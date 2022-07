Cinq questions sur les morts mystérieuses de sœurs retrouvées en décomposition dans leur maison

PLUSIEURS questions restent sans réponse dans l’enquête entourant la mort mystérieuse de deux sœurs retrouvées en décomposition dans leur propre maison.

Asra Abdullah Alsehli, 24 ans et Amaal Abdullah Alsehli, 23 ans, ont été découverts dans leurs lits dans des pièces séparées de leur appartement de Sydney le 7 juin.

Asra Abdullah Alsehli, 24 ans, a été retrouvée morte et en décomposition dans son appartement le 7 juin Crédit : Police de la Nouvelle-Galles du Sud

Sa sœur Amaal Abdullah Alsehli, 23 ans, a été découverte dans le même état dans son lit Crédit : Police de la Nouvelle-Galles du Sud

Les sœurs, originaires d’Arabie saoudite, n’ont été découvertes que lorsque le gérant de l’immeuble s’est inquiété après que leur courrier a commencé à s’accumuler.

Le couple n’avait pas non plus payé le loyer de leur appartement de Canterbury pendant quatre semaines, ce qui a incité les flics à passer un appel d’aide sociale.

Asra et Amaal ont été retrouvés dans un état “quelque peu décomposé” et seraient morts depuis “un certain temps”.

Même s’il n’y avait aucun signe d’entrée forcée et aucun signe de blessure, les flics traitent la mort des sœurs comme “suspecte”.

Aujourd’hui, un mois plus tard, les circonstances entourant leur mort restent un mystère pour les enquêteurs, les obligeant à révéler leurs noms dans le but de renforcer l’enquête.

L’inspecteur-détective Claudia Allcroft a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi: “Nous demandons des informations car nous ne savons pas grand-chose sur les filles.

“Notre enquête est en cours et, en consultation avec le coroner, nous avons décidé de divulguer leurs noms et avons lancé un appel pour obtenir des informations.

“Les filles avaient 23 et 24 ans et sont mortes ensemble dans leur maison.

“Nous ne connaissons pas la cause du décès, et c’est inhabituel en raison de leur âge et de la nature de l’affaire.”

Nous examinons ici une série de questions troublantes sans réponse qui intriguent encore les enquêteurs.

« TRÈS PEU DE CONNEXIONS »

Les flics disent qu’ils n’ont aucune preuve suggérant que les sœurs Alashi avaient fui l’Arabie saoudite à leur arrivée en Australie.

Le couple a atterri pour la première fois à Oz en 2017, alors qu’ils avaient 18 et 19 ans.

Les flics ont refusé de divulguer leur statut de visa, mais ont confirmé que des agents avaient été en contact avec la famille de la jeune fille après leur décès.

Des sources ont déclaré à Daily Mail Australia que le duo avait peu de contacts avec leur famille à la maison.

Ils ont ajouté que “rien ne suggérait” que leur famille, qui a demandé au consulat saoudien d’agir en leur nom, soit impliquée.

Mais, les femmes étaient en contact avec un service des réfugiés depuis cinq ans au moment de leur décès.

Les rapports affirment que le couple n’avait ni amis ni famille en Australie.

Au dire de tous, “ils avaient très peu de relations dans le pays”, a déclaré mercredi le journaliste de Nine Radio, Clinton Maynard, à la radio 2GB.

ARGENT EN BANQUE

Bien que les flics n’aient pas révélé ce que les sœurs faisaient dans la vie, il semble que le couple n’ait pas eu de mal à joindre les deux bouts.

Des sources suggèrent qu’ils possédaient un coupé BMW noir – qui coûte normalement plus de 21 000 £ – et vivaient dans un appartement moderne de deux chambres loué à 280 £ par semaine.

Ils sont également arrivés à Sydney par avion – par un itinéraire pouvant coûter jusqu’à 1 100 £ chacun.

Les membres du public ont déclaré qu’ils restaient seuls, mais se rendaient régulièrement dans une station-service locale pour du café et des boissons énergisantes.

Les employés du magasin ont décrit les filles comme étant “joyeuses”, mais ont noté qu’elles ne répondraient qu’aux questions et ne se lanceraient pas dans de petites conversations.

Une préposée a déclaré au Mail: «Une fille venait acheter du café glacé et parfois du V. Parfois deux ou trois fois par jour.

« Je n’ai jamais servi sa sœur, mais je les voyais marcher ensemble dans la rue. Quand j’ai découvert ce qui leur était arrivé, j’ai été très choquée et confuse.

« Elle était tellement sympathique. Chaque fois qu’elle entrait et que je lui parlais, elle souriait. Elle n’a jamais eu l’air triste.

CONTRÔLES BIEN-ÊTRE

Avant que les corps ne soient découverts, il y avait eu deux contrôles préalables de bien-être sur les sœurs.

Lors d’un contrôle, les femmes ont été décrites comme « timides » et ont refusé de laisser quiconque entrer dans l’appartement.

Une source a déclaré: “Ils étaient distants et ne voulaient pas vraiment parler.

“Quelque chose n’allait pas, mais ils ont dit qu’ils allaient bien. Que pouvait-on faire de plus ?”

Le premier contrôle de l’aide sociale aurait été effectué en mars, les agents étant partis après que les femmes eurent insisté sur le fait qu’elles allaient bien.

La source a déclaré que le couple parlait “relativement bien” l’anglais – mais a également conclu qu’ils étaient retirés et gardés pour eux.

DOMMAGE CRIMINEL

Quelques mois avant l’un des trois contrôles sociaux en 2022, il est également apparu que quelqu’un avait saisi sa BMW noire.

On ne sait pas s’il s’agissait d’une coïncidence ou si la personne qui a endommagé leur propriété avait une intention malveillante.

De plus, il est apparu qu’Asra avait sorti un AVO contre un homme de 28 ans en janvier 2019, qui a ensuite été retiré et rejeté.

Le Mail a rapporté que l’homme en question avait comparu pour la première fois devant le tribunal aux côtés d’un interprète arabe, mais aucune autre information n’a été rendue disponible.

ARRÊTER DE PAYER UN LOYER

Deux mois après les chèques d’aide sociale, leur loyer a cessé d’être payé et leur courrier a commencé à s’empiler devant la porte.

La vue a incité le gérant de l’immeuble à appeler la police car leurs corps ont été retrouvés plus tard.

Les flics auraient déjà prévu de se rendre sur les lieux après que le propriétaire des sœurs ait contacté le département du shérif pour signifier au couple un avis d’expulsion.

Leur propriétaire a tenté d’intenter une action civile contre Amaal le 13 mai de cette année pour non-paiement de loyer, ignorant qu’elle était probablement décédée.

L’immeuble à Canterbury, en Australie, où le couple a été découvert Crédit : Google Maps