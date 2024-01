Cinq professionnels du hockey font face à des accusations d’agression sexuelle dans une affaire de 2018 alors qu’ils faisaient partie de l’équipe mondiale junior du Canada

Faits saillants de l’histoire Cinq anciens membres de l’équipe mondiale de hockey junior du Canada font face à des accusations Les allégations remontent à une agression présumée en 2018 L’affaire a déclenché des auditions parlementaires en 2022 Les enquêteurs ont prévu une conférence de presse lundi





CNN

—



Quatre joueurs et un ancien joueur de la LNH font face à des accusations d’agression sexuelle au Canada en lien avec des allégations datant de 2018, ont annoncé mardi leurs avocats – un nouveau développement dans une affaire qui a plongé l’instance dirigeante nationale du hockey au Canada dans une controverse.

Les accusations portent sur l’accusation d’une femme selon laquelle plusieurs membres de l’équipe mondiale de hockey junior du Canada l’ont agressée sexuellement à London, en Ontario, en 2018. Les cinq joueurs accusés étaient tous membres de cette équipe à l’époque.

L’un des joueurs accusés, l’ancien attaquant des Sénateurs d’Ottawa Alex Formenton, qui joue maintenant professionnellement en Suisse, s’est rendu à la police de Londres dimanche, a indiqué son équipe juridique. Les autres personnes inculpées, selon leurs avocats ou leurs clubs, comprennent le centre des Devils du New Jersey. Mike McLeod; Défenseur des Diables Cal Foote; Gardien des Flyers de Philadelphie Carter Hart; et centre des Flames de Calgary Dillon Dubé. Les joueurs actuels de la LNH ont reçu l’ordre de se rendre aux autorités en lien avec ces allégations, a indiqué la police de Londres.

L’affaire a attiré l’attention en mai 2022 lorsque la chaîne canadienne TSN a rapporté que la femme avait réglé une poursuite qu’elle avait intentée contre Hockey Canada – l’organisme directeur national du sport – et les membres de l’équipe junior pour les allégations d’agression. Une cascade de développements a suivi, y compris des audiences parlementaires en juin 2022 sur la gestion de l’affaire par Hockey Canada, et des annonces en juillet 2022 selon lesquelles la police de London et Hockey Canada rouvriraient leurs enquêtes.

Les enquêteurs devraient aborder l’enquête de la police de Londres et les accusations en cours lors d’une conférence de presse prévue lundi.

Formenton « défendra vigoureusement son innocence et demandera aux gens de ne pas se précipiter pour juger sans entendre toutes les preuves », ont déclaré ses avocats, Daniel Brown et Lindsay Board, dans un communiqué. Formenton, qui a joué pour les Sénateurs en 2017, a pris un congé pour une durée indéterminée du club de hockey suisse Ambri-Piotta la semaine dernière.

McLeod « nie tout acte criminel », ont déclaré ses avocats, David Humphrey et Seth Weinstein, dans un communiqué. « Il plaidera non coupable et défendra vigoureusement son cas.

Foote « est innocent de l’accusation portée contre lui et se défendra contre cette allégation pour blanchir son nom », a déclaré un avocat de Foote. « Ce qui est le plus crucial à l’heure actuelle, c’est la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable auquel toute personne au Canada a droit. »

Hart “est innocent et fournira une réponse complète à cette fausse allégation devant le forum approprié, un tribunal”, ont déclaré ses avocats Riaz Sayani et Megan Savard dans un communiqué commun.

Dube « plaidera non coupable et clamera son innocence » et « défendra les allégations devant le tribunal », ont déclaré ses avocats, Louis P. Strezos et Kaleigh Davidson, dans un communiqué.

Les Flames sont « au courant de l’accusation d’agression sexuelle qui a été portée contre Dillon Dubé », a déclaré le club. dit Mardi. « Nous prenons cette affaire très au sérieux. L’affaire étant désormais en cours de procédure judiciaire, nous ne ferons aucun autre commentaire pour le moment.

Les Flames avaient déclaré le 21 janvier que Dubé était «obtenu un congé pour une durée indéterminée de l’équipe pendant qu’il s’occupe de sa santé mentale. Mardi, le club dit il n’avait « aucune connaissance des accusations en cours au moment où la demande de congé de Dillon a été accordée ».

Les Devils, pour qui McLeod et Foote jouent, sont « au courant des rapports » et ont « reçu pour instruction de renvoyer toutes les demandes à ce sujet à la ligue », a déclaré l’équipe à CNN mardi.

La LNH a refusé de commenter mardi lorsqu’elle a été contactée par CNN. CNN a également sollicité les commentaires de l’avocat de la femme et de Hockey Canada.

Hockey Canada s’est excusé en 2022 pour avoir traité l’affaire



Un mois après le rapport de TSN, le gouvernement canadien a annoncé en juin 2022 qu’il gelait le financement public fédéral de Hockey Canada jusqu’à ce que l’organisation ait soumis les résultats complets de son enquête initiale de deux ans et ses plans pour mettre en œuvre des changements au sein de Hockey Canada.

Lors des audiences parlementaires de juin 2022, les dirigeants de Hockey Canada ont révélé avoir été informés de l’incident le lendemain du jour où il aurait eu lieu en 2018.

« Nous avons immédiatement lancé une enquête, en commençant par contacter la police.

Nous avons commandé une enquête indépendante et nommé un comité d’arbitrage indépendant composé de juges pour examiner les conclusions de cette enquête », a déclaré Tom Renney, ancien PDG de Hockey Canada, lors de son témoignage.

Renney a confirmé lors des audiences que Hockey Canada avait réglé une poursuite civile intentée par la femme en avril 2022, mais il n’a pas révélé le montant du règlement.

En juillet 2022, Hockey Canada a publié une lettre d’excuses pour avoir jugé les mesures inadéquates concernant les allégations d’agression et a déclaré qu’elle rouvrait une enquête interne. Trois mois plus tard, l’organisation a annoncé le remplacement de son PDG et de son conseil d’administration.

David Close de CNN a contribué à ce rapport.