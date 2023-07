Cinq questions sans réponse sur la disparition d’Emile alors que la chasse au garçon français est annulée après cinq jours de recherche dans le village alpin

MYSTERE entoure la disparition de deux ans Emile Soleil qui a disparu du jardin de ses grands-parents dans le sud de la France.

Les flics ont lancé une recherche effrénée dans le village du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence, où le jeune Emile Soleil a disparu samedi dernier.

Les grands-parents d’Émile ont alerté les autorités vers 17 h 15, heure locale, déclenchant une recherche massive du garçon disparu.

Des enquêteurs français aux côtés de volontaires passent des journées à écumer les abords des pentes du Haut-Vernet, à l’aide d’un hélicoptère, de drones et de chiens renifleurs mais en vain.

Les autorités ont annulé la recherche jeudi car « aucun signe » d’Emile n’a été trouvé dans le petit hameau, qui abrite environ deux douzaines de personnes.

Les autorités ont déclaré qu’elles entreraient maintenant dans une phase différente de l’enquête où elles analyseraient leurs conclusions, y compris les enregistrements téléphoniques, pour suivre les habitants au moment de la disparition du tot.

La disparition du garçon a suscité de multiples théories concernant son sort, plusieurs questions restant sans réponse.

Pourquoi la recherche a-t-elle été annulée ?

Plus de 800 personnes ont participé à la recherche du garçon disparu, car même un enregistrement de la voix de la mère d’Emile était diffusé par des haut-parleurs dans l’espoir que l’enfant courrait vers lui.

Comme cette technique ne fonctionnait pas non plus, les autorités ont décidé de changer de stratégie et d’analyser les données dont elles disposaient déjà.

Le procureur de la commune de Digne-les-Baines, Rémy Avon, a annoncé que la « fouille physique » prendrait fin mercredi soir, affirmant que si l’enfant se trouvait dans les parages, il « aurait dû être retrouvé dans le périmètre dans deux jours ».

Il a expliqué que la police examinait toutes les théories possibles et n’avait rien exclu.

Il a déclaré: « Pour le moment, nous n’avons aucun indice, aucune information, aucun élément pouvant nous aider à comprendre cette disparition.

« L’enquête judiciaire sur les causes de la disparition va se poursuivre, notamment en analysant la masse considérable d’informations et d’éléments recueillis ces quatre derniers jours. »

Il a ajouté que les flics enquêtaient sur toutes les possibilités, y compris qu’Emile avait été assassiné, kidnappé ou impliqué dans un accident.

Qu’ont dit les voisins ?

Émile, originaire des Bouches-du-Rhône près de Marseille, a été décrit comme mesurant 3 pieds de haut avec des yeux bruns et des cheveux blonds.

Le jour de sa disparition, il portait un haut jaune, un short blanc à motif vert et des chaussures de randonnée.

Il a été vu pour la dernière fois par deux personnes lorsqu’il a quitté la maison de ses grands-parents, mais ils ont déclaré l’avoir « perdu de vue ».

Une source proche de l’enquête a déclaré La Dépêche les deux témoins qui « ont confirmé avoir vu l’enfant marcher seul au moment de sa disparition » sont des « personnes de confiance » en qui ils ont « toute confiance ».

La famille d’Emile était-elle impliquée dans sa disparition ?

L’absence des parents du garçon aux yeux du public ainsi que les informations qui émergent sur leurs antécédents ont alimenté les spéculations concernant l’implication de la famille dans la disparition du garçon.

Une source policière a déclaré : « Une réunion de famille avait lieu, avec plusieurs oncles et tantes de l’enfant, de tous âges, dont certains mineurs.

« Émile a été vu samedi matin, avec d’autres enfants. »

Pendant ce temps, un local a déclaré au journal français Le Figaro qu’il y avait eu « des querelles entre les enfants » quelques jours avant la disparition d’Emile.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était possible que la famille du garçon soit impliquée d’une manière ou d’une autre dans sa disparition, une source proche de l’enquête a déclaré à La Depeche qu’il s’agissait d’une théorie que la police explorait entre autres.

La disparition d’Emile pourrait-elle être liée au passé de son père ?

Il a été confirmé que les flics enquêtent sur les antécédents d’extrême droite des parents du garçon.

Colomban Soleil, 26 ans, était membre du célèbre groupe nationaliste d’extrême droite Action française ainsi que du Bastion social.

Des sources judiciaires confirmées au Courrier en ligneles antécédents du père ont été sondés par les flics après son arrestation pour « attaque contre des étrangers » en 2018.

Une source a déclaré: « Vous vous faites beaucoup d’ennemis lorsque vous êtes un allié d’Eric Zemmour et de groupes comme Action Française et Bastion Social.

« Aucune théorie de la disparition d’Émile n’a été exclue, donc bien sûr ce contexte est en cours d’examen.

« Il se peut qu’un enlèvement soit lié à des ennemis politiques. »

Émile a-t-il été kidnappé ?

Le maire du Vernet François Balique a déclaré que leur meilleur espoir était que le garçon ait été kidnappé.

S’adressant au Figaro, François Balique a déclaré: « Notre seul espoir maintenant est qu’il a été enlevé et qu’il est vivant. C’est la dernière chose qu’on puisse espérer et c’est déjà terrible.

« On pourrait considérer que quelqu’un voulant faire du mal à un enfant est passé par là, qu’il a vu ce beau petit garçon et l’a emmené. Il ne pouvait pas survivre seul dans la nature, c’est sûr.

« Et puisque le corps du petit Emile n’a pas été retrouvé, cela signifie qu’il n’était pas seul à l’époque.

« On peut envisager un accident de voiture dans lequel le conducteur aurait paniqué et dissimulé le corps. C’est une hypothèse.

