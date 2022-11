Cinq points à retenir des élections de mi-mandat jusqu’à présent

Cela pourrait aider à expliquer pourquoi les sondages n’ont pas réussi à capturer le sentiment répandu parmi les démocrates, qui s’est accru après l’annulation par la Cour suprême de Roe contre Wade et des audiences du 6 janvier au cours de l’été, que leurs droits démocratiques fondamentaux étaient de plus en plus menacés.

“Je pense que les experts projettent parfois sur le public un matérialisme grossier, où tout le monde se soucie des problèmes de portefeuille au sens le plus étroit”, a déclaré M. Raskin. “Les gens comprennent à quel point la démocratie constitutionnelle est précaire et précieuse, et ils ne veulent pas la perdre.”

L’avortement a mis les démocrates dans le combat.

Pendant une grande partie de 2021 et la première moitié de 2022, les républicains semblaient prêts pour des gains de niveau shellacking au Congrès et au-delà. Puis vint la décision explosive de la Cour suprême dans l’affaire Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization, renversant un précédent de 50 ans que de nombreux Américains avaient tenu pour acquis.

Soudain, les démocrates avaient trouvé un problème pour rallier leur base. Deux mois plus tard, lorsque les électeurs du Kansas conservateur ont catégoriquement rejeté une mesure de vote visant à interdire l’avortement, beaucoup ont vu un changement de jeu potentiel en devenir. Des gouverneurs démocrates comme Gretchen Whitmer du Michigan se sont positionnés comme des remparts du droit à l’avortement, tandis que des groupes libéraux ont versé des centaines de millions de dollars dans des publicités soulignant les positions d’extrême droite que de nombreux républicains ont prises pour remporter leurs primaires.