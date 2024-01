Cinq points à retenir d’une classique chaotique à Paris : PlanetRugby

Après la victoire spectaculaire des Stormers 20-24 contre le Stade Français à Paris, voici ce que nous retenons du choc de l’Investec Champions Cup.

Ligne supérieure

Ce fut une affaire dramatique à Paris, pleine de cartes et une performance pleine d’entrain de la part de l’équipe locale qui s’est envolée dès le début. Il semblait que le Stade Français avait fait ses devoirs et les hôtes ont certainement secoué les Stormers en première période.

L’élément clé est que le Stade Français n’a jamais pu échapper aux Stormers qui ont creusé pour rester dans le match. En fin de compte, c’est la mêlée des Capetoniens mélangée à un élan indispensable du banc qui a sauvé la partie. C’était un chaos absolu avec 13 hommes réduits à 12 avec des mêlées incontestées, y compris un penalty contre le Stade Français pour avoir aligné trop de joueurs.

Même à ce moment-là, ce n’était pas gagné puisque les hôtes se dirigeaient vers la ligne des Stormers avec le chronomètre dans le rouge, mais un ensemble défensif magique était suffisant pour assurer la victoire, le skipper Deon Fourie réalisant à juste titre le vol gagnant.

C’était un pur classique de l’Investec Champions Cup.

Les Stormers organisent les séries éliminatoires

Les six dernières semaines ont été formidables pour les Stormers, à commencer par une victoire fortuite contre La Rochelle à domicile suite à une défaite face aux Leicester Tigers. Cette victoire, c’est cinq au trot toutes compétitions confondues et surtout une dans le nord. Enfin.

En conséquence, l’équipe a remporté des séries éliminatoires à domicile, ce qui est absolument crucial compte tenu de son impressionnant bilan au Cap. Très peu sont allés au Cap et sont repartis avec une victoire au cours des deux dernières saisons et les Stormers seront ravis d’accueillir leur prochain rival au DHL Stadium en huitièmes de finale.

Pour John Dobson, le travail est accompli à cet égard et l’entraîneur peut désormais retourner au Cap et recentrer son attention sur le United Rugby Championship.

Scrum épargne aux Stormers de rougir

Bien que la victoire et les éliminatoires à domicile soient assurées, elles ne peuvent masquer certaines fissures inquiétantes qui sont apparues. Au final, c’est une monstrueuse performance en mêlée qui a permis de remporter la partie.

En fin de match, à seulement quelques mètres de la ligne des hôtes, les Stormers ont remporté un penalty en mêlée et ont emballé encore et encore un penalty à chaque fois. Cela s’est soldé par deux cartons jaunes pour le Stade Français et des mêlées incontestées.

Le chaos s’est ensuivi alors que l’arbitre Luke Pearce a fait de son mieux pour gérer les joueurs passionnés et cette situation rare. Les hôtes n’étaient plus que 13, mais ont dû renoncer à un autre joueur en raison de mêlées incontestées. Cela ne s’est pas produit puisque le Stade Français a disputé la toute phase de jeu suivante à 13 et a fini par concéder un penalty.

En fin de compte, les Stormers ont réussi à marquer grâce à Manie Libbok lors de son 50e match pour le club et se sont enfuis avec une victoire angoissante. Pas tout à fait sauvé par la cloche mais sauvé par la mêlée.

Les fondamentaux, une préoccupation dans le nord pour les Stormers

Pour l’avenir, si les Stormers veulent remporter ce tournoi prestigieux, ils doivent pouvoir jouer dans les conditions nordiques, car les équipes sud-africaines ne peuvent pas accueillir de demi-finale.

Leur forme dans le nord a été médiocre avec quatre défaites sur quatre dans ces conditions mais finalement, ce résultat brise cette tendance. Cependant, comme nous l’avons mentionné, il était loin d’être à l’aise avec certaines questions sérieuses à aborder.

Les conditions nordiques ne permettent pas le rugby fluide typique des Stormers et mettent davantage l’accent sur les fondamentaux que l’équipe n’a pas bien compris. Des réceptions de coups de pied aux sorties en passant par les alignements, les Stormers ont beaucoup de travail à faire.

L’équipe doit se resserrer sur toutes ces facettes tout en décidant également quand est le droit de jouer avec le ballon en main ou non, les Stormers étant coupables d’avoir surjoué à plusieurs reprises.

Fin du tournoi d’horreur du Stade Français

Pendant ce temps, pour les hôtes de ce soir, cet affrontement chaotique met fin à ce qui a été un tournoi terrible pour eux qui terminent la compétition sans victoire.

Les hôtes ont terminé la Coupe des Champions avec une différence de points décevante de -66, ce qui est une énorme déception.

Cependant, tout n’est pas perdu puisque l’équipe a fait preuve d’un caractère formidable et d’un sens tactique formidable contre les Stormers ce soir, dans un match qui aurait certainement pu se dérouler un autre jour.

Il y a un autre avantage avec le Stade Français occupant la troisième place du classement du Top 14 et sans la distraction supplémentaire de la compétition européenne, il peut désormais se concentrer uniquement sur sa charge de championnat.

