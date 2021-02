Cinq raisons pour lesquelles les chocolats sont bons pour vous

Les ventes de chocolat augmenteront fortement le jour de la Saint-Valentin puisque les amoureux préfèrent grandement la confiserie à base de fèves de cacao comme cadeau idéal pour la journée. Les gens aiment les chocolats parce qu’ils contiennent des stimulants qui nous font nous sentir positifs, énergiques et romantiques. Nous partageons cinq avantages notables de la consommation de chocolats, ci-dessous.

Améliore l’humeur

Les chocolats contiennent de l’anandamide, qui, comme on pourrait le deviner, vient du mot sanscrit «ananda», qui signifie bonheur, joie et délice. Les chocolats contiennent également le composé chimique phényléthylamine (PEA), qui est censé améliorer nos sentiments d’amour. La caféine dans les chocolats agit également comme un stimulant et fournit le même effet énergisant que le café, car les deux sont fabriqués à partir de grains de cacao.

Réduit le stress

Des études ont montré que les polyphénols contenus dans le cacao utilisés pour préparer des chocolats peuvent réduire le stress. Le chocolat noir et le chocolat au lait contiennent tous deux de tels polyphénols. On dit que le stress signale une augmentation des dommages oxydatifs à nos systèmes. Les antioxydants contenus dans le chocolat neutralisent ces dommages oxydatifs causés par les radicaux libres et réduisent notre stress. Les chocolats noirs contiennent des niveaux de flavanols plus élevés que les chocolats au lait. En outre, l’absorption des flavonoïdes pourrait être inhibée par les protéines du lait.

Bénéfique pour le cerveau

Le chocolat contient des flavanols, qui sont des molécules antioxydantes qui aident à optimiser les fonctions et le potentiel de notre cerveau. Les flavonols protègent les neurones du cerveau et augmentent nos capacités cognitives en matière de mémoire et d’apprentissage. Chez les personnes âgées, le chocolat protège également contre la dégénérescence des capacités mentales et réduit les risques de contracter la maladie d’Alzheimer.

Protège le cœur

Selon la recherche, la consommation de chocolat noir, en particulier, a été liée à un risque réduit de maladies cardiovasculaires (MCV) telles que les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux. Le chocolat abaisse l’hypertension artérielle, ce qui augmente autrement la possibilité d’une maladie coronarienne dans laquelle les artères deviennent étroites, l’accumulation de plaque augmente et augmente la possibilité de crises cardiaques. Le chocolat noir maintient nos vaisseaux sanguins dilatés et facilite la circulation sanguine normale.

Protège les reins

Le chocolat noir a des effets protecteurs sur nos reins. Les flavanols contenus dans le chocolat noir aident à maintenir une oxygénation adéquate des tissus rénaux qui est essentielle au fonctionnement des reins.