Cinq raisons pour lesquelles Bobby Costello de Hollyoaks est le méchant le plus dangereux du savon

Les TÉLÉSPECTATEURS ont vu de nombreux méchants s’installer à Chester mais Bobby Costello pourrait-il tous les surpasser ?

Lors du dernier épisode de Hollyoaks diffusé hier soir (28 septembre 2022), le garçon a réussi à battre Silas Blissett à son propre jeu.

Bobby, dix ans, est un méchant en herbe

Il est notamment responsable de la mort de Sylver

1. Bobby a laissé Sylver mourir

Jayden Fox garde Bobby en vie sur les écrans depuis 2018 – par coïncidence, la même année où le jeune garçon a lancé son ère de méchant.

La première et peut-être la raison la plus évidente pour laquelle Bobby appelle le danger dans Hollyoaks est son traitement cruel de son beau-père Sylver McQueen (interprété par David Tag).

Les téléspectateurs se souviennent peut-être encore comment le Salon de Thé de Marnie Nightingale a explosé en janvier 2022 et comment la vie de nombreux personnages était en équilibre.

Sylver, qui était revenu à Hollyoaks après une sortie temporaire, a été malheureusement pris dans les décombres.

Mais quand Bobby – avec qui il s’était lié dans le passé – l’a approché, il espérait qu’il serait sauvé.

Cependant, il est devenu clair que le garçon n’avait aucune intention de l’aider alors que Bobby méprisait froidement Sylver.

Dans une tournure cruelle et choquante, le personnage préféré des fans a été laissé mourir dans les décombres par le garçon de dix ans qui a menti aux premiers intervenants, affirmant que Sylver était introuvable.





Jayden Fox joue Bobby Costello dans Hollyoaks

2. Les échecs sont son jeu de prédilection

Tous les joueurs d’échecs ne sont pas condamnés à faire des ravages autour d’eux comme Bobby.

Cependant, le jeu populaire nécessite un esprit stratégique et au fil du temps, le jeune garçon a prouvé qu’il était un joueur avec un potentiel d’expert.

La passion de Bobby pour les échecs a vraiment commencé en 2020, mais ce qui a commencé comme un intérêt innocent a lentement tourné au vinaigre.

Comme les fans de Hollyoaks le savent, alors que tout le monde ignore parfaitement le fait, les échecs sont devenus la façon dont Silas Blissett enfonce ses griffes dans Bobby.

Son arrière-grand-père Silas est un tueur en série bien connu

3. Le garçon de l’arrière-grand-père

Rien de mal à créer des liens familiaux – à moins que l’un de vos proches ne soit un tueur en série.

En octobre 2020, l’arrière-grand-père paternel de Bobby, Silas (joué par Jeff Rawle), a fait chanter la famille McQueen.

Des mois plus tard, en janvier 2021, Bobby est revenu d’Alicante et a été récupéré à l’aéroport par Silas mais Mercedes a réussi à intervenir et à le récupérer.

Ce n’était pas suffisant pour éloigner la paire.

Bobby s’était déjà lié avec Silas aux échecs et est depuis resté en contact avec lui en ligne – et sa grand-tante Wendy (Jennifer Armour) a maintenu leur lien.

Mais dans une tournure des événements extrêmement choquante diffusée le 28 septembre 2022, et juste au moment où Silas jouait des tours avec la famille McQueen, Bobby a assassiné le criminel.

Le garçon a poussé son sinistre parent sur l’échiquier électrifié qui avait été construit pour assassiner toute sa famille.

Les actions de Bobby ont souvent des conséquences horribles

4. Terriblement manipulateur

Alors que certains fans pensent que le côté obscur de Bobby n’est apparu que ces derniers mois, ses tactiques de manipulation ont été véritablement montrées pour la première fois après l’arrivée de la fille de Sylver, Cher (Bethannie Hare), dans le village en juin 2020.

Jaloux que Sylver fasse de Mercedes une priorité, Cher a élaboré un plan pour les séparer et Bobby l’a découvert.

Bobby a créé un pseudonyme en ligne et s’est lié d’amitié avec Cher sur les réseaux sociaux sous le nom de “Jade” pour l’empêcher de ruiner la vie de sa mère.

Bien que ses intentions initiales aient été bonnes, elles ont rapidement pris une mauvaise tournure et des conséquences horribles s’en sont suivies.

“Jade” a convaincu Cher de donner un coup de poing à Mercedes pour se venger de sa liaison avec son petit ami, Romeo Nightingale.

Sylver était à l’article de la mort lorsqu’il a bu le coup de poing et a subi un arrêt cardiaque.

Inondée de culpabilité, Cher a eu son propre contact avec la mort alors qu’elle tentait de se suicider mais a survécu.

Mercedes peut-elle obtenir de Bobby l'aide dont il a besoin ?

5. La protection d’une mère

Peut-être que la principale raison pour laquelle Bobby est un méchant que tous les fans et résidents de Hollyoaks devraient surveiller est le comportement habilitant de sa mère Mercedes (Jennifer Metcalfe).

Après que Bobby se soit révélé être “Jade”, elle l’a emmené en vacances à Alicante dans le but de réunir la famille.

Certains parents ont peut-être géré cette situation différemment, mais c’était la première fois que Bobby se trouvait dans la niche.

Cependant, la conviction de Mercedes que son golden boy ne serait jamais capable de faire du mal est devenue incontrôlable.

En mars 2022, l’un des méfaits de Bobby avait été révélé via des images trouvées par l’apprenti policier Sam Chen-Williams.

Comme les téléspectateurs le savent, Bobby est responsable du fait que Zoe Anderson s’est blessée avec un poids lourd, mais la vidéo de Bobby se mêlant de l’équipement n’a pas suffi à prouver sa culpabilité en raison de son angle.

Néanmoins, Sam a pensé qu’il valait mieux confronter Mercedes avec la vidéo.

Mais ses instincts maternels protecteurs ont eu raison de la conversation et elle a refusé d’admettre que les images pouvaient être la preuve de quoi que ce soit.

Mercedes a été stupéfaite de trouver le bouchon manquant parmi les poids dans les affaires de son fils.

Elle a même été choquée de voir Bobby admettre tout – mais pensait toujours qu’il valait mieux le protéger.

Une altercation a tout de même suivi et Bobby a été laissé inconscient avant d’être emmené par Wendy qui pense que Mercedes le maltraite.

Mercedes a finalement réussi à ramener Bobby à la maison – mais les villageois devraient-ils s’inquiéter de sa séquence meurtrière ?

Et quoi de mieux qu’une famille inconsciente pour qu’un méchant prospère ?

Hollyoaks est diffusé du lundi au vendredi à 18h30 sur Channel 4 et à 19h sur E4.