Cinq points clés à retenir du sommet du G20 : « Nous avons besoin d’une action plus audacieuse » | Guerre Russie-Ukraine

Le sommet du Groupe des 20 à New Delhi a réussi à défier les attentes dimanche et à parvenir à un consensus sur une déclaration commune des dirigeants du monde, non sans compromis sur le conflit ukrainien et sur l’action contre le changement climatique.

Le consensus a été une surprise. Dans les semaines qui ont précédé le sommet, des points de vue très divergents sur la guerre ont menacé de faire dérailler la réunion, les pays occidentaux exigeant que les membres appellent Moscou à l’invasion et la Russie affirmant qu’elle bloquerait toute résolution qui ne refléterait pas sa position.

La position du Sud dans les négociations a contribué à empêcher que l’agenda du G20 ne soit éclipsé par l’Ukraine, selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. « L’Inde a véritablement consolidé les membres du G20 du Sud. »

Voici cinq points clés à retenir de ce sommet de deux jours :

L’Union africaine rejoint le G20

Les principales économies du G20 ont commencé les travaux du week-end en accueillant l’Union africaine (UA), le plus récent membre d’un bloc qui représentait déjà 85 pour cent du produit intérieur brut (PIB) mondial.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a présenté ce week-end la maturité diplomatique de l’Inde et la présidence de son pays comme une opportunité de donner une voix aux besoins du Sud.

Modi a ouvert les débats officiels du sommet en invitant le président de l’UA, Azali Assoumani, à prendre place aux côtés des dirigeants mondiaux avec un coup de marteau cérémonial.

Avant samedi, le G20 comprenait 19 pays et l’Union européenne, l’Afrique du Sud étant le seul État membre du continent.

L’UA compte au complet 55 membres, mais six pays dirigés par l’armée sont actuellement suspendus. Son PIB collectif s’élève à 3 000 milliards de dollars et sa population est de 1,4 milliard d’habitants.

« Points de vue différents » sur l’Ukraine

Les dirigeants du G20 sont profondément déchirés par la guerre en Ukraine depuis l’invasion de Moscou l’année dernière, le président russe Vladimir Poutine ayant complètement sauté le sommet pour éviter l’opprobre politique.

Face à la perspective d’un embarras diplomatique majeur, l’Inde, pays hôte, a pressé les membres de s’entendre sur une déclaration commune qui édulcorait sa condamnation antérieure de la guerre.

Le G20 a dénoncé le recours à la force à des fins de conquête territoriale, mais s’est abstenu de critiquer directement et nommément la Russie.

« Il y avait différents points de vue et évaluations de la situation », indiquent les dirigeants dans leur communiqué.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a critiqué cette déclaration, affirmant que le G20 n’avait « aucune raison d’être fier ».

Les échecs climatiques

Les dirigeants n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une élimination progressive des combustibles fossiles, malgré un rapport des Nations Unies publié la veille jugeant cette réduction « indispensable » pour atteindre zéro émission nette.

Les pays du G20 sont responsables d’environ 80 % des émissions mondiales et l’incapacité de s’entendre sur l’élimination progressive constitue un obstacle au cycle clé de discussions sur le climat qui doit débuter en novembre dans les Émirats arabes unis, riches en pétrole.

« Nous avons besoin d’une action plus forte et plus audacieuse de la part des dirigeants », a déclaré Madhura Joshi, associée principale du groupe de réflexion sur le climat E3G.

Mais pour la première fois, le G20 a soutenu l’objectif de tripler la capacité mondiale d’énergies renouvelables et a fait référence à la nécessité d’atteindre un pic d’émissions avant 2025.

Il a également reconnu que limiter le réchauffement à 1,5 degrés Celsius (2,7 degrés Fahrenheit) nécessiterait une réduction des gaz à effet de serre de 43 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019.

Les « routes des épices » et la normalisation israélienne

Une large alliance – incluant les États-Unis et l’Arabie Saoudite – a dévoilé des plans ambitieux visant à créer une Route des Épices moderne reliant l’Europe, le Moyen-Orient et l’Inde.

Si l’initiative se concrétise, elle établirait des chemins de fer, des ports, des réseaux d’électricité et de données ainsi que des pipelines d’hydrogène à travers le Moyen-Orient, pour contrebalancer les somptueuses dépenses d’infrastructure chinoises, accélérant potentiellement le commerce entre l’Inde et l’Europe jusqu’à 40 %.

Ces projets sont également présentés comme un moyen de contribuer à normaliser les relations entre Israël et les États arabes du Golfe.

L’Inde ou Bharat ?

Depuis des jours, l’Inde est en proie à des rumeurs selon lesquelles l’usage officiel du nom anglais du pays serait abandonné.

Modi a donné le plus grand signal d’un changement potentiel dans son discours d’ouverture du sommet, assis derrière une plaque signalétique du pays intitulée « Bharat », un mot imprégné du symbolisme religieux hindou et remontant aux écritures anciennes.

L’Inde et Bharat sont tous deux des noms officiels du pays selon sa constitution.

Les membres du parti nationaliste hindou de Modi ont fait campagne contre l’utilisation du surnom plus connu d’Inde, qui trouve ses racines dans l’Antiquité occidentale et a été imposé lors de la conquête britannique.