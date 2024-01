Cinq points à retenir de la victoire sur route du basket-ball UVA contre Georgia Tech

Les Virginia Cavaliers ont lancé leur première séquence de victoires consécutives à l’ACC en 2024 avec leur première véritable victoire sur route cette saison contre les Vestes jaunes Georgia Tech. Après un départ lent qui a plongé l’UVA dans une ornière de 11 points, les ‘Hoos se sont réchauffés et ont pris une avance de quatre points à la mi-temps, qu’ils ont prolongée au début de la seconde période. Alors que Georgia Tech a rendu les choses intéressantes tard avec une séquence de tirs brûlante, les solides performances offensives de Reece Beekman (19 points) et Isaac McKneely (six trois) ont porté les Cavaliers vers une grande victoire de l’ACC.







Le tir à trois points démarre enfin

Les Cavaliers sont à leur meilleur avec leurs tireurs qui courent agressivement hors des écrans et chassent les regards ouverts au-delà de l’arc. Ils n’ont pris que trois tirs à trois au cours des 10 premières minutes de la première mi-temps et, sans surprise, ont pris du retard 24-13 ; bien que la volonté de le laisser voler ne représente pas l’intégralité de la séquence de 20-5 de Virginia pour clôturer la mi-temps, l’offensive UVA a certainement bénéficié d’une plus grande assurance de la part de ses gardes. Les ‘Hoos termineraient le match avec un torride 11 pour 23 au-delà de l’arc (47,8%).

Isaac McKneely a d’abord eu du mal à trouver de l’espace pour décocher son tir (un problème courant dans le jeu de l’ACC pour les étudiants de deuxième année), mais a commencé à chasser son tir en transition et en semi-transition – toujours une bonne chose pour une équipe de Cavalier qui a du mal à créer de bons joueurs. regarde dans le demi-terrain. McKneely a terminé un 6-9 généralement efficace au-delà de l’arc grâce à une seconde mi-temps très solide. Oh, et il a également renversé plusieurs tirs mortels à trois : un depuis près de la moitié du terrain alors que le chronomètre des tirs expirait pour donner à UVA une avance de 14 points, et un avec moins d’une minute à jouer pour prolonger l’avance de Virginia à sept points.

Reece Beekman s’est également démarqué : tenter d’attraper et tirer à trois n’est pas le style de jeu naturel du meneur, mais il a effectivement aplati certaines de ses coupes de déplaceur-bloqueur pour profiter d’un schéma défensif trop agressif de Georgia Tech et sauter dans le coin pour trois grands ouverts. Beekman a terminé le match 2-6 sur trois, la plupart de ces tentatives ayant eu lieu lors d’une course cruciale en milieu de partie ; même s’il n’a pas éteint les lumières, sa volonté de le laisser voler est de bon augure pour les ‘Hoos à l’avenir.

Reece Beekman continue de mener l’attaque offensive

Le meneur senior vedette de Virginia a relevé le défi des deux côtés du terrain contre Georgia Tech. Il a terminé avec 19 points et 11 passes décisives, et les Cavaliers ont eu besoin de chacun d’entre eux tout au long de la séquence pour repousser une course tardive des Yellow Jackets. Reece a cherché son propre tir plus que d’habitude, en particulier au-delà de l’arc où il a tenté six trois, mais a également créé de nombreux regards ouverts autour du panier. Et contre la pression exercée sur tout le terrain tout au long de la séquence, UVA s’est appuyée sur Beekman pour briser la presse et diriger le spectacle dans les situations tardives.

Beekman s’est également hissé à la deuxième place de tous les temps dans le classement des vols de Virginie avec 200, égalant Sean Singletary. Il n’a besoin que de 23 interceptions pour dépasser Othell Wilson pour le record de l’école – un record qu’il mérite franchement après des années passées à jouer une défense exceptionnelle contre les manieurs de ballon adverses. Il n’atteindra peut-être pas le succès en séries éliminatoires des récentes légendes de Virginie, mais Beekman mérite à lui seul une place dans le panthéon des Cavalier. Sans son impact aux deux extrémités du terrain, Virginia ne serait pas près de participer au tournoi de la NCAA.

La Virginie se débarrasse enfin de ses malheurs de la route

Les Cavaliers sont entrés ce soir après avoir perdu chacun de leurs vrais matchs sur la route cette saison par une moyenne de 19 points. Au début, les choses ne semblaient pas bonnes ; une avance précoce de 11 points pour les Yellow Jackets ressemblait à du déjà vu pour les ‘Hoos, puisque huit des 16 premières tentatives de Virginia provenaient du milieu de gamme et que Georgia Tech frappait coup dur après coup dur.

Merci à Virginia de s’être installée après cela et d’avoir réalisé une excellente course pour clôturer la première mi-temps et entrer à la mi-temps avec quatre points. Les ‘Hoos ont absolument réprimé défensivement, exposant les limites offensives de certains des meilleurs joueurs de Georgia Tech comme Baye Ndongo et gardant l’équipe locale mal à l’aise tout au long de la nuit.

Après un bon début de seconde période, les Cavaliers n’ont pas lâché le pied, gérant efficacement la défense de zone et la presse sur tout le terrain que Georgia Tech leur a lancée et empêchant la foule de revenir dans le match. Lorsque les Yellow Jackets ont finalement réduit le score à quatre après une dernière course tardive, UVA a calmement répondu avec un poignard d’Isaac McKneely à trois ; détenir une avance pourrait être ce que cette itération des Cavaliers fait de mieux, car ils n’ont pas à précipiter leur attaque et peuvent méthodiquement réduire les équipes. Les ‘Hoos méritent d’être félicités pour s’être installés et avoir tenu le coup, même si les choses se sont tendues après leur récent manque de sang-froid à l’extérieur de chez eux.

La défense reste la clé de l’identité d’UVA

Après quelques sorties laides sur la route – trop de trois ouverts autorisés, trop peu de revirements – Virginia est revenue à sa forme typique de pack-line contre Georgia Tech. Après une récente accalmie en tant que meneur de jeu défensif, Ryan Dunn s’est démarqué lors de la course décisive de Virginia avec trois blocs vitaux. Les ‘Hoos ont forcé 13 revirements menant à 21 points, tout en ne le tournant que 9 fois. Georgia Tech a eu du mal à faire avancer quoi que ce soit avec cohérence

Miles Kelly est entré dans le match avec une moyenne de plus de 15 points par match en tant que meilleur buteur de Georgia Tech, mais la défense efficace de Virginia a forcé Kelly à avoir un regard dur sur le dribble et à huit points inefficaces sur 3-11 sur le terrain. En tant qu’équipe, les Yellow Jackets ont réalisé un bon nombre de tirs sautés, dont neuf à trois, mais n’ont pas réussi à atteindre le panier avec suffisamment de régularité pour menacer les Cavaliers, terminant avec un maigre 18 points dans la peinture.

Une course tardive de Georgia Tech alors qu’ils rattrapaient frénétiquement leur rattrapage signifie que les chiffres d’efficacité défensive de Virginia dans ce match seront médiocres, mais ces chiffres tout au long du match ne rendront pas compte de l’importance d’une séquence défensive de verrouillage couvrant la fin de la première mi-temps et début de seconde période qui s’est avéré crucial pour la victoire ultime de Virginia. En fin de compte, cette équipe doit encore s’accrocher au côté défensif du ballon si elle veut se consolider en tant qu’équipe de pointe de l’ACC, et sa solide séquence de ce soir a été une étape importante vers l’établissement de cette identité.

Performances utilisables en zone avant, suffisantes pour qu’UVA puisse le faire

Même si personne n’a réalisé un match remarquable, la zone avant de Virginia a bien résisté à une équipe jeune mais talentueuse de grands hommes de Georgia Tech. Jordan Minor continue de fournir des minutes productives simplement en se bousculant, en courant de manière agressive et en restant au bon endroit aux deux extrémités du terrain. Il a terminé avec 11 points à 4-5 aux tirs et 3-6 sur la ligne.

En tant que 4 de facto dans le cinq de départ, Ryan Dunn a joué en défense active (comme toujours) et a réussi d’énormes rebonds offensifs contre la zone Tech ; c’est exactement le genre de contributions dont vous avez besoin de la part d’un joueur qui, mis à part les tirs tardifs occasionnels, n’apporte pas beaucoup d’espace sur le terrain. Il a terminé avec un meilleur +15 plus-moins, un reflet fidèle de ses contributions défensives. Même Jake Groves, qui a lutté pendant la majeure partie du match, a réussi un énorme trois points en retard pour prolonger l’avance de Virginia à huit après qu’une sécheresse de but ait permis à Georgia Tech de revenir dans le match.

Virginia a tenu son service sur le verre, terminant avec une marge de rebond égale alors que les deux équipes ont saisi 29 rebonds. Ils ont également marqué 16 points de plus dans la peinture que Georgia Tech, qui n’a marqué que 10 points au panier dans les 35 premières minutes du match. Il a fallu un effort d’équipe pour tenir le coup en zone avant – et ce sera probablement le cas pour le reste de la saison – mais les Cavaliers ont été à la hauteur aujourd’hui.

En savoir plus