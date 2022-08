Cinq questions sans réponse sur la mort de Kobe Bryant – du vol «illégal» à l’existence ou non de photos de mort graphiques

Le 26 janvier 2020, le monde a été stupéfait d’apprendre que la légende du basket-ball Kobe Bryant avait été tuée dans un horrible accident d’hélicoptère.

La star des Lakers, 41 ans, et sa fille Gianna, 13 ans, faisaient partie des sept autres personnes décédées lorsque leur hélicoptère s’est écrasé à Calabasas, en Californie, alors qu’ils se rendaient à un match de basket à Newbury Park.

Kobe Bryant est décédé à 41 ans, aux côtés de sa fille Gianna et de sept autres personnes

L’accident mortel qui a tué Kobe Bryant et huit autres personnes, dont sa fille Crédit : AP

Plus de deux ans après l’incident tragique, des détails choquants sur l’accident et ses conséquences immédiates ont été révélés.

Cette semaine, la veuve de Kobe, Vanessa, a reçu 16 millions de dollars contre le shérif et les pompiers du comté de Los Angeles pour avoir violé ses droits lorsque le personnel a partagé des photos macabres du cadavre de son mari.

Bien que le National Transportation Safety Board ait publié ses conclusions sur l’accident mortel, le procès a relancé le débat sur l’accident.

Ici, nous examinons certaines des questions entourant la catastrophe.

Qu’est-ce qui a causé l’accident ?

Ara Soboyan a piloté l’hélicoptère qui l’a tué ainsi que huit autres personnes, dont Kobe Bryant Crédit : AP

L’année dernière, le NTSB a publié ses conclusions sur l’accident et a déclaré qu’il était probable que la “désorientation spatiale” du pilote soit la cause de l’accident.

La désorientation spatiale se produit lorsqu’une personne est incapable de déterminer sa position ou son mouvement en raison d’une mauvaise visibilité.

Selon le rapport, peu de temps avant la catastrophe, le pilote expérimenté Ara Zoboyan a informé les contrôleurs aériens qu’il escaladait l’hélicoptère Sikorsky S-76B hors de gros nuages.

En réalité, cependant, l’avion effectuait une descente rapide vers une colline.

Selon une analyse du Los Angeles Times : “Alors que Zobayan s’approchait des collines de Calabasas à 150 mph, le contrôle du trafic aérien lui a communiqué par radio, lui disant qu’il était trop bas pour être vu sur le radar.

“Quatre minutes plus tard, le pilote a indiqué qu’il montait pour éviter une couche nuageuse. Il s’est élevé à environ 875 pieds en moins d’une minute, puis a commencé un virage en descente avant de percuter le flanc de la colline.”

À l’époque, le président du NTSB, Robert Sumwalt, a déclaré: “Nous discuterons du phénomène de désorientation spatiale, des sensations puissantes et trompeuses qui peuvent dérouter un pilote effectuant un vol à vue qui perd ses références visuelles, et quels types de formation peuvent être efficaces pour contrer ce effet.”

Il n’y avait aucun signe de panne de moteur ou de tout autre dysfonctionnement technique.

Était-ce un « vol illégal » ?

Le pilote aurait mis la pression sur lui-même pour amener Kobe au match

Il a été rapporté par les autorités aériennes que le pilote avait reçu des ordres stricts de ne pas aller dans les nuages ​​pendant le vol.

C’était pour que l’hélicoptère puisse maintenir une altitude où il pourrait voir au moins un demi-mille de la trajectoire devant lui.

En raison des conditions météorologiques, Zoboyan a indiqué aux autorités qu’il voulait aller au-dessus des sommets des nuages ​​où il pourrait voir à des kilomètres devant lui.

Cependant, pour pouvoir le faire, il devrait grimper à travers 500 pieds de nuages, ce qui nuirait à sa vision et irait à l’encontre des règles.

Il est apparu plus tard que neuf mois avant l’incident, Zaboyan avait suivi une formation pour éviter le scénario exact qui a écrasé l’avion.

Island Express Helicopters n’était certifié que pour les vols selon les règles de vol à vue, ou VFR – et Zobayan volait selon des règles de vol à vue spéciales, a rapporté le New York Times.

Selon les rapports de l’année dernière, le pilote s’est mis une pression supplémentaire pour amener Kobe au jeu en raison de son statut très médiatisé.

Sumwalt a déclaré: “Le scénario que nous croyons s’est produit, il vole, il se rend compte qu’il est en quelque sorte enfermé dans la visibilité, puis il a dû prendre la décision:” Vous savez quoi, je vais juste traverser ces nuages ​​et montez au sommet.'”

Il a été précisé, cependant, que Kobe lui-même n’avait exercé aucune pression sur le pilote.

Un retard a-t-il contribué à l’accident ?

Les enquêteurs analysent la scène de l’accident Crédit : AP

Selon un rapport de Business Insider, le pilote a reçu l’ordre d’attendre environ 11 minutes après le début du vol alors qu’un autre avion devait atterrir à proximité.

L’attente, qui a commencé vers 9 h 21, a permis à deux autres appareils d’atterrir.

Le pilote a ensuite signalé qu’il tournerait au-dessus de Glendale, une ville de Californie, pour attendre de nouvelles instructions.

On a émis l’hypothèse que le retard aurait pu forcer le pilote dans une zone inconnue, car l’avion avait effectué exactement le même trajet la veille sans retard.

Existe-t-il une photo de mort ?

Après la mort de la star, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles les officiers qui avaient répondu avaient pris et partagé des images graphiques de son cadavre.

Cela a conduit sa femme Vanessa à poursuivre le shérif et les pompiers du comté de Los Angeles pour atteinte à la vie privée et détresse émotionnelle.

Au cours du procès, il est apparu qu’un officier avait partagé les photographies avec un barman dans un salon.

Lorsque les avocats ont interrogé le personnel du bar lors de son témoignage au procès, il a confirmé qu’il avait vu une photo de l’athlète et a ajouté qu'”il n’y avait que des parties”.

Selon les rapports d’autopsie, Kobe est décédé des suites d’un traumatisme contondant avec des lésions cérébrales catastrophiques et a subi une brûlure de 30% sur son corps.

Il est également apparu qu’un autre député avait partagé les images en jouant à des jeux vidéo, tandis qu’un autre les partageait avec un parfait inconnu.

Les avocats ont également fait valoir qu’il pourrait encore y avoir une photographie du corps de Kobe alors qu’un officier les avait envoyées par AirDrop à un pompier qui n’a toujours pas été identifié.

Vanessa Bryant arrive au tribunal avec sa fille Natalia Crédit : BackGrid

Selon des documents judiciaires, les patrons se sont précipités pour faire détruire les images comme moyen de limiter les dégâts, car ils savaient qu’il y aurait un contrecoup intense.

Bien que les photos n’aient pas été divulguées au grand public, Vanessa a déclaré au jury qu’elle vivait maintenant dans la peur constante qu’elles fassent un jour surface sur les réseaux sociaux.

Elle a déclaré: “Je veux me souvenir de mon mari et de ma fille tels qu’ils étaient. Je ne veux plus jamais voir ces photos. J’ai trois petites filles.”

Christopher Chester, dont la femme et la fille sont également décédées dans l’accident et était co-demandeur dans l’affaire, a reçu 15 millions de dollars.

Une vidéo existe-t-elle ?

Après la mort de la superstar, un certain nombre de conspirations ont été partagées en ligne, entraînant une multitude de canulars.

Celles-ci comprenaient des détails inventés, de fausses implications et des vidéos sorties de leur contexte.

Une fausse vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui prétendait montrer l’accident mortel a depuis été démystifiée par les autorités.

Les messages ont été signalés par Facebook dans le cadre des efforts de la plateforme pour lutter contre la désinformation.

Une autre affirmation bizarre et trompeuse indiquait que sa mort avait été planifiée et facilitée par Hillary et Bill Clinton.

Les affirmations, poussées par l’évêque Larry Gaiters, qui est régulièrement apparu sur les podcasts QAnon, ont été fermées et critiquées par les utilisateurs des médias sociaux pour avoir offensé.