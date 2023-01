Cinq points de discussion de l’action NBA de ce week-end – Doncic en égalise 50 autres, les Nets remportent une 11e victoire consécutive | Nouvelles de la NBA

Plongez ci-dessous dans les points de discussion et la réaction d’un week-end dramatique, y compris des extraits vidéo, des statistiques déconcertantes, des citations de jeux et toutes sortes d’idées étranges et originales…

Plus de folie de Luka

Cinq matchs, 250 points, 50 rebonds, 50 passes décisives. Tout ce qu’ils nourrissent Luka Doncic à Dallas doit être partagé avec le reste de la ligue.

Le Slovène cimente rapidement sa place au sommet de nos prédictions et choix de MVP 2022/23, et il semble que rien ne l’arrête.

Fraîchement sorti des performances gagnantes de 60 et 50 points de la semaine dernière, Doncic a ajouté 51 autres points au décompte, dont deux lancers francs avec 4,5 secondes à jouer pour sceller une victoire de 126-125 contre les San Antonio Spurs samedi.

Faits saillants des Dallas Mavericks contre les San Antonio Spurs lors de la semaine 11 de la saison NBA.



“C’est incroyable”, a déclaré le centre des Mavericks Christian Wood dans la soirée. “Au cours de mes sept années dans la ligue, je n’ai jamais vu personne faire ce qu’il est capable de faire. Il est sur une course incroyable. Il joue comme un MVP. Clairement l’un des meilleurs joueurs de la ligue.”

En plus d’avoir enflammé le terrain pour détruire les défenseurs dans la peinture, Doncic a également intentionnellement raté deux lancers francs pour empêcher les Spurs d’envoyer le match en prolongation, un tour astucieux qu’il a également répété avec un succès similaire contre les New York Knicks la semaine dernière.

Qu’il s’agisse de points, de courses timides, de passes rapides ou même de défense, il semble que le calendrier soit fixé pour plus de folie de Luka alors que nous nous dirigeons vers les permutations All-Star et Playoffs.

Pas d’arrêt des filets

C’est le spectacle des Brooklyn Nets, et le reste d’entre nous est juste là pour en profiter pendant que tout se déroule.

En effet, après avoir arraché leur 11e victoire consécutive ce week-end contre les Charlotte Hornets, il semble que les équipes n’arrivent pas à comprendre comment contenir à la fois Kyrie Irving et Kevin Durant.

Image:

Le garde des Brooklyn Nets Kyrie Irving (11 ans) regarde pendant la seconde moitié d’un match contre les Charlotte Hornets





La paire marque en moyenne 59,7 points par match; Irving en a ajouté 28 et Durant a contribué avec 23 autres samedi. La statistique la plus impressionnante, cependant, est leur efficacité de tir impitoyable. 51% du terrain (premier de la NBA) et 39,1% de la ligne des trois points (premier de la NBA) ne sont pas quelque chose que vous récupérez du jour au lendemain, mais les Nets sont sûrs de s’enfuir.

Bien sûr, ils ont eu de l’aide. Nic Claxton et Royce O’Neale ont tous deux amassé 14 points contre les Hornets. Claxton, plus important encore, a été une figure cruciale de la défense, avec une moyenne de 3,2 blocs par match, ainsi qu’un score à deux chiffres à l’autre bout.

S’il y a quelqu’un qui peut les arrêter, il se peut que cela se produise avec l’un ou l’autre de Durant ou Irving hors de l’action. Mais même cela est un défi de taille.

Le retour des Warriors ?

Depuis cette défaite atroce contre les Nets, les Warriors ont tranquillement progressé, sans Stephen Curry, blessé, et avec Jordan Poole en tête.

Ce que nous voyons est ce que Steve Kerr espérait tranquillement se produire dès le début de la saison – l’unité secondaire des Dubs soutenant la première. Ce qui s’est déroulé à la place était un premier cinq surmené qui ne pourrait jamais soutenir de vraies courses gagnantes. Avec quatre victoires au trot dans la banque maintenant, cela a peut-être changé.

En effet, Poole a accumulé 41 points ce week-end pour aider son équipe à gagner 118-112 contre les Portland Trail Blazers, améliorant leur fiche à 19-18. Au cours des cinq derniers matchs, l’attaquant des Warriors a récolté en moyenne 27,2 points, 3,4 passes décisives et 2,8 rebonds.

Il a également été aidé par Klay Thompson, qui a marqué 31 buts ce week-end, et Draymond Green, l’un des meilleurs attaquants défensifs de la ligue lorsqu’il est en forme.

Si les Warriors peuvent garder Poole dans cette veine de forme, il y a peut-être encore de l’espoir pour eux et leurs rêves de séries éliminatoires.

Perdu sans Giannis

La dernière défaite des Milwaukee Bucks est survenue contre les Wizards de Washington 17-21. Oui, tu l’as bien lu.

Bien sûr, ils ont dû faire face à plusieurs blessures. La liste s’est étendue à Jrue Holiday (maladie non Covid) et Khris Middleton (douleur au genou) hier soir alors que les Bucks ont capitulé face à une défaite 95-118.

Faits saillants des Washington Wizards contre Milwaukee Bucks lors de la semaine 11 de la saison NBA.



Mais peut-être que l’absence la plus préoccupante était celle de Giannis Antetokounmpo. Giannis était un ajout tardif au rapport de blessure, il était déjà présent à l’entraînement. La douleur au genou gauche était la raison officielle de sa présence sur la ligne de touche, et le fait qu’il s’agisse d’une blessure récurrente n’augure rien de bon.

Giannis avait été une force avec laquelle il fallait compter cette semaine. Il a récolté 43 points et 20 rebonds dans une victoire de 123-114 contre les Vikings du Minnesota vendredi soir. Il avait également fait de même jeudi, rejoignant Wilt Chamberlain et Elgin Baylor en tant que seuls joueurs de l’histoire de la NBA avec des matchs consécutifs d’au moins 40 points, 20 rebonds et cinq passes décisives.

Mais sans lui menant la charge, les Bucks semblent perdus. Ils semblaient avoir retrouvé leurs marques la semaine dernière, mais tout se dégrade lorsque le grand homme n’est pas là.

“Pas de blague” Jokic un cri plausible de MVP

Tout le monde parle de Doncic faisant une folie cette semaine, mais ne dormez pas sur Nikola Jokic. La star des Denver Nuggets se fraye un chemin vers le haut des conversations MVP, réalisant en moyenne un triple-double stupéfiant par match lors de son dernier sort de tir à chaud.

Il a réussi son neuvième triple-double de la saison le week-end dernier, alors que les Nuggets ont remporté leur 10e match en 12 contre les Celtics de Boston.

En tant que tête de série numéro un de la Conférence de l’Est, vous vous attendriez à plus de la part de l’équipe qui se présente comme la meilleure de la ligue. Au lieu de cela, ils n’ont pas réussi à contenir Jokic alors qu’il a frappé 10 des 13 tirs du terrain, alors qu’eux-mêmes ont pris leur temps pour passer à la vitesse supérieure.

Ils n’ont certainement pas eu la chance de leur côté non plus. En effet, les Celtics voulaient un match à grande vitesse, et à la place, ils ont obtenu un retard de 30 minutes car la jante avait été pliée par l’un des dunks explosifs des stars de Boston.

Robert Williams jette un alley-oop si massif qu’il a cassé la jante et causé un retard de 35 minutes dans le match Celtics contre Nuggets.



Il a fallu six ouvriers, deux échelles, un niveau, des appels téléphoniques et éventuellement un membre d’équipage pour le retirer du panneau avant qu’il ne soit réparé. Les joueurs ont eu droit à un bref échauffement avant la reprise du jeu – puis les Nuggets se sont retirés.