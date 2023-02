Cinq points à retenir de l’audience du GOP à la Chambre avec d’anciens dirigeants de Twitter

“Twitter et d’autres sociétés de médias sociaux ont servi de terrain central d’organisation et de mise en scène pour l’insurrection violente du 6 janvier contre le Congrès et le vice-président”, a déclaré le représentant Jamie Raskin du Maryland, le plus grand démocrate du comité, qui a également siégé au House select comité qui a enquêté sur l’attaque du 6 janvier.

Voici quelques points à retenir de l’audience :

M. Trump a tenté de faire censurer le mannequin Chrissy Teigen pour l’avoir insulté.

Anika Collier Navaroli, une ancienne dirigeante de Twitter qui était dénonciatrice lors de l’enquête du 6 janvier, a rappelé un incident de 2019 lorsqu’un responsable de la Maison Blanche a tenté de persuader l’entreprise de supprimer un tweet du mannequin Chrissy Teigen. Elle avait insulté M. Trump en termes vulgaires après qu’il l’ait qualifiée de “grosse bouche”.

Mme Teigen a tweeté que M. Trump était un “pussy ass bitch” qui avait évité de la taguer dans son post dénigrant. “Un honneur, monsieur le président”, a-t-elle ajouté.

Mme Navaroli a déclaré que la Maison Blanche avait contacté Twitter au sujet de la suppression du message de Mme Teigen.

“Ils voulaient que cela tombe parce que c’était une déclaration désobligeante adressée au président”, a-t-elle déclaré.