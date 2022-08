Cinq points à retenir de l’examen par The Post de la route vers la guerre en Ukraine

Une colonne militaire russe se dirige vers la frontière avec l’Ukraine le 23 février. (Emily Sabens/The Washington Post ; Photo pour The Washington Post ; iStock)

Un examen de plusieurs mois par le Washington Post sur la voie de la guerre en Ukraine, y compris les efforts occidentaux pour contrecarrer les plans du Kremlin, est basé sur des entretiens approfondis avec plus de trois douzaines de hauts responsables américains, ukrainiens, européens et de l’OTAN. Voici quelques conclusions clés : 1. La communauté du renseignement des États-Unis a pénétré plusieurs points de la direction politique russe, de l’appareil d’espionnage et de l’armée, et a trouvé Vladimir Poutine se préparant à une invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Dans le bureau ovale en octobre 2021, les principaux conseillers du président Biden lui ont présenté les plans de guerre du président russe Vladimir Poutine pour une invasion à grande échelle de l’Ukraine. Les agences de renseignement américaines avaient utilisé des images satellite, intercepté des communications et des sources humaines pour montrer que Poutine massait des troupes le long de la frontière ukrainienne dans le but de s’emparer de la capitale, Kyiv, et d’une grande partie du pays, ne laissant qu’un État ukrainien croupion à l’ouest.

Les États-Unis avaient découvert que Poutine augmentait fortement le financement des opérations militaires tout en laissant sa réponse à la pandémie sous-financée. “Nous estimons qu’ils prévoient de mener une attaque stratégique importante contre l’Ukraine depuis plusieurs directions simultanément”, a déclaré le général Mark A. Milley, président des chefs d’état-major, à Biden. “Leur version de ‘choc et crainte.’ ”

2. Chaque décision d’armer l’Ukraine était fondée sur le fait de ne pas donner à la Russie une raison d’attaquer les États-Unis et l’OTAN.

Biden était déterminé à rallier les alliés de l’OTAN face à l’invasion imminente sans provoquer de conflit direct entre la Russie et les États-Unis. Milley transportait des cartes de correspondance dans sa mallette encapsulant les intérêts et les objectifs stratégiques des États-Unis, ainsi que les enjeux importants. “Problème : ‘Comment garantissez-vous et appliquez-vous l’ordre international fondé sur des règles’ contre un pays doté d’une capacité nucléaire extraordinaire, ‘sans aller à la guerre mondiale Je-je ?’ ”

Chaque décision d’armer l’Ukraine était fondée sur le fait de ne pas donner à la Russie une raison d’escalader, souvent à la frustration des responsables ukrainiens, qui pressaient les États-Unis d’envoyer un nombre croissant d’armes plus puissantes, même s’ils doutaient publiquement que l’invasion se produise. “Je ne m’excuse pas du fait que l’un de nos objectifs ici est d’éviter un conflit direct avec la Russie”, a déclaré Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de Biden.

3. Biden a dépêché son haut responsable du renseignement pour confronter Poutine avec des preuves de la planification de guerre de la Russie.

Biden a envoyé le directeur de la CIA, William J. Burns, à Moscou pour transmettre un message à Poutine : nous savons ce que vous faites, et si vous envahissez, il y aura de graves conséquences. Burns a remis une lettre personnelle de Biden et il a parlé à Poutine par téléphone depuis un bureau du Kremlin. Le dirigeant russe avait décampé dans la station balnéaire de Sotchi lors d’une vague de coronavirus qui a placé Moscou sous verrouillage.

Poutine, dans une diatribe désormais familière, s’est plaint de l’expansion de l’OTAN et de l’illégitimité du gouvernement ukrainien. “Il était très dédaigneux envers le président [Volodymyr] Zelensky en tant que leader politique », a rappelé Burns, ancien ambassadeur américain en Russie. Burns a conclu que Poutine n’avait pas pris la décision irréversible d’envahir. Mais, a-t-il rapporté à Biden après l’appel téléphonique, “mon niveau d’inquiétude a augmenté, pas diminué”.

4. Kyiv s’est plaint que les renseignements américains n’étaient pas assez précis pour se préparer à une invasion.

Les responsables ukrainiens se sont plaints que chaque fois que les Américains partageaient leurs perspectives sombres sur une invasion imminente, ils ne fournissaient jamais pleinement à Kyiv les détails de leurs renseignements. En novembre, le ministre ukrainien des Affaires étrangères et le chef de cabinet de Zelensky se sont rendus au département d’État à Washington, où un haut responsable américain les a accueillis avec une tasse de café et un sourire. “Les gars, creusez les tranchées !” dit le fonctionnaire.

« Lorsque nous avons souri en retour », se souvient le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, le responsable américain a déclaré : « ‘Je suis sérieux. Commencez à creuser des tranchées. … Vous serez attaqué. Une attaque à grande échelle, et vous devez vous y préparer. ”

« Nous avons demandé des détails ; il n’y en avait pas », a déclaré Kuleba.

5. Zelensky soupçonnait que certains responsables occidentaux voulaient qu’il fuie.

Le dirigeant ukrainien craignait qu’avec son gouvernement écarté et un régime soutenu par le Kremlin en place, les puissances de l’OTAN ne cherchent un règlement négocié avec Moscou au sujet de l’Ukraine. “Les partenaires occidentaux voulaient – je suis sûr que quelqu’un était vraiment inquiet de ce qui allait m’arriver, à moi et à ma famille”, a déclaré Zelensky. «Mais quelqu’un voulait probablement mettre fin aux choses plus rapidement. Je pense que la majorité des gens qui m’ont appelé – enfin, presque tout le monde – ne croyaient pas que l’Ukraine pouvait résister à cela et persévérer.

De même, avertir les Ukrainiens de se préparer à la guerre comme certains partenaires le souhaitaient, a-t-il dit, aurait affaibli le pays économiquement et facilité la capture par les Russes. “Laissons les gens discuter à l’avenir si c’était bien ou pas bien”, se souvient Zelensky, “mais je sais certainement et intuitivement – nous en avons discuté tous les jours au Conseil de la sécurité nationale et de la défense, et cetera – j’avais le sentiment que [the Russians] voulait nous préparer à une douce reddition du pays. Et ça fait peur.