8 pouces.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

En revanche, les deux panneaux de 9 pouces du Surface Neo lui auraient donné une surface d’écran totale de 13,1 pouces. Cela correspond à de nombreux ordinateurs portables modernes, qui établissent un bon équilibre entre taille et portabilité. Vous manqueriez un clavier physique, mais un clavier amovible a été annoncé à côté de l’appareil et pourrait toujours fonctionner maintenant.

Microsoft aura également beaucoup appris de deux générations de Surface Duo. Si l’entreprise décidait de passer à un appareil de type Surface Neo, l’expérience serait sûrement utile.

3. Cela ferait l’appareil multitâche parfait

Pour la plupart des travaux impliquant un ordinateur, vous aurez besoin de plusieurs applications ouvertes à la fois. Qu’il s’agisse de recherche ou de recherche de quelque chose lors d’une réunion, il est inestimable d’avoir plusieurs applications ouvertes côte à côte.

C’est un domaine clé où la Surface Neo excellerait. Il est conçu spécifiquement pour exécuter deux applications côte à côte, mais vous pouvez également en ajouter une troisième ou une quatrième si vous le souhaitez. À condition qu’il y ait suffisamment de puissance pour le supporter, cela peut améliorer la productivité, en particulier lorsque vous êtes en déplacement plutôt qu’à un bureau où vous pourriez simplement utiliser un ordinateur portable.

4. Il pourrait exécuter Windows 11

Le logiciel original de Surface Neo a peut-être été mis en conserve, mais de nombreux éléments de Windows 10X ont été intégrés à Windows 11, notamment une barre des tâches simplifiée, un menu Démarrer repensé et de nouvelles versions de nombreuses applications de stock.

Windows 10X semblera familier aux utilisateurs de Windows 11 Microsoft

Bien sûr, Windows 11 n’est actuellement pas conçu pour fonctionner sur des appareils à double écran. Mais Microsoft pourrait apporter les modifications nécessaires pour que le système d’exploitation fonctionne correctement, tout en encourageant les développeurs à optimiser leurs applications pour le nouveau facteur de forme.

L’autre option est qu’il utilise Android, comme nous l’avons vu sur le Surface Duo. Mais le logiciel de Google n’est toujours pas un excellent choix pour la productivité, avec de nombreuses applications de bureau manquantes sur le Play Store. Ce serait le choix le plus simple pour Microsoft, mais celui qui limiterait le succès de Neo.

5. Les pliables Windows commencent à émerger

Si Microsoft décidait de créer une Surface Neo exécutant Windows 11, ce ne serait pas la seule entreprise à fabriquer un tel pliable. Lenovo et Asus ont déjà sorti des tablettes Windows 11 qui peuvent se diviser en deux cette année, et il semble que beaucoup d’autres arrivent en 2023.

Selon un rapport récent, sept pourraient sortir en 2023, dont Samsung potentiellement parmi eux. Cette concurrence accrue serait une excellente nouvelle pour l’industrie, contribuant à accélérer le développement et à réduire les coûts.

Microsoft pourrait-il vraiment se permettre d’être exclu de la conversation, étant donné l’attrait généralisé de la gamme Surface ? Le Duo a prouvé qu’il y avait au moins un certain appétit pour les appareils à double écran, donc une renaissance du Neo semble être la prochaine étape évidente.

Cependant, Microsoft peut choisir d’attendre jusqu’en 2024 – c’est à ce moment-là que Windows 12 devrait être annoncé.