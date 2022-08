Cinq points à retenir des élections de mardi

Don Samuels, ancien conseiller municipal de Minneapolis et membre du conseil scolaire, a perdu deux points de pourcentage dans une course acharnée dans le cinquième district du Congrès du Minnesota. M. Samuels s’est présenté comme un centriste qui l’a défiée sur les questions de maintien de l’ordre. Il avait le soutien d’une partie de l’establishment démocrate et du maire Jacob Frey de Minneapolis.

La victoire de Mme Omar contre M. Samuels fait d’elle le troisième membre de «l’équipe» à repousser les principaux challengers. Les deux autres étaient les représentants Cori Bush du Missouri et Rashida Tlaib du Michigan.

Deux autres membres – les représentantes Alexandria Ocasio-Cortez de New York et Ayanna Pressley du Massachusetts – n’ont attiré aucun adversaire principal ce cycle. Un sixième membre, le représentant Jamaal Bowman de New York, affrontera trois principaux challengers plus tard ce mois-ci.