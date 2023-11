Cinq raisons d’assister à l’ouverture à domicile de la Virginia Tech Wrestling

La lutte Virginia Tech est de retour au Carilion Clinic Court du Cassell Coliseum, avec l’ouverture de la double compétition le vendredi 10 novembre à 19 heures.

Voici cinq raisons pour lesquelles vous devriez assister à l’ouverture à domicile de Virginia Tech Wrestling ci-dessous.

Match Top-10 – ACC contre Big 10

La lutte technologique a fait de la compétition d’ouverture de la saison contre les meilleurs du pays une tradition et cette année n’est pas différente puisque les Hokies n°5 accueillent les Buckeyes n°8. Tech s’est classé parmi les 11 premiers du pays au cours de la dernière décennie et accueille les Buckeyes de retour, quatrièmes, pour Friday Night Lights. Les trois derniers affrontements entre les deux puissances se sont tous déroulés dans le top 10 et à moins de quatre points.

Hokies classés au niveau national

Les Hokies comprennent neuf lutteurs classés au niveau national, dont cinq All-Americans de retour. Eddie Ventresca deux fois All-American Sam Latone , Caleb Henson deux fois All-American Bryce Andonian et triple champion All-American et national Mekhi Lewis . Connor Brady , Sam Fisher , Andy Smith et Chasseur Catka compléter les autres Hokies classés avant la bataille de vendredi soir.

Le «dernier-premier double ouvreur à Cassell» pour une légende et un autre favori des fans

Mekhi Lewis prend le tapis pour son dernier match d’ouverture de la saison vendredi soir. Le premier et unique champion national de l’histoire du programme a annoncé son retour pour sa dernière année d’éligibilité et s’apprête à ajouter un deuxième titre national à sa liste déjà légendaire et illustre de distinctions. Le véhicule toujours électrique traverse également le tunnel de Cassell jusqu’au tapis pour la dernière fois. Bryce Andonian . Considéré comme l’un des lutteurs les plus excitants du pays et un favori indéniable des fans en raison de son style de lutte “laissez-le voler”, Andonian entame sa dernière saison en tant que quatre fois finaliste de l’ACC et deux fois All-American cherchant à mettre fin à sa carrière. carrière au sommet du podium.

Le retour à Cassell

Après neuf longs mois, la lutte est de retour au Cassell Coliseum. Avec le premier des six duels à domicile à Cassell vendredi soir, les fans auront droit à une saison pleine d’action, alors que des expériences de jour de match ont été annoncées pour la saison 2023-2024. Les fans peuvent acheter des forfaits Maroon & Orange Memories qui comprennent des sièges côté tapis et des messages vidéo tout au long de la saison !

Appréciation militaire et cadeaux

Le vendredi soir aura pour thème l’appréciation militaire avec un t-shirt sur le thème des États-Unis pour les 150 premiers fans lorsque les portes ouvriront à 18 heures. De plus, les 100 premiers étudiants recevront également des t-shirts inspirés de HokieBird ! Arrivez tôt jusqu’à épuisement des stocks !