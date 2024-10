Cinq points à retenir du témoignage du premier ministre Justin Trudeau sur l’ingérence étrangère

Le premier ministre Justin Trudeau a témoigné mercredi lors de l’enquête publique sur l’ingérence étrangère, décrivant ce qu’il dit savoir des tentatives étrangères d’ingérence dans la politique canadienne et ce qui a conduit à son affirmation explosive à la Chambre des communes selon laquelle l’Inde était derrière le meurtre de Hardeep Singh. Nijjar en juin 2023.

Son témoignage a duré plusieurs heures et a eu lieu quelques jours seulement après que la GRC a déclaré que des agents du gouvernement indien étaient impliqués dans des crimes au Canada. Ces allégations ont incité les deux pays à expulser chacun six diplomates et ont créé une fracture plus profonde dans les relations diplomatiques.

Voici cinq points clés à retenir du témoignage de Trudeau :

Le Premier ministre met l’accent sur les conservateurs

Trudeau a déclaré qu’il détenait les noms de parlementaires conservateurs impliqués dans des ingérences étrangères – une affirmation qui a suscité de vives réprimandes de la part du Parti conservateur.

Le premier ministre a également déclaré avoir demandé au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) d’avertir le chef conservateur Pierre Poilievre afin de protéger l’intégrité du parti.

« J’ai les noms d’un certain nombre de parlementaires, d’anciens parlementaires et/ou de candidats du Parti conservateur du Canada qui sont engagés, ou qui courent un risque élevé de le faire, ou pour lesquels il existe des renseignements clairs sur l’ingérence étrangère », a-t-il déclaré.

Interrogé par l’avocat du Parti conservateur Nando De Luca, Trudeau a également déclaré que les noms de parlementaires libéraux et de personnes d’autres partis figuraient sur la liste des parlementaires risquant d’être compromis par l’ingérence étrangère.

Le terme « parlementaire » peut désigner les sénateurs ou les membres de la Chambre des communes.

Poilievre a jusqu’à présent résisté au processus d’habilitation de sécurité que le gouvernement fédéral lui a proposé – une habilitation de sécurité qui permettrait au chef conservateur de consulter les renseignements mentionnés par Trudeau dans son témoignage.

Les conservateurs ont déclaré que cette autorisation empêcherait Poilievre de questionner ou de défier le gouvernement sur la question de l’ingérence étrangère.

La décision de Poilievre, a déclaré Trudeau, signifie que « personne dans son parti, pas lui, personne en position de pouvoir ne connaît les noms de ces individus et ne peut prendre les mesures appropriées ».

Dans une déclaration aux médias, Poilievre a demandé à Trudeau de « divulguer les noms de tous les députés qui ont collaboré à l’ingérence étrangère ».

« Mais il ne le fera pas. Parce que Justin Trudeau fait ce qu’il fait toujours : il ment. »

Poilievre a également écrit qu’il avait été informé par de hauts responsables le 14 octobre de « la question de l’ingérence étrangère de l’Inde » et que son chef de cabinet avait reçu des briefings classifiés.

« A aucun moment le gouvernement n’a parlé à moi ou à mon chef de cabinet d’un parlementaire ou d’un candidat conservateur actuel ou ancien participant sciemment à une ingérence étrangère », a-t-il déclaré dans le communiqué aux médias.

Le chef conservateur Pierre Poilievre se lève lors de la période des questions à Ottawa le 24 septembre 2024. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Des députés sud-asiatiques ont contribué à une enquête rapide sur le meurtre de Nijjar

Trudeau a déclaré à l’enquête que même si l’évaluation initiale du meurtre du militant sikh Hardeep Singh Nijjar était qu’il était « lié à un gang ou à un crime », des députés sud-asiatiques et des membres de cette communauté ont suggéré que le gouvernement indien était impliqué.

Nijjar, l’un des principaux organisateurs d’un référendum à l’étranger sur un État sikh indépendant en Inde, a été abattu dans le parking d’un temple de Surrey, en Colombie-Britannique, en juin de l’année dernière.

« Il n’y avait pas de lien international évident et immédiat avec cela », a déclaré Trudeau lors de l’enquête. « Et c’est ainsi que nous avons été informés après le meurtre, dans les jours qui ont suivi. »

Hardeep Singh Nijjar devant le Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique, le 2 juillet 2019. (Ben Nelms/CBC)

Mais après avoir entendu directement des députés sud-asiatiques et des membres de la communauté qui ont « assez insisté » sur le fait que le meurtre était probablement lié à l’Inde, Trudeau a déclaré avoir contacté les agences de renseignement pour enquêter.

« Et il s’est avéré qu’ils faisaient cela de toute façon pour examiner de plus près les circonstances de ce meurtre particulier », a ajouté Trudeau.

Trudeau dit avoir affronté Modi lors du sommet

Le Premier ministre a déclaré que son gouvernement avait décidé de ne pas rendre publiques les allégations concernant la mort de Nijjar avant que l’Inde n’accueille le G20 en septembre dernier.

« Nous avons eu l’opportunité de rendre ce sommet très inconfortable pour l’Inde si nous avions avancé ces allégations à l’avance. Nous avons choisi de ne pas le faire. Nous avons choisi de continuer à travailler en coulisses pour essayer d’amener l’Inde à coopérer avec nous », a-t-il ajouté. » a déclaré Trudeau.

« Leur demande était : « Que savez-vous ? Donnez-nous les preuves dont vous disposez à ce sujet. Notre réponse a été : « Eh bien, cela relève de vos agences de sécurité. Vous devriez examiner ce qu’elles savent. »

Trudeau a déclaré que les échanges avaient atteint leur paroxysme lors d’une conversation qu’il avait eue avec le Premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet.

« Je me suis assis et j’ai partagé que nous savions qu’ils étaient impliqués et avons exprimé une réelle inquiétude à ce sujet. [Modi] a répondu avec la réponse habituelle de sa part, c’est-à-dire que nous avons des gens qui s’expriment ouvertement contre le gouvernement indien au Canada et qu’il aimerait voir arrêtés », a-t-il déclaré.

Trudeau a rendu publiques ces allégations à la Chambre des communes après son retour du G20 l’année dernière.

Trudeau dit avoir pris connaissance des allégations de Chong par les médias

Au cours de son témoignage, Trudeau a déclaré avoir appris pour la première fois que le gouvernement chinois ciblait le député conservateur Michael Chong par le biais des médias.

« Ma réaction immédiate a été de me tourner vers mon [national security intelligence adviser] fonctionnaires et disent : « Découvrez quelle est exactement la menace, et si c’est bien celle-là, pourquoi est-ce que j’apprends cela uniquement dans les journaux ? » », a déclaré Trudeau.

Selon les documents soumis à l’enquête, Trudeau a déclaré lors d’une audience à huis clos qu’il avait déduit des gros titres des médias que la Chine avait choisi de s’en prendre à la famille de Chong pour faire pression sur le député conservateur.

Le député conservateur Michael Chong se prépare à comparaître comme témoin devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (PROC) concernant l’ingérence étrangère dans les élections sur la Colline du Parlement à Ottawa le 16 mai 2023. (Spencer Colby/La Presse Canadienne)

Trudeau a également déclaré lors de son témoignage à huis clos que ses conclusions n’étaient pas partagées par les analystes professionnels du renseignement.

Trudeau a déclaré que ses commentaires ne visaient pas à minimiser le « vrai problème » – à savoir que la Chine pointe du doigt les parlementaires pour avoir critiqué les actions du gouvernement chinois.

« Mais les histoires qui ont circulé à ce sujet, selon lesquelles ils circulaient autour de la famille de Michael Chong, ne sont tout simplement pas confirmées par les renseignements réels ou les analyses des responsables du renseignement », a-t-il déclaré.

Le Canada a demandé à la Chine de retirer un diplomate

Trudeau a déclaré lors de l’enquête que le Canada avait demandé au gouvernement chinois de renvoyer Zhao Wei – un diplomate chinois accusé d’avoir ciblé la famille de Chong – avant de décider de déclarer Zhao « persona non grata » et de l’expulser du pays.

Zhao aurait joué un rôle dans les tentatives de collecte d’informations sur la famille de Chong à Hong Kong en 2021, à la suite de la condamnation par le député de la conduite de Pékin dans la région du Xinjiang.

Trudeau a déclaré qu’il y avait eu un échange de messages avec des responsables chinois avant que Zhao ne soit expulsé. Il a témoigné qu’il avait déjà dit aux responsables chinois que la Chine devait cesser de s’ingérer dans la démocratie canadienne.

« Malgré cela et bien d’autres messages adressés à la Chine, l’ingérence s’est poursuivie et a même augmenté dans certains cas », a déclaré Trudeau.

Lorsque les activités présumées de Zhao sont devenues publiques, a déclaré Trudeau, cela signifiait qu’il « n’allait plus être en mesure d’exercer ses fonctions de diplomate régulier au Canada ».

Zhao Wei, photographié ici, aurait joué un rôle dans les tentatives de collecte d’informations sur la famille de Michael Chong à Hong Kong. (Easy Media/Easyca.ca)

Trudeau a également déclaré qu’il n’était pas obligé d’approuver la décision d’expulser un diplomate, puisque cette autorité appartient au ministre des Affaires étrangères, mais qu’il était au moins « engagé » dans les délibérations.

« Expulser un diplomate est une chose importante, pas une petite chose. Et il est juste et approprié que l’autorité soit au niveau du ministre des Affaires étrangères », a déclaré Trudeau. « Mais c’est quelque chose dont, en tant que Premier ministre, je suis très tenu au courant. »

L’enquête tiendra une dernière série d’audiences du 21 au 25 octobre pour entendre des experts sur les politiques que la commission devrait inclure dans ses recommandations.