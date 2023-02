Cinq points économiques clés dans le discours sur l’état de l’Union de 2023 de Biden au Congrès

Piscine | Via Reuters

Le président Joe Biden prononce le discours sur l’état de l’Union lors d’une session conjointe du Congrès au Capitole des États-Unis, le mardi 7 février 2023, à Washington, sous les applaudissements du vice-président Kamala Harris et du président de la Chambre Kevin McCarthy de Californie.

Le président Joe Biden a prononcé mardi soir son deuxième discours sur l’état de l’Union devant le Congrès, marquant la moitié de son mandat. Ce fut l’occasion pour lui de souligner les réalisations de son administration à ce jour, ainsi que de donner le ton de la façon dont il espère que les deux prochaines années, peut-être plus, se dérouleront.

Biden a été optimiste quant à ses politiques économiques après que des rapports récents aient montré un taux de chômage presque record et une forte croissance de l’emploi, mais son discours a montré ses ambitions plus larges de remodeler l’économie en une économie qui se développe “de bas en haut et au milieu, pas du haut bas.”

Voici l’actualité économique que vous avez manquée :

Retour de la taxe milliardaire ?

Biden a renouvelé son appel à prélever une taxe sur les milliardaires et les rachats d’actions des entreprises pour réduire le déficit fédéral.

“Le système fiscal n’est pas juste; ce n’est pas juste”, a déclaré Biden. “L’idée qu’en 2020, 55 des plus grandes entreprises américaines, du Fortune 500, ont réalisé 40 milliards de dollars de bénéfices et payé 0 $ d’impôts fédéraux ? 0 $ ? Les gens, ce n’est tout simplement pas juste.”

L’idée a été popularisée par des progressistes comme les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie Sanders lors de la campagne 2020. Biden s’est engagé à ne pas augmenter les impôts des Américains gagnant moins de 400 000 dollars par an.

“Maintenant, à cause de la loi que j’ai signée, les entreprises d’un milliard de dollars doivent payer un minimum de 15%, Dieu les aime”, a déclaré Biden aux railleries des démocrates. « 15 % ! C’est moins que ce qu’une infirmière paie !

Biden avait précédemment proposé une taxe de 20% sur les milliardaires en mars de l’année dernière dans le cadre de son budget fédéral. Dans son discours sur l’état de l’Union de mardi, Biden a appelé le Congrès à “terminer le travail”. La proposition n’a pas eu beaucoup de succès à l’époque et il est peu probable qu’elle aille n’importe où dans la Chambre contrôlée par les républicains.

Guerre aux “frais de pacotille”

Biden a poursuivi sa croisade contre les “frais indésirables” inutiles des banques, des compagnies aériennes, des câblodistributeurs et d’autres industries qui ajoutent coûts surprises sur les factures des consommateurs.

“Écoutez, les frais de pacotille n’ont peut-être pas d’importance pour les très riches, mais ils comptent pour la plupart des autres personnes vivant dans des maisons comme celle dans laquelle j’ai grandi”, a déclaré Biden. “Ils totalisent des centaines de dollars par mois. Ils rendent plus difficile le paiement de vos factures.”

Le Consumer Financial Protection Bureau a proposé une nouvelle règle interdisant les frais de retard excessifs sur les cartes de crédit la semaine dernière. Le Congrès a interdit les frais excessifs en 2009, mais le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale a pris des mesures pour contourner la loi.

Biden, dans son discours, a appelé le Congrès à adopter la loi sur la prévention des frais indésirables qui imposerait de nouvelles restrictions sur les frais excessifs appliqués aux billets de voyage et d’événements.