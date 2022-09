Cinq questions politiques auxquelles le chef de file conservateur Pierre Poilievre n’a pas répondu – Kelowna Capital News

Tout au long de la course à la chefferie du Parti conservateur, Pierre Poilievre a fait campagne pour lutter contre l’inflation et la hausse du coût de la vie, ainsi que pour défendre les Canadiens qui refusent de se faire vacciner contre la COVID-19.

Ses promesses ont tourné autour du cri de ralliement central de la « liberté ».

Alors que la course tire à sa fin et que beaucoup s’attendent à ce que le vétéran député conservateur soit nommé prochain chef du parti, voici un aperçu de certaines des questions pressantes auxquelles Poilievre n’a pas encore répondu – et auxquelles il sera probablement confronté lors des prochaines élections générales.

Sa campagne a refusé plusieurs demandes de commentaires.

1. Lutter contre le changement climatique

Poilievre n’a pas dit s’il s’engagerait à atteindre l’objectif du Canada, inscrit dans la loi, d’atteindre des émissions nettes nulles d’ici le milieu du siècle. Il n’a pas non plus indiqué la quantité de pollution par les gaz à effet de serre qu’il pense que le pays devrait réduire d’ici la fin de la décennie.

Michael Bernstein, directeur exécutif de l’organisation de politique climatique Clean Prosperity, a déclaré que les investisseurs privés du monde entier et ceux de l’industrie pétrolière et gazière se sont engagés à atteindre zéro émission nette d’ici 2050. C’est aussi une attente que de nombreux Canadiens ont de leurs dirigeants, il a dit.

Ce que Poilievre s’est engagé à faire, c’est d’annuler le prix fédéral du carbone, qu’il appelle une taxe, et d’abandonner la législation sur l’évaluation des impacts environnementaux et l’interdiction des pétroliers au large des côtes du nord de la Colombie-Britannique, que le gouvernement libéral a adoptée en 2019.

Il soutient que ces mesures ont entravé la capacité du pays à faire construire des projets énergétiques, tels que des pipelines. Poilievre a également promis de mettre fin à l’importation de pétrole des «dictatures étrangères», d’augmenter la production de pétrole à Terre-Neuve-et-Labrador et de soutenir un oléoduc est-ouest.

Poilievre a suggéré qu’il s’appuierait sur la technologie pour réduire les émissions, mais il n’a pas précisé ce que cela signifie.

Bernstein dit qu’il trouve encourageant que Poilievre n’ait pas beaucoup parlé du changement climatique pendant la campagne électorale, car cela lui donne de la flexibilité, s’il gagne.

“La question pour lui est de savoir comment va-t-il élaborer un plan climatique crédible s’il ne veut pas utiliser la tarification du carbone”, dit Bernstein, et s’il ne veut pas prendre de mesures qui pourraient augmenter les coûts pour consommateurs.

2. Financement des soins de santé

Plusieurs salles d’urgence en Ontario ont été forcées de fermer pendant un certain temps cet été en raison d’un manque de personnel, soulignant les pressions de la main-d’œuvre sur le système de santé du pays après deux ans de lutte contre la pandémie de COVID-19.

Les premiers ministres ont redoublé d’efforts pour demander à Ottawa d’augmenter les transferts en matière de santé afin de porter la part fédérale à 35 %, contre 22 % actuellement.

Poilievre n’a pas dit comment il répondrait à cette demande ni détaillé ce qu’il ferait pour aider à réduire les longs délais d’attente qui entravent l’accès des Canadiens aux procédures et aux services.

Ce qu’il a dit, c’est que les provinces sont les mieux équipées pour prendre des décisions concernant la prestation des services. Il a également déclaré que sous l’ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper, les transferts en matière de santé avaient augmenté de 6 % par année. Ce montant a été négocié par l’ancien gouvernement libéral de Paul Martin. Le gouvernement Harper a déclaré que l’augmentation annuelle serait réduite à un minimum de 3 % en 2016-2017. Le gouvernement Trudeau a conservé cette formule avec les plus petites augmentations.

Poilievre s’est également engagé à veiller à ce que les provinces accélèrent l’approbation des titres professionnels des immigrants, y compris les infirmières formées.

3. Programme national de garderies

Une autre grande question pour le prochain chef conservateur concerne les ententes sur la garde d’enfants qu’Ottawa a signées avec les provinces. Ces accords sont censés garantir que les familles verront leurs frais de garde réduits de moitié d’ici cette année, ne payant en moyenne que 10 $ par jour d’ici 2026.

Lorsqu’on a demandé à Poilievre ce qu’il ferait du programme national, il a répondu qu’il prévoyait attendre de voir ses résultats.

Il a également suggéré qu’il souhaitait réduire les coûts et offrir plus de choix aux parents.

Mais dans le passé, Poilievre a exprimé son opposition au plan libéral de garderies.

“Pourquoi Justin Trudeau devrait-il forcer les parents à payer par l’impôt pour son programme gouvernemental de garderie, au lieu de les laisser choisir ce qui est le mieux pour leurs propres enfants?” il a tweeté fin 2020.

4. Abroger l’interdiction de 2020 des armes d’assaut

Rod Giltaca, PDG et directeur exécutif de la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu, a déclaré que la plate-forme de Poilievre sur les armes à feu “est assez vague”, laissant le groupe incertain s’il s’est engagé à abroger un décret du gouvernement libéral de 2020 qui interdit quelque 1 500 modèles d’armes à feu, y compris l’AR-15.

“Il s’est engagé à traiter équitablement les propriétaires d’armes à feu et à se concentrer sur la sécurité publique et pour être honnête, pour notre groupe, c’est suffisant”, a déclaré Giltaca.

Lors de la dernière élection fédérale, les libéraux ont attaqué les conservateurs au sujet de la promesse de l’ancienne chef Erin O’Toole aux propriétaires d’armes à feu qu’il abrogerait l’interdiction des armes.

En mai, Poilievre a prononcé un discours devant les membres de l’Association canadienne de tir sportif, où il a déclaré que son dossier de vote au Parlement montrait qu’il était toujours du côté des propriétaires légitimes d’armes à feu, tout en approuvant des peines plus sévères pour les coupables de violence armée.

Poilievre a déclaré qu’il «simplifierait les règles de classification» en utilisant un langage facile à comprendre et nommerait un groupe de travail composé de propriétaires d’armes à feu pour établir les critères de classification.

5. La Chine et les affaires étrangères

Certains conservateurs pensent que le parti devrait adopter une position belliciste contre le Parti communiste chinois et pousser les libéraux à mieux répondre aux menaces économiques, à la sécurité et aux droits de l’homme posées par le régime.

Des questions ont émergé à la suite des élections fédérales de l’année dernière quant à savoir si la critique de la Chine avait coûté à plusieurs députés conservateurs leurs sièges dans des circonscriptions à forte population d’origine chinoise.

Une unité de recherche fédérale au sein d’Affaires mondiales Canada a détecté une série de publications en ligne provenant de comptes liés au parti communiste qui pourraient avoir été une campagne coordonnée visant à décourager les personnes d’origine chinoise de voter pour les conservateurs.

Poilievre n’a pas précisé comment il pense que le parti devrait aborder la Chine, mais a critiqué son collègue candidat à la direction Jean Charest pour son travail passé avec le géant chinois des télécommunications Huawei.

En ce qui concerne les affaires étrangères plus largement, Poilievre a déclaré qu’il croyait qu’il fallait être dur avec la Russie et que le Canada devrait envoyer plus d’armes létales aux Ukrainiens qui luttent contre l’invasion de Vladimir Poutine.

Au cours de la campagne à la direction, Poilievre a également parlé de développer davantage les ressources naturelles du Canada au lieu d’importer du pétrole de pays dirigés par des dictateurs.

—Stephanie Taylor, La Presse Canadienne

