Cinq points de discussion alors que Curtis Jones brille pour Liverpool lors de la victoire de Sheffield United

Liverpool s’est remis à gagner en Premier League avec une victoire 2-0 sur Sheffield United à Bramall Lane dimanche soir.

Le jeune Curtis Jones et un but contre son camp de Kean Bryan ont mis fin à la série de quatre défaites successives en championnat des Reds et ont simultanément accru la misère de Chris Wilder.

L’équipe de Klopp est passée à moins de deux points des quatre premiers – West Ham occupe actuellement la quatrième place – avec sa victoire dans le Yorkshire, grâce à deux buts en deuxième mi-temps.

Sans le gardien de but Alisson Becker pour des raisons de compassion après la mort de son père Jose au Brésil, tout était plutôt routinier pour les champions en titre.

Mais pour United, ce fut une autre nuit misérable dans une saison à oublier, où ils ont eu du mal à faire une vraie brèche sur la dernière défense de fortune des visiteurs, succombant à leur 21e défaite en 26 matchs et leur laissant 15 points de sécurité.

Voici cinq points de discussion de la rencontre …

C’est un très petit pas, certes, mais c’était Liverpool qui mettait fin à sa misérable course avec un affichage assez solide et une victoire de routine.

Il n’y avait pas de feux d’artifice et ils n’étaient pas loin de leur meilleur scintillant.