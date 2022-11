Cinq points à retenir d’une vague rouge qui n’a pas atteint le rivage

Mais la participation a battu tous les records en 2018, lorsque les électeurs ont répudié M. Trump et que les démocrates ont repris la Chambre. Jusqu’à présent, les recherches préliminaires de la société de données démocrate Catalist suggère que cette année ressemble beaucoup plus à 2018 qu’aux affaires somnolentes qui ont eu lieu sous l’ancien président Barack Obama. De nombreux analystes pensent maintenant que les États-Unis ont peut-être atteint un nouveau plateau de participation élevée en permanence, alimenté par la peur de chaque partie vis-à-vis de l’autre.

Cela pourrait aider à expliquer pourquoi les sondages n’ont pas réussi à capturer le sentiment répandu parmi les démocrates, qui s’est accru après l’annulation par la Cour suprême de Roe contre Wade et des audiences du 6 janvier au cours de l’été, que leurs droits démocrates fondamentaux étaient de plus en plus menacés.

“Je pense que les experts projettent parfois sur le public un matérialisme grossier, où tout le monde se soucie des problèmes de portefeuille au sens le plus étroit”, a déclaré M. Raskin. “Les gens comprennent à quel point la démocratie constitutionnelle est précaire et précieuse, et ils ne veulent pas la perdre.”

Le pays est plus divisé que jamais.

La principale force de la politique américaine reste sa profonde division partisane. Il y avait en effet des répartiteurs de billets sur Mardi, mais en général les démocrates se sont rendus en masse pour les démocrates, et les républicains pour les républicains. Au cours des années passées, les faibles cotes d’approbation du président Biden et l’inflation bloquée à des sommets de 40 ans auraient pu augurer d’une raclée convaincante pour son parti. Harry Truman a perdu 55 sièges à la Chambre lors de ses premiers mi-mandat; Bill Clinton en a perdu 53 ; Barack Obama en a perdu 63.

Ce genre de reproche n’est pas arrivé à M. Biden. C’est rarement ainsi que fonctionne la politique américaine. Il y a moins de véritables électeurs swing que jamais – et un nombre décroissant de courses swingables.