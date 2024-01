Cinq questions que nous nous posons sur la nomination de Sherrone Moore comme entraîneur-chef

Dès que Jim Harbaugh a décidé de quitter Ann Arbor pour le ciel ensoleillé de la Californie du Sud, tout le monde a pointé du doigt Sherrone Moore pour être le prochain entraîneur-chef des Michigan Wolverines. Il a fallu moins de 48 heures pour annoncer officiellement la décision et la réflexion de la plupart des fans a été assez unanime : il est prêt à passer à l’étape suivante.

Il avait une fiche de 4-0 en tant qu’entraîneur-chef par intérim des Wolverines lors de la saison de championnat 2023. Deux de ces victoires ont eu lieu contre Penn State et état de l’Ohio — les matchs les plus importants de la saison régulière.

Il y a beaucoup de choses à aimer à l’idée que Moore devienne entraîneur-chef, mais il y a encore des choses que nous devons savoir sur la suite des choses pour le Michigan. Voici les cinq questions que nous nous posons sur la substitution de Moore à Harbaugh

1) Quelle part de ce personnel sera retenue et qui sera promu ?

C’est la question que tout le monde veut savoir. Lorsque Moore a été annoncé comme entraîneur-chef vendredi, la plupart des membres du personnel ont commenté sur les réseaux sociaux à quel point ils étaient satisfaits de la nouvelle. C’est clairement un bon signe pour ce qui est à venir.

Moore a également déclaré qu’il souhaitait garder autant que possible le personnel actuel intact – une décision judicieuse compte tenu du championnat national qu’ils ont amené à Ann Arbor. Cela sera également essentiel pour conserver cette liste actuelle, car de nouveaux visages n’arriveront pas et n’auront pas d’impact sur la direction des joueurs.

Lors de sa conférence de presse d’introduction, Moore a également évoqué son souhait de garder Ben Herbert, l’entraîneur de force et de conditionnement physique de l’équipe. Harbaugh a sans cesse félicité Herbert et ce qu’il a retiré des joueurs tout au long de l’année, donc le retenir pourrait être la priorité absolue de Moore.

Moore devra également embaucher un entraîneur de secondeurs et très probablement un coordinateur défensif. Ce n’est pas encore officiel, mais la rumeur court que Jesse Minter est parti à Los Angeles pour devenir le coordinateur défensif de Harbaugh avec les Chargers. Moore aura certainement les mains pleines dans ce domaine de l’entraîneur-chef pour la prochaine fois.

2) Le succès de 2023 était-il davantage une question d’équipe ou de Moore ?

Dès l’annonce de l’embauche de Moore, c’est la première question qui m’est venue à l’esprit. Moore sera entraîneur-chef pour la première fois et dirigera les champions nationaux en titre en 2024, ce qui sera très différent de l’équipe que nous venons de voir tout gagner.

Autant de crédit que Moore mérite pour avoir mené l’équipe à des victoires contre Penn State et Ohio State, cette équipe avait la mentalité qu’elle serait championne nationale. Plusieurs joueurs sont revenus dans ce seul but.

Sans la plupart de ces leaders et l’immense quantité de talents disponibles, comment cette équipe réagira-t-elle lorsque l’adversité frappera ? Ce sera très intéressant si Moore peut continuer à conserver la mentalité et la culture de l’équipe de 2023 la saison prochaine et au-delà.

3) Quel impact cela aura-t-il sur le recrutement ?

C’est un peu une arme à double tranchant en termes de recrutement. Nous commencerons par les points positifs : Moore a été le principal recruteur d’un grand nombre de cibles actuelles et d’anciens grands joueurs des Wolverines, il a constamment été nommé l’un des meilleurs recruteurs du football universitaire, et il n’aura probablement pas d’attention à chaque fois. saison de la NFL. Nous avons pu constater une belle augmentation du recrutement des meilleurs talents à Ann Arbor.

Mais Moore n’est pas Jim Harbaugh. Une partie de l’attrait de jouer à l’Université du Michigan réside dans le fait de jouer pour un entraîneur-chef qui n’a rien fait d’autre que de produire des talents pour la NFL et même d’entraîner un Super Bowl. Harbaugh a également tenu bon en parlant de payer les joueurs et de façonner le football universitaire dans une direction plus équitable pour les joueurs. C’était un talent avéré, une chose sûre, et si cette équipe a du mal avec son calendrier extrêmement compétitif en 2024, les joueurs vont-ils s’éloigner d’un entraîneur-chef de première année ?

Les joueurs actuellement engagés dans le Michigan prévoyaient (quelque peu) que Harbaugh serait leur entraîneur-chef. Plusieurs ont déjà réaffirmé leur engagement, mais beaucoup ne l’ont pas non plus fait. Le temps nous dira s’il y a une attrition du groupe des nouveaux étudiants de première année.

4) Cette équipe peut-elle sélectionner et développer un quarterback sans Harbaugh ?

Cela me lie à mon prochain point, à savoir le recrutement et le développement du bon quart-arrière. Harbaugh a terminé sa carrière en frappant deux (sans doute trois) d’entre eux. Cade McNamara et JJ McCarthy étaient des stars à part entière (et certains diront Shea Patterson).

Je ne crois pas que le Michigan se transforme en une équipe des séries éliminatoires de football universitaire en 2021 sans le leadership de McNamara. Ensuite, ils ne remporteront certainement pas de titre national sans McCarthy. Harbaugh a fait de ces deux-là des champions et a contribué à en faire les leaders qu’ils sont devenus.

Moore veut jouer au football à grande bouche, et bien qu’il ait été incroyable dans la génération de lignes offensives de premier plan et de porteurs de ballon en partie à cause de la ligne, sera-t-il capable de faire la même chose au poste de quart-arrière ?

La véritable recrue Jadyn Davis et le quart-arrière quatre étoiles 2025 Carter Smith ont été choisis avec au moins une certaine influence de Harbaugh. En supposant que les deux restent engagés, que se passe-t-il après cela ? C’est la position la plus importante sur le terrain et le Michigan devra continuer à y connaître du succès pour poursuivre sa course.

5) Le programme adoptera-t-il NIL autant que Moore le souhaite ?

Harbaugh était catégorique sur l’autonomisation des joueurs, allant jusqu’à dire qu’ils devraient commencer à être payés directement plutôt que via NIL. C’était comme si l’université et le département des sports étaient toujours un peu en retard comparativement.

Cela s’expliquait en partie par le fait qu’ils voulaient s’assurer que les choses étaient faites correctement alors qu’il n’y avait jamais (et il n’y a toujours pas) de guide clair sur ce qui est légal dans ces procédures. Pourtant, il y a un peu plus de clarté avec l’avancement des collectifs NIL qui aident les athlètes ces dernières années.

Il faut davantage d’encouragements de la part de l’université pour aider ces collectifs à se développer, et Moore semble déjà insister pour que l’on mette davantage l’accent sur ce point.

“(NIL est) juste devenu une grande chose du football universitaire”, a déclaré Moore lors de sa conférence de presse d’introduction. « Cela fait partie de ce que nous faisons et de la manière dont nous devons fonctionner. Les temps ont changé et nous devons continuer à évoluer, et nous le ferons… Je pense que nous allons définitivement attaquer (NIL). Nous avons déjà commencé à le faire, nous allons donc certainement avoir des discussions sur la manière dont nous allons procéder.

Alors que les programmes de football universitaire continuent de verser des chèques sous la table aux joueurs les plus recherchés du pays, le Michigan a pris un peu de retard. Les attentes quant à la grandeur de cette équipe se poursuivront avec Moore, et beaucoup ne s’attendront pas à beaucoup de changements sans Harbaugh. Clouer NIL pourrait contribuer à combler l’écart laissé par Harbaugh en matière de recrutement, alors que le programme tente de prolonger son impressionnant parcours.