Cinq points à retenir de l’effondrement épique des Bears de Chicago contre les Broncos de Denver – Shaw Local

CHICAGO – C’est à nouveau ce même vieux sentiment.

Les Bears ont encore perdu. Ils ont une fiche de 0-4 et ont perdu 14 matchs consécutifs. Pour aggraver les choses, ils ont gâché ce qui avait été le meilleur jeu de passes de la carrière du quart-arrière Justin Fields. Ils ont perdu une avance de 21 points dimanche contre les Broncos de Denver, s’inclinant 31-28.

Voici les cinq grands points à retenir de l’effondrement épique de dimanche à Soldier Field.

1. Le fond continue de baisser

Que dire de plus?

Chaque fois que cette organisation atteint de nouveaux plus bas, elle trouve un moyen de descendre encore plus bas. La seule chose qui aurait pu être plus démoralisante que d’être le punching-ball des Chiefs la semaine dernière était de prendre une avance considérable contre une équipe de football auparavant sans victoire devant les supporters locaux.

Matt Eberflus a maintenant 3-18 ans en tant qu’entraîneur-chef de la NFL. Fields a une fiche de 5-24 en tant que quart-arrière partant. Les Bears n’ont pas gagné un match à Soldier Field au cours d’une année civile. À quel moment les gens commencent-ils à perdre leur emploi ? C’est comme si c’était terriblement proche. Le bouc émissaire le plus facile ces dernières semaines a été le coordinateur offensif Luke Getsy, mais l’offensive a joué son meilleur match dimanche contre Denver. Le coordinateur défensif a déjà démissionné.

En fin de compte, tout incombe à l’entraîneur-chef et au directeur général. Dans quelle mesure est-il trop tôt pour apporter des changements ? C’est ce que le nouveau président et chef de la direction des Bears, Kevin Warren, doit décider. Il semble peu probable que les Bears fassent un changement avec un autre match à seulement quatre jours.

Mais la base de fans est agitée.

2. Justin Fields a joué de manière fantastique… pendant 3 quarts-temps

Oui, les Bears ont joué ce qui pourrait être la pire défense du football (ou est-ce la leur ?). Pourtant, Fields a connu une journée fantastique pendant les trois premiers quarts-temps. Ses 335 verges par la passe constituaient un sommet en carrière et marquaient la première fois qu’il totalisait plus de 300 dans un match de la NFL. Ses quatre touchés par la passe constituaient un sommet en carrière. Sa note de passeur de 132,7 était un sommet en carrière.

Mais lorsque le match était en jeu au quatrième quart, Fields a retourné le ballon à deux reprises – un échappé et une interception.

« Luc [Getsy] j’étais en train de le composer », a déclaré Fields. « Les gars protégeaient devant. Les récepteurs s’ouvraient. Donc, nous étions définitivement dans un rythme. En fin de compte, nous avons perdu le match, donc cela n’a vraiment pas d’importance.

Ils ont fait un effort concerté pour lancer le ballon au receveur DJ Moore en première mi-temps. Il a terminé l’après-midi avec huit attrapés pour 131 verges et un touché. L’ailier rapproché Cole Kmet a connu sa meilleure journée de la saison avec sept attrapés pour 85 verges et deux scores.

« J’étais juste heureux que ça grandisse et j’ai pu voir le vrai nous », a déclaré Moore.

« Vous avez vu le rythme, vous avez vu le timing », a ajouté Eberflus. « Vous avez vu que les récepteurs étaient en phase avec tout le monde. C’était vraiment un très bon déroulement et on pouvait le ressentir au cours de la journée.

3. La défense des Bears s’est finalement effondrée

Le plaqueur défensif des Chicago Bears Justin Jones et le secondeur TJ Edwards font tomber le porteur de ballon des Denver Broncos Jaleel McLaughlin dimanche au Soldier Field de Chicago. (Marc Busch)

Lorsque les Bears ont concédé un touché lors de leur première possession défensive, les fans ont dû se demander s’ils allaient passer une longue journée. Ensuite, la défense des Bears a forcé quatre bottés de dégagement consécutifs. Ce fut la meilleure séquence défensive que cette équipe ait jouée toute la saison.

Puis les choses se sont effondrées en seconde période.

Les Bears jouaient avec un secondaire épuisé. Le sécurité Jaquan Brisker et le demi de coin Tyrique Stevenson étaient les seuls titulaires réguliers au poste de demi défensif. Un groupe jeune a bien joué pendant une grande partie du match, jusqu’à ce qu’il soit exposé tardivement.

Lorsque les Bears avaient désespérément besoin d’un arrêt en fin de match, le receveur des Broncos, Marvin Mims, a trouvé un trou béant dans la défense. Cela a établi le panier gagnant.

« Chaque fois que le déroulement du match était ce qu’il était, ça faisait mal », a déclaré le secondeur Tremaine Edmunds. « Nous ne pouvons pas nous trouver d’excuses. C’est arrivé. C’est à cela que nous sommes confrontés.

4. Que pensons-nous de l’absence de Chase Claypool ?

Le receveur Chase Claypool ne s’est pas présenté à Soldier Field dimanche. Pour plus de détails sur pourquoi, consultez cette histoire ici. L’essentiel est le suivant : Claypool a critiqué les entraîneurs vendredi, ils l’ont mis sur le banc dimanche.

Alors, où cela nous mène-t-il ?

Il est devenu assez clair, moins d’un an plus tard, que le directeur général Ryan Poles a commis une erreur colossale en échangeant le choix de deuxième ronde des Bears en 2023 à Pittsburgh en échange de Claypool. Ce choix a fini par être le choix n ° 32 au classement général. Les Bears auraient presque certainement pu trouver un titulaire dès le premier jour avec un choix comme celui-là.

Au lieu de cela, ils doivent faire face à un receveur vétéran qui semble parfois ne pas vouloir jouer au football, qui a ouvertement critiqué ses entraîneurs et qu’ils n’étaient pas à l’aise ou disposés à mettre sur le terrain dimanche. Rappelez-vous que cela se déroule au cours d’une année de contrat que Claypool lui-même a qualifiée de plus grande année de sa vie.

Les Bears pourraient essayer d’échanger Claypool contre un choix de repêchage de fin de ronde. Il y a peut-être un acheteur. Mais qui va adhérer à un gars qui s’est enflammé avec non pas une, mais deux équipes différentes alors qu’on lui a donné de multiples opportunités de réussir ?

Oui, il y a des outils physiques qui sont alléchants, mais pourquoi une équipe abandonnerait-elle quoi que ce soit pour lui ? Il y a un scénario ici où les Bears sont coincés avec Claypool ou où ils en ont potentiellement marre et le coupent lorsqu’aucun acheteur ne se présente.

5. Cette équipe des Bears peut-elle battre n’importe qui ?

Après quatre semaines, il ne reste plus que deux équipes de football sans victoire : les Bears et les Carolina Panthers. Les Bears, qui ont acquis le choix de première ronde de la Caroline en 2024 dans le cadre d’un échange à succès en mars, sont actuellement en passe de détenir les choix n ° 1 et n ° 2 au repêchage du printemps prochain.

Ce n’est pas ainsi que les choses étaient censées se dérouler.

Un bon match offensif était désespérément nécessaire, mais dimanche pourrait être un mirage. Si l’une des meilleures attaques du football peut marquer 70 points sur les Broncos et que les Bears ne peuvent en rassembler que 28, qu’est-ce que cela dit vraiment sur les Bears ?

Les Bears ont besoin de voir plus de jeux comme celui de Fields. Ils doivent adopter ce rythme offensif et le conserver la semaine prochaine. Ils doivent trouver un moyen de générer des revirements en défense (deux interceptions inutiles contre les Chiefs restent leurs seuls points à retenir).

Il y a des matchs gagnables au calendrier, sur papier. Les commandants, les Vikings et les Raiders sont les suivants. Mais il est difficile de voir cette équipe des Bears battre qui que ce soit en ce moment. Si les Bears ne remportent pas de victoire au cours de cette séquence, les choses iront dans un endroit très sombre.

Certains pourraient dire que c’est déjà là.